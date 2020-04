Na záhrade si postavil bradlá. Kysučana čakajú online majstrovstvá Slovenska

Ako sa dá robiť street workout počas krízy?

28. apr 2020 o 8:54 Marián Masaryk

Jedným zo športov, ktoré aj počas koronakrízy možno vykonávať, je street workout. Ide prevažne o cvičenie s vlastným telom alebo s pomocou bradiel.

Medzi úspešných protagonistov tohto športu patrí osemnásťročný Čadčan Dominik Klimek, ktorý už má za sebou niekoľko ocenení aj na medzinárodnej úrovni. Prezradil nám viac o tom, aké obmedzenia mu aktuálna situácia priniesla a ako sa s nimi vysporiadal.

Ako ovplyvnila kríza váš šport?

„Vo viacerých smeroch. Hlavne v tom, že nemôžeme spoločne trénovať vo veľkých skupinách. Ale kto chce cvičiť, ten si zacvičí dobre aj v tejto situácii. Osobne si myslím, že je dobré, keď sa chalani naučia trénovať sami. Ďalej to ovplyvnilo veci ohľadom súťaží. Nanešťastie, veľa súťaží sa zrušilo a možno sa ešte rušiť bude. Ale na druhej strane, nechali nám aspoň Majstrovstvá Slovenska, ktoré budú tento rok „online formou". Bude to prebiehať tak, že natočíme naše sety 2x2 minút a zašleme ich na hodnotenie. Bude to o ničom, žiadne zážitky, žiadne emócie, ale aspoň niečo."

Čo sa zmenilo vo vašej príprave?

„V mojej sa nezmenilo absolútne nič. Možno len to, že mám teraz viac času na tréning. Trénujem stále takisto a tým, že mám všetko potrebné vybavenie doma, nemusím ani nikam cestovať. Iba raz za čas."

Môžete plnohodnotne trénovať aj doma?

„Áno, plnohodnotne si odcvičím aj doma. Nedávno sme si s bratmi postavili na záhrade bradlá, takže tréningy na záhrade nie sú problém."

Ako ste sa vysporiadali s tým, že nie sú súťaže a nemôžete sa ani stretávať vonku?

„Každý si našiel iný, nový spôsob ako cvičiť. Niekedy si dám tréning aj s kamarátom. Samozrejme, s rúškami, ale to len zriedka."

Ako teraz vyzerá taký domáci tréning street workoutera?