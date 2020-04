Starosta Makova: Nezištne sponzorovať šport dokážu iba nadšenci a fanatici

ŠK Javorník Makov reprezentuje región Kysúc v posledných rokoch v tretej ši štvrtej futbalovej lige. Okolo futbalu sa v tejto dedinke dlhodobo „motajú“ aj bratia Pavlíkovci.

Vysoké ambície malo mužstvo trénera Stanislava Lojdla aj v tejto sezóne. Tú však ukončil koronavírus.

Čo bude ďalej? Ako to bude s podporou športu? Nebude to práve šport, vrátane futbalu, ktorý môže pre krízu a škrty v rozpočtoch obcí a miest úplne padnúť na kolená?

Hovorili sme so starostom Makova Martinom Pavlíkom...

Obce a mestá budú musieť šetriť. Škrty sa určite dotknú aj futbalu...

Dnes je už jasné, že budeme musieť obracať každé euro. Šport či kultúra sú také oblasti, kde ten priestor na šetrenie budeme musieť nájsť. Viete, sú investície, ktoré sú pre chod obce nevyhnutné. Takže, aj futbal sa bude musieť uskromniť. Všetko bude záležať od nadšencov v daných obciach a mestách, či budú vedieť podať klubom pomocnú ruku aj v týchto neľahkých časoch. Ale všetko záleží od dĺžky pandémie a opatrení, ktoré tlmia ekonomiku. Ak by to skončilo do mája a od 1.6. by sme sa vrátili do normálu, tak by to šlo ustáť. Ale ak to bude trvať dlhšie, môžu nastať vážnejšie problémy. V obciach to už naozaj bude o kúrení a svietení.

Spomenuli ste nadšencov. Myslíte miestnych sponzorov, ktorí sa spolu so samosprávami snažia pomáhať športu, napríklad aj dedinskému futbalu?

Presne tak. Šport, futbal sponzorujú fanatici, patrioti, ktorí k danému klubu, mestu alebo obci majú vytvorený vzťah. Iný zmysel to nemá. Skúpi ľudia či podnikatelia, tí nikdy nezasponzorujú adresne športové podujatie alebo celkovo šport. Tí si radšej okolo svojho domu vybudujú 4-metrový plot a donekonečna mudrujú, ako to všetko úžasne funguje v Nemecku, v Austrálii alebo v Amerike. Keď sa im aspoň 10-násobne nevráti nejaký sponzoring, tak nemajú záujem. Radšej dajú úplatok nejakému politikovi alebo štátnemu úradníkovi, kde majú istotu, že sa im to niekoľkonásobne vráti. Jednoducho, nezištne sponzorovať šport dokážu iba fanatici alebo veľkí patrioti. Samozrejme, že sa sponzori dnes zháňajú ťažko. Keď boli roky predtým ťažké, tento a ďalšie budú ešte ťažšie. Veď sami sponzori a ich firmičky môžu mať existenčné problémy. Možno príde aj k spájaniu klubov. Dve dediny sa dajú dokopy a vytvoria jeden celok.

Ako to myslíte?

Je to zatiaľ v hypotetickej rovine. Ale predstavte si, čo bude, keď sa prestávka od športu natiahne na dlhšie obdobie. Už teraz športovalo stále menej a menej detí. Možno nás to prinúti, aby sme napríklad spojili mládežnícke tímy viaceré obce dokopy. U nás to prichádza do úvahy napríklad so susednou Vysokou nad Kysucou, s ktorou sme historicky prirodzene previazaní, nehovoriac o rodinnom zviazaní. Rovnako sa k tomu môžu postaviť aj v iných susediacich dedinách. Radšej nech fungujú ako celok a pomerne dobre, ako by nemala ani jedna obec postaviť tím. V prípade krízy by to bolo dobré nielen po ekonomickej, ale aj po tej športovej stránke. Samozrejme, u mužov už vládne väčšia rivalita a aj rôzne, nazvime to žabomyšie vojny. Zdravý rozum však velí, aby sme o tom všetkom riadne popremýšľali.