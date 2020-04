Ako žijú gastro podniky: Vôňu jedla nahradila chémia

Vláda predstavila opatrenia postupného uvoľňovania ekonomiky. Hovorili sme s vedúcimi gastro podnikov. Koronakrízu prežívajú hrdo, no bez výplat. Nové riešenia vymýšľajú každý deň.

29. apr 2020 o 8:54 Magdaléna Paluchová

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. ,,Hlavne neosobne“ je v týchto dňoch heslom gastronomických prevádzok, ktoré svoju prácu zakladajú práve na kontakte s ľuďmi. Vstup na inak frekventované miesta, kde si ľudia užívajú zážitok z jedla a pitia, v týchto dňoch vyzerá sterilne ako vstup do laboratórií.

Vône jedál prekrýva chémia, rúško a rukavice sú samozrejmosťou, bezkontaktná platba výhodou. Do podnikov, kde radi vysedávame, sa v týchto dňoch prakticky nedostaneme. Mnohé z nich sú zatvorené, iné okolo obeda roztvoria len výdajné okienka.

Súvisiaci článok Koronakríza: Na Kysuciach má undergroundový podnik. Takí, ako on, už odovzdali kľúče Čítajte

V Kysuckom Novom Meste v povestnej uličke sídli takmer rok „burgráreň“ Food House. Uvoľňovanie im krízový spôsob práce neovplyvnilo. Členka tímu Zuzana Janíková nás víta v rúšku, podanie rúk sa odkladá. Do vnútra prevádzky púšťa len našu fotografku, a to až po dôkladnej dezinfekcii.

V podniku majú sprísnené hygienické opatrenia aj preto, že majú takzvanú otvorenú kuchyňu: „Chceli sme, aby mal zákazník prístup k tomu, aké suroviny do jedla dávame, aby videl, že suroviny sú čerstvé a aby sa neobával, že za rohom bude počuť cinkať mikrovlnnú trúbu, ako sa v nej prihrievajú hranolky,“ vysvetľuje Zuzana, ako si majitelia predstavovali kontakt so zákazníkom. Ten je teraz obmedzený na minimum.

(zdroj: )

Šťastie v nešťastí

Na trhu nie sú ani rok, prevádzku otvorili v júli 2019. Počas tejto doby zisťovali, čo na trhu chýba, a rozširovali svoje služby. Takto postupne spustili i rozvoz jedál. Stihli to ešte pred pandémiou vo februári: „Mali sme šťastie, že sme spustili rozvoz skôr, ako toto celé začalo. Pretože rozbiehať rozvoz v čase krízy by bolo ťažké, ľuďom sa nedostanete do povedomia lusknutím prsta.“ Rozvoz, ktorý mal byť doplnkom k službám, sa stal ťažiskom práce. Janíková dodáva, že najväčším problémom je odstavenie terasy. Keďže si k nim ľudia nemôžu prísť posedieť, nemôžu ponúkať letné nápoje, ľudia by si ich u nich nemohli vypiť.

“ Keď majitelia skončia vo svojom zamestnaní, prídu vystriedať zamestnancov, pričom mzdu za odpracované hodiny si nevyplácajú. „ Zuzana Janíková

Na trhu nie sú ani rok, prevádzku otvorili v júli 2019. Počas tejto doby zisťovali, čo na trhu chýba a rozširovali svoje služby.

Takto postupne spustili i rozvoz jedál. Stihli to ešte pred pandémiou vo februári: „Mali sme šťastie, že sme spustili rozvoz skôr, ako toto celé začalo. Pretože rozbiehať rozvoz v čase krízy by bolo ťažké, ľuďom sa nedostanete do povedomia lusknutím prsta. Musia si zvyknúť na informáciu, že jedlo si od nás môžu objednať.“ Rozvoz, ktorý mal byť doplnkom k štandardným službám, sa v tejto situácii stal ťažiskom práce.

Janíková dodáva, že najväčším problémom je odstavenie terasy. Keďže si k nim ľudia nemôžu prísť posedieť, momentálne nemôžu napríklad ponúkať letné nápoje, pretože by si ich ľudia u nich nemohli vypiť.