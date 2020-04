Mladý Čadčan chce byť profesionálnym futbalistom. Jeho snom je hrať za Chelsea

Zatiaľ pôsobil iba v materskom klube.

29. apr 2020 o 20:05 Marián Masaryk

Je odchovancom FK Čadca, v ktorom pôsobí už desať rokov. Postupne stúpa vyššie v hierarchii a čoskoro by sa mohol prvýkrát pozrieť do mužského tímu.

Šestnásťročný stredný záložník Dávid Ondeáš bol na jeseň druhým najlepším strelcom tretej ligy mladšieho dorastu s deviatimi gólmi. V rozhovore pre MY Kysucké noviny povedal viac o svojich futbalových začiatkoch aj ambíciách.

Kedy si začal s futbalom? Kto ťa k nemu priviedol?

„Futbal som začal hrať od šiestich rokov. Doviedol ma ku nemu môj otec, ale aj môj záujem o športovanie."

Robil si v detstve aj iné športy?

„Futbal bol prvý šport, ktorý som aktívne robil, ale mimo toho som sa amatérsky venoval iným športom."

Prečo napokon vyhral futbal? Mal si nejaký vzor, ktorý si chcel nasledovať?

„Futbal ma veľmi bavil a baví ma doteraz. Je to jednoduchá hra na pochopenie. Mojím vzorom bol Frank Lampard a mojím obľúbeným klubom je dodnes Chelsea Londýn."

Snívaš o tom, že ho raz uvidíš hrať naživo? Máš Lampardov dres?

„Áno, odmalička bolo mojím prianím ich aspoň uvidieť naživo alebo hrať spolu s nimi na trávniku. Dres som pred pár rokmi mal, ale už som z neho vyrástol."

Ako sa vyvíjala tvoja kariéra? Čo ti pomohlo zostať pri futbale?

„Zo začiatku to bolo ťažké, pretože som sa musel naučiť prácu s loptou, koordináciu, techniku a iné veci. Ale časom som si uvedomil, že čím viac na sebe pracujem, tak tým viac sa zlepšujem. V tomto mi veľmi pomohol môj bývalý tréner Róbert Kulla, ktorý má trénoval asi 7-8 rokov pán, za čo sa mu chcem veľmi poďakovať. Mimo tréningov ma dosť podporoval otec, s ktorým sme chodili na ihrisko a on mi pomáhal sa zlepšovať. Pomohlo mi aj chodenie na miestne ihrisko na sídlisku, pretože väčšinu môjho voľného času som strávil tu. Často sme my mladší hrali so staršími chalanmi a pri nich sme sa niečo naučili."

Ako vnímaš náročnú situáciu v FK Čadca zvnútra? Dotýkajú sa problémy mužov aj mládežníkov?