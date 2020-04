Marek Polic: Obciam a mestám vieme ušetriť čas a peniaze

Rozprávali sme sa s garantom ekonomických programov spoločnosti KROS a.s. Marekom Policom.

30. apr 2020 o 13:12 Radoslav Blažek

Ktorej skupine by mal štát pomôcť najviac, na ktorú by sa mal zamerať? Na čom budú najviac šetriť bežní ľudia? Ako by sa mali so situáciou popasovať obce či mestá? Ako im v tom vie pomôcť firma KROS a.s.?

Aj na tieto otázky nám odpovedal garant ekonomických programov spoločnosti KROS a.s. Marek Polic...

V posledných týždňoch sa veľa diskutovalo o postupnom otváraní ekonomiky. Aký máte na to názor? Prikloniť sa skôr k medicínskemu hľadisku alebo k tomu ekonomickému?

Nie som si istý, či na túto otázku existuje „správna“ odpoveď. Ja mám príliš málo informácií z pohľadu medicínskeho. Môžem čerpať len z množstva informácií v médiách, ktoré sa rôznia. Z ekonomického hľadiska sa určite prikláňam k postupnému uvoľňovaniu za prísnych hygienických pravidiel. Bez funkčnej ekonomiky v princípe nebude fungovať nič. Čím dlhšie budeme ekonomiku obmedzovať, tým ťažšie ju bude naštartovať. Či sa nám to páči alebo nie, funkčná ekonomika je hybnou silou všetkého.

Postupný pád ekonomiky bude mať dopad na ľudí, firmy, ale aj na mestá a obce. Poďme si to rozmeniť na drobné. Čo je podľa vás najväčšia hrozba, ktorej skupine by sa mal štát snažiť pomôcť čo najviac?

Ja osobne považujem za najväčšiu hrozbu dopad na malé a stredné podniky, firmy, živnostníkov. Práve tento segment tvorí aj väčšinu našich zákazníkov. Veľké množstvo z nich nemá finančné rezervy, podniká s veľmi nízkou maržou. Pre nich má každý týždeň obmedzenej prevádzky veľmi veľké negatívne dopady. Hrozí im reálne ukončenie podnikania, prepúšťanie, zatvorenie, nesplácanie záväzkov a podobne.

Jasné, že problém majú a budú mať aj veľké firmy. Na jednej strane veľkosť ich problémov bude mať väčšie rozmery, ale na druhej strane oni majú viacero možností, ako sa z toho dostať. Ľahšie sa dostanú k úverom, predpokladám, že majú rezervy, možno ich vlastníci, investori, akcionári dokážu podporiť.

Kde by mal štát najviac pomáhať? Myslím si, že hlavne tam, kde to bude mať reálne pozitívne dopady. Verím, že to odborníci dokážu posúdiť. Treba premyslieť a zvážiť, akú hodnotu má pomoc štátu pre podnikateľa. V niektorých prípadoch príspevok na jednu vec nestačí (mzdy, nájom, odvody). Treba sa na podnikateľov pozrieť ako na celok.

Viete vy v tomto momente nejakým spôsobom poradiť mestám, obciam, kde by mali šetriť, ako hospodáriť s financiami ďalej?

Úprimne povedané, mestá a obce, to nie je moja doména. O jednej veci som presvedčený. Platí to aj pre podnikateľské prostredie, ale pre obce, mestá, kraje a štát ešte viac. Cesta vzájomnej spolupráce a pomoci je tá najlepšia cesta. V čase krízy obzvlášť. Som presvedčený, že štát – kraj – mestá – obce musia komunikovať, počúvať sa, spolupracovať a som presvedčený, že potom sa nájdu riešenia, ako sa postupne z toho dostať.

Samozrejme, mestá, obce i kraje musia zabezpečiť fungovanie (odpad, čistota, údržba ciest, pomoc sociálne slabým, pomoc postihnutým, atď...). Tým pádom ostane veľmi málo prostriedkov na investície a rozvoj v oblasti kultúry, športu, zveľaďovania prostredia a iné rôzne inovatívne projekty. Z iného pohľadu je to zas príležitosť zmeniť zaužívané veci v prospech mesta/obce i jeho obyvateľov. Len ako príklad – ak v tejto dobe vidíme, že sa dá fungovať bez potreby byrokratických úkonov, tak to podporme a už sa nevráťme do starého systému.

Ľudia budú mať menej financií, prirodzene tak budú dvakrát rozmýšľať, čo si kúpia a čo nie. Kde podľa vás budú šetriť najviac?

Veľmi bude záležať, ako dlho toto pandemické obdobie potrvá. Myslím si, že tak či tak veľká časť ľudí si v tejto chvíli uvedomuje, čo je podstatné pre šťastný život. Preto si myslím, že budeme menej míňať na luxus alebo inak povedané, zníži sa náš konzumný spôsob života.

Môžete byť konkrétnejší?

Jednoducho. V tejto dobe zistíme, že nepotrebujeme tri mobily, dva tablety, tri autá do rodiny, cestný aj horský bicykel a pod...

Čomu konkrétne sa z ekonomického hľadiska venujete vy?

Ja som v našej spoločnosti KROS a.s. zodpovedný za riadenie ekonomických programov a služieb. Špeciálne v oblasti účtovníctva, miezd, predaja, nákupu, riadenia. Som nadšencom digitalizácie, automatizácie – umelej inteligencie. Chcem prinášať riešenia, ktoré výrazným spôsobom uľahčia prácu a život podnikateľom. Záleží mi na zvýšení kvality digitálnych služieb štátu.

Vedeli by ste ponúknuť nejakú spoluprácu aj mestám – obciam na Kysuciach? V čom by ste im vedeli pomôcť?

Samozrejme máme nástroje, produkty, služby, ktoré by uľahčili fungovanie aj obciam a dokonca možno i ušetrili čas a peniaze. Jedná sa najmä o online služby. Vieme pomôcť pri komunikácií so zamestnancami bez nutnosti osobného kontaktu a papiera. Aplikácia MyJob dokáže zastrešiť komunikáciu a výmenu dokumentov medzi mzdárkou a zamestnancom. Samozrejme, spĺňa nariadenia GDPR. Vieme určitými časťami pomôcť produktmi pre účtovníctvo, mzdy a skladové hospodárstvo. Rovnako online fakturáciou s aplikáciou iKROS. Máme aplikácie, ktoré pomáhajú pri riadení projektov. Pomôžu udržať poriadok a určite napomáhajú k riadeniu nákladov. Jedná sa o aplikácie NEXT a KROSbuild. Vieme pomôcť pri spracovaní účtovníctva našou službou KUFIO. Určite odporúčam aj veľký produkt Cenkros 4 na rozpočtovanie a zákazky pre verejné obstarávanie.