Skóroval pri debutoch v Premier Leauge aj v reprezentácii. Ľubomír Michalík by si chcel znova zahrať za Čadcu

Bránil svetové futbalové hviezdy.

30. apr 2020 o 15:50 Marián Masaryk

Vyrastal v Čadci a prešiel si tímami všetkých vekových kategórií v miestnom futbalovom klube. Z Kysúc sa napokon dostal až do anglickej Premier League, v ktorej dokonca ako stopér skóroval (video nižšie v článku, pozn. red.).

V Anglicku bránil svetové hviezdy, v Kazachstane vyhral pohár pod slovenským trénerom a niekoľkokrát si obliekol reprezentačný dres Slovenska.

Aktuálne pôsobí tretí rok v prvoligovej Seredi, ktorej pomohol k postupu z druhej najvyššej súťaže. Tridsaťšesťročný Ľubomír Michalík si s nami zaspomínal na svoju bohatú hráčsku kariéru a tiež načrtol svoje plány do budúcna.

Na juhozápade Slovenska sa udomácnil, na koniec kariéry nemyslí

Ako hodnotíte vašu druhú sezónu v Seredi vo Fortuna lige, kým ju ukončila pandémia?

„Aktuálna sezóna sa ukončila nečakane. Po troch či štyroch jarných kolách prišiel vírus, ktorý nikto neočakával. Prišlo to ako blesk z jasného neba. Museli sme prestať hrať aj trénovať. Každý sme sa pobrali domov a čakáme, čo príde ďalej. Doma sme už asi päť alebo šesť týždňov a nevieme, ako dlho ešte.“

Prečítajte si tiež: Mladý Čadčan chce byť profesionálnym futbalistom. Jeho snom je hrať za Chelsea Čítajte

Bude sa podľa vás v tejto sezóne ešte hrať?

„Nepovedali nám to presne, lebo nikto nevie predpovedať, čo bude. My dúfame, že čo najskôr sa vrátime na trávniky a začneme trénovať. Niektoré opatrenia sa už zmiernili, aj keď ešte donedávna boli veľmi prísne. Veríme, že postupne sa vrátime do toho kolotoča a začneme trénovať spolu.“

Čakalo sa v klube lepšie ako desiate miesto? Najmä po šiestom mieste z prvej sezóny medzi elitou?

„Vyzerá to na boj o záchranu, čo nikto neočakával. Ako sa hovorí, druhá sezóna po tej nováčikovskej je tá najťažšia a presne to teraz prežívame. Urobíme všetko preto, aby sme pre Sereď zachránili najvyššiu súťaž.“

Aké boli predsezónne ciele tímu po skvelom nováčikovskom ročníku?

„Po prvej sezóne to bol veľký ´boom´. Skončili sme v hornej polovici tabuľky a všetci boli spokojní. Druhá sezóna je vždy ťažšia, najmä po takej eufórii. Do minulej aj do tej aktuálnej sezóny sme však išli so skromným cieľom – aby sme nevypadli. Táto sezóna je už rozbehnutá a uvidíme, čo nám ešte prinesie."

Zostanete v Seredi aj po skončení krízy? Aké sú vaše futbalové plány?

„Uvidíme. Aj tak už patrím medzi najstarších hráčov v lige. Viem, že hodiny mi tikajú a že raz príde koniec kariéry. Zatiaľ sa cítim dobre aj zdravotne a chcel by som vydržať čo najdlhšie. Záleží to aj od toho, či zostanem zdravý."

Bývate priamo v Seredi? Kto vás priviedol do klubu?

„Hrávam tam už dva a pol alebo tri roky, ale bývam v Dunajskej Strede, kde som sa udomácnil. Nie je to až tak ďaleko a cestovanie mi až tak neprekáža, keďže v Anglicku som bol zvyknutý na dlhšie trasy. Do Serede ma priviedol jeden zo sponzorov či majiteľov klubu, ktorý ma pozná ešte z mojich čias v Kazachstane. Som za to rád a som tu spokojný.“

Prečítajte si tiež: V šiestej lige na jeseň dominoval. Brankár Vadičova sa udržiava v kondícii pri krompáči a lopate Čítajte

Neobávate sa o budúcnosť vášho súčasného zamestnávateľa? Prežije krízu?

„V Seredi sú tí správni ľudia, ktorí robia tie správne rozhodnutia. Keby tu bol nejaký problém, už by som v tomto klube určite nebol. Ja si myslím, že Sereď zostane v prvej lige.“

Niektoré prvoligové kluby siahajú hráčom na platy. Ako je to so Sereďou?

„Je to stále v štádiu riešenia. Treba urobiť kompromis z našej strany aj zo strany klubu. Zatiaľ sa o tom iba bavíme a nemáme predstavu, ako by to mohlo dopadnúť. Ale keďže sme doma piaty alebo šiesty týždeň, tak nemôžeme očakávať, že dostaneme plnú mzdu. Nie je to ľahká situácia pre klub ani pre hráčov."

Ako sa udržiavate vo forme počas krízy? Dostávate od trénerov pokyny?

„Všetci hráči majú individuálny plán. Je to taký všeobecný plán, ktorý treba dodržiavať. Na každý deň máme nejaký tréning. Snažím sa držať sa ho v rámci možností. Nie vždy sa dá všetkým vyhovieť, ale robím, čo môžem.“

Z Čadce až do Premier League. Sen sa stal skutočnosťou