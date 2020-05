Obhájiť titul býva ťažšie, tentokrát to tak nebolo

Vo finále predviedol obhajca spanilú jazdu.

2. máj 2020 o 18:34 Tomáš Urbaník

Hovorí sa, že obhájiť majstrovský titul v športe býva ťažšie ako ho prvýkrát získať. Nepísané pravidlo však porušili hokejbalisti Rio Máj Okružná v sezóne 2006/2007 v Kysuckej hokejbalovej lige.

Suché dresy obhájili Primátorský turnaj

Už ste spočítali finálové súboje, ktoré vybojovali hráči vo fialovo-bielych dresoch? Za ostatné dva roky boli na vrchole najväčších kysuckých podujatí štyri krát. Presne tak. Dva krát finále Autostar KHL a dva krát finále O pohár primátora mesta Čadca z nich robilo najúspešnejšie mužstvo svojho obdobia. Tri zlaté medaily a jedna strieborná bola bilancia, ktorá sa radila najvyššie spomedzi aktívne kluby.

V roku 2006 si Suché dresy po finálovej prehre v KHL zastali obhajobu „primátorského turnaja“, keď vo finále zdolali Kysucké Nové Mesto 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) M. Kubiatko 3, Hluši, Šmelka, Ľ. Špilko – Bestvina, Slovák. Na treťom mieste skončil Hbc Podzávoz, ktorý si poradil s Bistrom pod lipou 6:4. Najlepšieho strelca turnaja získal Milan Beniač (Kysucké Nové Mesto), najlepším obrancom sa stal Martin Konvička (Hbc Podzávoz), najlepším brankárom Rudolf Svitek (Bistro pod lipou) a za najlepšieho hráča bol vyhlásený Peter Hluši (Suché dresy).

Sezóna 2006/2007 s rekordom

Do Kysuckej hokejbalovej ligy sa prihlásilo desať klubov z toho traja nováčikovia. Raková, Juniors, Thc zastupovali novú krv, Panthers, Svrčinovec, Suché dresy, Bistro pod lipou, Krásno nad Kysucou, Podzávoz a Rio Okružná už zabehnutú osádku. Úvod ročníka 2006/2007 najlepšie zachytil obhajca titulu z Okružnej a Hbc Podzávoz. Oba tímy šliapali ako hodinky no väčším prekvapením bola líderská pozícia Podzávozu, ktorý si vytvoril v treťom kole klubový rekord, keď dokázal poraziť Svrčinovec 18:2 (5:0, 7:1, 6:1) Kučák 4, Urbaník 3, J. Chabreček 3, Urbanek 3, Buška 2, Chovančík, Mart. Mravec, R. Smolka – Krúpa, Časnocha.

Zaujímavosťou tretieho kola bol ešte jeden dvojciferný výsledok, no tentokrát na oboch stranách. Zápas medzi Krásnom a Suchými dresmi končil v riadnom hracom čase 10:10 (!), keď o svojom víťazstve rozhodol majster KHL 2004 v predĺžení. Výsledok 10:11 pp (3:5, 2:3, 5:2) Štrba 5, Magát 2, Blahuta, Jedinák, Targoš – M. Kubiatko 4, Kandrik 3, V. Špilko 2, S. Drábik, Jopek. Na špicu priebežného poradia a do TOP 3 jesennej časti smeroval aj Bistro pod Lipou. Druhá priečka bola odmenou za priebežné víťazstvá.

Kanadské bodovanie jesene

1. Rudolf Kučák (Hbc Podzávoz) 18 gólov + 12 asistencií, 2. Radim Smolka (Hbc Podzávoz) 14 + 14, 3. Tomáš Urbaník (Hbc Podzávoz) 13 + 14, 4. Kamil Kubiatko (Rio Máj) 15 + 11, 5. Milan Kubiatko (Khk Suché dresy) 19+7, 6. Róbert Drábik (Khk Suché dresy) 13 + 6, 7. Anton Štrba (Krásno Sparrows) 10 + 9, 8. Martin Mravec (Hbc Podzávoz) 11 + 7, 9. Martin Plaštiak (Hbk Bistro pod lipou) 8 + 10, 10. Tomáš Rucek (Rio Máj) 10 + 7...

Slovenská reprezentácia v Čadci

Kysucká hokejbalová únia v spolupráci so Slovenskou hokejbalovou úniou zorganizovali na jeseň roku 2006 reprezentačné sústredenie do ktorého boli zapojení reprezentanti zo širšej nominácie pod vedením trénerov Jaroslava Šalku a Romana Töröka. Do Čadce zavítali hráči ako Lukáš Lajčiak, Richard Pobeha, Michal Hrivnák, Dušan Danko, Branislav Varga, Peter Jurošek, Branislav Thron, Marián Giba a ďalší.

Reprezentanti boli rozdelení do dvoch tímov ako Slovensko 1 a Slovensko A. Okrem vzájomnej konfrontácie si zmerali sily aj s kysuckými mužstvami Hbk Čadca a Hbk Kysucké Nové Mesto. Domáci tím dokázal zdolať len svojho kysuckého kolegu 2:1, keď sa o góly postarali Milan Kubiatko (Tomáš Kubica) a Ján Jašurek (Radim Smolka) – Dušan Sobol (Pavol Slovák).

Na 1. plese hokejbalistov aj Najlepší hokejbalista

Historicky prvý reprezentačný hokejbalový ples sa konal 9. februára 2007 v Kultúrnom dome Čadca, kde sa po prvý krát odovzdávala aj cena pre najlepšieho hokejbalistu, ktorú venovalo občianske združenie Mladá Čadca. Najlepšieho hokejbalistu si volili účastníci plesu a po spočítaní všetkých hlasov sa zo širšej nominácie do ktorej patril aj Radim Smolka, Kamil Kubiatko, Anton Štrba, Tomáš Šurik, Rudolf Kučák, Milan Kubiatko, Vladimír Chromčák či Juraj Rucek napokon tešil Róbert Drábik.

Základná časť KHL pre Bistro, finále pre...

Hokejbalová sezóna sa prehupla do svojej druhej časti a hoci už Hbk Čadca naplno zarezával v Extralige, Kysucká hokejbalová liga rozbiehala jar o niečo neskôr. Počas základnej časti sa profilovali tri výrazné tímy, ktoré aj skončili na „bedni“ základnej časti. Tretia priečka patrila Rio Máj (Rio Okružná), ktorý obhajoval titul a bol tiež najlepšie brániacim tímom sezóny podľa počtu inkasovaných gólov.

Na druhom mieste skončili Suché dresy s najlepším útokom a ďalší pohár pre víťaza základnej časti si odnieslo Bistro pod lipou s najvyšším počtom bodov a víťazstiev. Štvrtá priečka bola takmer počas celej sezóny obsadená mužstvom Hbc Podzávoz a do play-off sa ešte pozrelo Krásno Sparrows, Svrčinovec, Juniors a Panthers.

Play-off s novým finalistom

Prvé kolo sa zdalo byť jasnou záležitosťou tímov z prvej štvorky, no v sérií štvrtého tímu s piatym to ozaj iskrilo. Krásno hralo s Podzávozom viac než vyrovnanú hru a rozhodli detaily. Do semifinále sa opäť pozrel Podzávoz, kde narazil na víťaza základnej časti z Bistra pod lipou. Negatívna bilancia z ligy predpovedala postup Bistra, no opak bol pravdou a tri víťazné zápasy urval nový finalista KHL.

Druhú semifinálovú dvojicu nazývali odborníci aj predčasným finále. Rio Máj a Suché dresy sa veľmi dobre poznali z play-off zápasov minulých rokov. Aj tento krát uspelo nižšie položené mužstvo v tabuľke a pomerom 3:0 na zápasy postupoval obhajovať titul RIO. Štvorlístok najlepších tímov uplynulej sezóny ponúkal výborný hokejbal a veľa gólov.

Obe série mali svojich hrdinov a skončili jasným výsledkom. Suché dresy dokázali prestrieľať Bistro 8:4 resp 10:3, keď medzi najlepších patril nezastaviteľný Milan Kubiatko, presný Robo Drábik, ale aj Dušan Sobol, Stano Stehura, Mišo Šmelka a ďalší. Bistro celú sezónu ťahal Martin Plaštiak, Fero Ujházi či Rasťo Krčmárik. Rio Máj si s Podzávozom poradil v troch zápasoch 3:0, 8:3 a 11:2.

Vicemajstrovi nevychádzala koncovka a akoby všetok elán i športové šťastie nechal v semifinálovej sérií. Z hráčov sa najviac darilo aj počas sezóny či v play-off Rudovi Kučákovi, Radimovi Smolkovi, Jozefovi Chabrečkovi, Martinovi Mravcovi a ďalším mladým hráčom ako Ivan Jaroš, Jurga, Juraj Kováč... Rio Máj sa stal druhým klubom v krátkej histórií KHL, ktorý obhájil svoj titul.

V predzápasových prognózach sa najviac skloňoval ďalší triumf mladého tímu a novej generácie hokejbalistov. Keď prehovorili štatistiky, najčastejšie bolo vidieť Kamila Kubiatka, Tomáša Ruceka, Tomáša Kubicu, bratov Mikulovcov istených pohotovými zákrokmi Alexandra Stančíka, ktorý sa stal aj najlepším brankárom play-off.

Niektoré naj sezóny:

Najproduktívnejší hráč a najlepší strelec základnej časti KHL 2006/2007: Róbert Drábik (Suché dresy) 53 bodov (36 gólov + 17 asistencií.

Najlepšie prihrávajúci hráč základnej časti: Michal Šmelka (Suché dresy) 26 asistencií.

Najlepší brankár základnej časti: Rudolf Svitek (Bistro pod lipou).

Najproduktívnejší hráč a najlepší strelec play-off KHL 2007: Kamil Kubiatko (Rio Máj) 28 bodov (20 gólov + 8 asistencií).

Najlepšie prihrávajúci hráč play-off: Tomáš Kubica (Rio Máj) 10 asistencií.

Najlepší brankár play-off: Alexander Stančík (Rio Máj).