Stopka dobre rozbehnutej sezóny. Hmírová patrí k najlepším legionárkam poľskej ligy

Rodáčka z Kysuckého Lieskovca si v Poľsku dokáže futbalom zarobiť.

4. máj 2020 o 18:31 Dominika Mariňáková

Slovenská reprezentácia žien bola posledným z národných futbalových výberov, ktorý si zahral medzinárodné zápasy. Začiatkom marca absolvovali Slovenky turnaj Women´s Cup na Cypre, na ktorom napokon obsadili piate miesto. Za najlepšiu strelkyňu podujatia bola vyhlásená Patrícia Hmírová, rodáčka z Kysuckého Lieskovca.

„Vôbec som nečakala, že je možné vyhrať toto ocenenie s dvoma gólmi,“ reagovala reprezentačná útočníčka so smiechom. „Samozrejme, motivovalo ma to do ďalšej práce. Takéto ceny vždy potešia.“

Najlepšia strelkyňa spomedzi legionárok

Po reprezentačnej akcii zamierila opäť na východ Poľska, do Lecznej, kde pôsobí v tamojšom prvoligovom ženskom klube GKS: „Dni trávim asi ako väčšina športovcov, pre ktorých je toto obdobie dosť ťažké, pretože nemôžeme fungovať v normálnom tréningovom procese. Snažím sa plniť si povinnosti, z klubu sme dostali individuálne tréningové plány, plus, mám individuálne tréningy od môjho kondičného trénera.“

Pandémia po 12 odohratých kolách stopla aj ženskú poľskú ligu. Na čele tabuľky sa nachádza práve GKS Leczna. „Jesennú časť sme si lepšie ani rozohrať nemohli. Vyhrali sme všetko, čo sa dalo. Navyše, tím, s ktorým bojujeme o titul, sme zdolali až 3:0. Odskočili sme tak na deväť bodov a aj napriek jednej remíze sme stále lídrom a s 34 bodmi vedieme tabuľku,“ približuje Hmírová.

Sezónu 2019/2020 mala dobre rozohranú aj slovenská legionárka, ktorá je so siedmimi gólmi momentálne najlepšou zahraničnou strelkyňou súťaže: „Nepremýšľala som o tom, predsa len, je to iba polovica sezóny. Samozrejme, pozerám sa dopredu a želám si, aby bola druhá polovica ešte lepšia. Ak sa teda odohrá. Všetci dobre vieme, že existuje možnosť, že liga už nebude pokračovať. To by ma veľmi mrzelo, vzhľadom na našu doteraz dobre vykonanú prácu.“