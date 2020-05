Prezident Tatrana Turzovka verí, že kríza jeho klub nepoloží

Závisí to však aj od pomoci mesta a sponzorov.

6. máj 2020 o 9:15 Marián Masaryk

Tatran Turzovka mal v jesennej časti piatej futbalovej ligy mužov jasne najlepšieho strelca súťaže – Roland Šmahajčík strelil 28 z 36 gólov tímu. Napriek tomu nebojoval o popredné pozície v ligovej tabuľke. Ako sa hráči vysporiadali s krízou a ako to vyzerá s budúcnosťou klubu, prezradil viac jeho prezident Ladislav Hejčík.

Trénujú vaši hráči aj počas krízy? Ako? Dostávajú nejaký tréningový plán a komunikujete s nimi?

„Vzhľadom na súťaž, ktorú hráme, nie je tréningový proces momentálne koordinovaný. Pravidelne však apelujeme na našich hráčov, aby sa udržiavali fit. V mužstve máme viacerých fitness alebo futbalových trénerov, pri ktorých nemáme žiadnu obavu, že by sa počas pauzy fyzicky zanedbali. Títo hráči, či je to Lukáš Urminský, Roland Šmahajčík alebo Filip Letavay, už počas zimy výrazne prispievali do tréningového plánu nášho mužstva svojimi modernými a efektívnymi metódami fyzického tréningu. Už vtedy sme chalanov upozorňovali, aby si dané cvičenia osvojili a pamätali, pretože to boli veľmi užitočné lekcie. Od niektorých hráčov mám automaticky spätnú väzbu, komunikujeme spolu, vieme a vidíme, že na sebe pracujú v individuálnom režime. Od niektorých nám spätná väzba chýba, ale dúfam, že na sebe aspoň v nejakej miere pracujú.“

Dokedy podľa vás budú zakázané spoločné tréningy?

„Ako sa dalo podľa vývoja situácie doma i v zahraničí čakať, v nasledujúcich týždňoch príde prvá vlna uvoľňovania, a budeme teda môcť trénovať i skupinovo. Samozrejme, podľa usmernení SFZ. Až vtedy uvidíme, kto na sebe ako pracoval a aké následky vytvorila táto nútená prestávka u jednotlivcov.“

Aké plány narušila kríza vašim hráčom?

„Viacero hráčov A mužstva, najmä študentov, ale i pracujúcich, malo v pláne počas leta pracovný pobyt v zahraničí. Rátam s tým, že pandémia a s ňou prijaté opatrenia im tieto plány zmarili, ale to už vedia najlepšie samotní chalani. Po športovej stránke bolo možno zaujímavé čakať, akú streleckú métu bude atakovať Roland Šmahajčík po 28-gólovej jeseni.“

Využívajú niektorí hráči Turzovky prestávku na doliečenie zranení?

„Mali sme viacerých maródov, ktorí mali možnosť sa bez tlaku doliečiť. Zranenia sú však súčasťou futbalu a tak to bude aj po návrate na ihriská. Dlhá pauza bez systematického tréningu, prípadne návrat po zranení bez patričnej rekonvalescencie môže spôsobiť, paradoxne, ešte väčšie množstvo napríklad svalových zranení. Na to si musia dať hráči pozor. Bude to aj o ich prístupe a životospráve, či sa takémuto typu zranení vyhnú. Budeme im to naďalej prízvukovať."

Čakajú na niektorých vašich hráčov maturity alebo prijímacie skúšky?

„Téma maturity a prijímačiek sa týka najmä dorastencov. Musia sledovať, v akej forme tieto skúšky napokon absolvujú."

Ako zvládate krízu ekonomicky?