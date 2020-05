Patrí medzi svetovú rozhodcovskú elitu v športovom karate. Kysučan má šancu dostať sa na olympiádu

Začiatky boli ťažké, musel utiecť pred režimom.

8. máj 2020 o 9:33 Marián Masaryk

Emigroval kvôli režimu a v Kanade si vybudoval meno. Čadčan je majiteľom najvyšších licencií rozhodcu a sudcu v športovom karate v rámci svetovej federácie WKF (World Karate Federation) a hádam má šancu ísť rozhodovať aj na olympiádu.

S karate začínal ako chlapec v novovzniknutom čadčianskom klube. V 80. rokoch 20 storočia emigroval do Kanady a po čase si založil vlastný klub v Terrebonne v provincii Quebec. Tam spolu s manželkou Katarínou Vadovičovou pôsobia dodnes. Obaja súťažili a teraz trénujú. Majú dcéru Annu a syna Antonína, ktorí sa tiež venujú karate.

Jaroslav Tarana sa postupne vypracoval na rozhodcu a sudcu športového karate najvyššej svetovej úrovne. Mal reálnu šancu rozhodovať na Letných olympijských hrách v Tokiu, kde malo mať karate premiéru. Žiaľ, pre pandémiu boli odložené. V rozsiahlom rozhovore pre MY Kysucké noviny prezradil viac o svojom živote, športovej kariére aj o samotnom karate. Rozdelili sme ho preto na dve časti.

Ťažké začiatky a útek do zámoria

Kedy a ako ste sa dostali ku karate?

„Mal som 14 rokov a v Čadci už rok fungoval oddiel karate. To bol rok 1974. Chodievali sme sa cez okno pozerať do telocvične, že čo to tam robia. Raz robili nábor v našej škole. Dávali nám ukážky, ako sa cvičí. Tak sme sa s kamarátom išli prihlásiť. Prihlásilo sa nás asi 80. Začali sme pomaly cvičiť v telocvični na Revolučnej ulici a na Ulici A. Hlinku (kedysi Jilemnického).“

Kto bol váš prvý tréner?

„Môj prvý tréner bol Pavol Ščúry. Boli tam aj Anton Maťašek a Ladislav Zakopčaník. Oni mali ako prví vyššie technické stupne.“

Ako vtedy vyzerali tréningy? Neodradili vás od pokračovania?

„Na tréningoch nás mučili, bolo to strašné, ale prežili sme. Z tých 80 nás asi po štyroch rokoch zostalo desať. Okrem mňa aj Pavol Matyšák, Jozef Kasaj, Jaroslav Tabak, všetci tí starší. Po dvoch rokoch sme začali súťažiť. Išli sme na prvé majstrovstvá kraja v roku 1975 alebo 1976. Zakopčaník ich vyhral. On išiel na majstrovstvá Slovenska súťažiť a my sme sa na neho išli pozrieť. Tam sme videli všetkých majstrov a všetkých, ktorí v tej dobe niečo znamenali v karate. Dalo nám to energiu, lebo sme chceli byť ako oni. Tak sme pokračovali v cvičení. Také boli naše začiatky.“

Reprezentovali ste niekedy Slovensko?

„V Poľsku sme boli raz na súťaži za Slovensko, potom som bol na druhom a treťom ročníku Veľkej ceny Slovenska. Nasledujúce tri ročníky som vynechal, lebo som bol na vojne. To už sme neboli za Slovensko ani Česko-Slovensko, ale za Čadcu. Čadca už vtedy bola v rámci ČSSR top klub. Patrila medzi tri najlepšie v republike. Veď medzi nami boli Anton Maťašek, Peter Maťašek, Jozef Kasaj, Pavol Matyšák, Miroslav Poláček, Jaroslav Tabak či Ladislav Zakopčaník. Bol to neskutočne silný oddiel. Vtedy ešte neexistovala reprezentácia ani Česko-slovenský zväz karate. Bol český a slovenský zväz karate. Potom sa s tým niečo robilo. Pred ME v Paríži som bol ako junior na zozname, ale tri týždne predtým mi povedali, že nemôžem ísť. Tak som zostal doma. Vtedy, za bývalého režimu, bolo ťažké cestovať, už do Poľska bolo okolo toho veľa papierovačiek.“

Aj to bol dôvod vašej emigrácie do Kanady?

„Bolo viacero dôvodov. Jedným z nich bol ten, že ja som musel ísť na vojnu. Nikto nechcel ísť vtedy na vojnu. Potom sme sa vrátili a chceli sme ísť na dovolenku do Bulharska alebo do Juhoslávie. Ale nedalo sa tam dostať, lebo tri roky po vojne sme museli byť doma. Bolo to strašné. Druhá vec bola, že sme sa nemohli s nikým porozprávať, lebo sme nevedeli, kto nás vzadu počúva a môže nás udať. Mojich kamarátov preto pozatvárali. Mňa to tu nebavilo. Povedal som si, že stačí. Človek robil a robil, ale nič z toho. Tak sme sa s kamarátmi dohodli, že tu ukončíme kariéru. V roku 1985 po Veľkej cene Slovenska, na ktorej súťažila aj Čadca, sme sa zbalili a odišli.“

Išli ste naslepo alebo ste mali niekoho známeho v zahraničí?

„Naslepo. Prešli sme do Juhoslávie, odtiaľ cez kopce do Rakúska. Tam sme boli týždeň vo väzení, lebo sme prešli cez hranice ilegálne. Taký bol zákon. Dali nás do utečeneckého tábora a povedali nám, že tam nemôžeme zostať a máme si vybrať, kam chceme ísť. Ako prvé sme sa spýtali, kde berú najrýchlejšie. Povedali, že v Kanade, tak sme išli do Kanady. Ocitli sme sa v Calgary a odtiaľ som sa presunul do Montrealu. Odvtedy som tam bol 35 rokov.“

Ako to bolo s dorozumievaním?

„Začiatky nie sú nikde jednoduché, lebo ste hluchí. Nerozumiete absolútne nič, francúzsky ani anglicky. Ale tam bol vtedy systém, že emigranti musia ísť na desať mesiacov do školy. Máte na výber, či na francúzštinu alebo angličtinu. Ja som chodil na francúzštinu. Po desiatich mesiacoch dostanete papier, že ste vyškolení. Montreal je najlepšie miesto, kde sa dajú naučiť dva jazyky naraz. Tam keď ľudia počujú, že máte slabú francúzštinu, začnú na vás hovoriť po anglicky. Ja som na anglickú školu nikdy nechodil, ale to sa za roky naučíte na ulici, z televízie a tak. Moje deti hovoria troma jazykmi – slovensky, anglicky a francúzsky.“

Čo ste robili po škole?

„Vtedy sa nedalo robiť nič, lebo bola veľká hospodárska kríza. Nedalo sa nájsť si prácu. Vláda nám platila za to, že sme dostali podporu a museli sme chodiť do školy. Absencie bolo treba vysvetliť. Od ôsmej rána do tretej popoludní som mal vyučovanie, potom dve hodiny prestávku a zobral som si navyše večerné kurzy. Neboli povinné, ale čo som mal robiť. Nikoho som tam nepoznal. Povedal som si, že najskôr sa nejako naučím poriadne rozprávať a uvidíme. Potom už bolo dobre. Bol som v Sherbrooke, asi 100 km od Montrealu, kde som musel vydržať tých desať mesiacov. Potom som išiel do Montrealu, kde som si našiel zamestnanie.“

Návrat k milovanému športu

Ako ste sa vrátili ku karate?