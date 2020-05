Prvý majstrovský hetrik bol na svete!

Po prvý raz v histórii KHL vyhral jeden tím trikrát v rade.

10. máj 2020 o 8:49 Tomáš Urbaník

Nová hokejbalová dynastia potvrdila svoju dominanciu a vo finále odprevadila aj tretieho vyzývateľa o celkový triumf Kysuckej hokejbalovej ligy.

Caribic Okružná s pohárom primátora

Jedenásť účastníkov rozdelených do zelenej a bielej skupiny si v roku 2007 prišlo zahrať O pohár primátora mesta Čadca. Do hry sa zapojil aj majster KHL z Okružnej, či víťaz turnaja Suché dresy, alebo český celok z Olomouca a nechýbalo veľa, aby si zahral aj o medaily.

Do štvorlístka semifinalistov sa po tuhých bojoch napokon prekľučkovali hráči z Bistra pod lipou a HBK KNM, či Hbc Podzávoz a Caribic Okružná. Prvá dvojica si to rozdala v súboji o tretie miesto z ktorého vyšiel víťazne majster KHL a víťaz turnaja z roku 2003 Bistro pod lipou po výhre 4:1. Do štatistík sa vtedy zapísali najlepší strelec turnaja Pavol Slovák (KNM) aj najlepší obranca turnaja Vlado Chromčák (Bistro). O rozdielové tri góly sa postaral Daniel Staškovan (Bistro).

Vo finále videli diváci až 11 gólov! Nerozhodný stav 5:5 rozhodol tri sekundy pred koncom predĺženia Tomáš Rucek. Pre Okružnú to bolo prvé víťazstvo na turnaji. Z individualít ešte zaujal Peter Altman z KNM ako najlepší brankár a najproduktívnejším hráčom dvojdňového hokejbalového maratónu sa stal Rudo Kučák z Podzávozu.

V Skalitom začína nová tradícia

Prvý ročník turnaja o pohár starostky obce Skalité privítal zaujímavé celky z rôznych kútov Kysúc, aby si po prvý krát zahrali o putovný pohár. Domácim hokejbalistom z Hbc Skalité po vysokom víťazstve 15:3 nad Hbc Svrčinovec zavesili na krk bronzové medaily. Do finále sa prebojovali hráči z Hbc Dragons Zborov a Hbc Raková, ktoré skončilo vysoko 13:5 pre Zborov. Podľa fotografií pomohli víťaznému celku k triumfu aj pätica dvojnásobných majstrov KHL z Okružnej. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Daniel Jašurek (Skalité), najlepším strelcom bol Jaroslav Pagáč (Zborov) a najlepším hráčom celého turnaja Anton Buška z tímu Raková.

KHL s novým klubom

Kysucká hokejbalová liga sa postupne rozrastala do rôznych kútov Kysúc. V ročníku 2007/2008 sa k účastníkom KHL pridal nový klub zo Zborova. Desiatka tímov ako Suché dresy, Okružná, Podzávoz, Svrčinovec, Krásno nad Kysucou, Panthers, Bistro pod lipou, Raková, Thc a Zborov nad Bystricou si tak robila zálusk na titul majstra. Po 4., 6., či 8. kole bol na čele a bez jedinej prehry obhajca titulu z Okružnej. V tesnom závese a len jedinou prehrou nasledovali Suché dresy.

Pred zimnou prestávkou si tretie miesto pomaličky privlastňoval Podzávoz prenasledovaný Svrčinovcom a Krásnom nad Kysucou. Prvých päť tímov sa javilo po jeseni veľmi dobre. Do play-off by sa pozreli Panthers, Thc a Bistro pod lipou. Pre mnohých fanúšikov hokejbalu a klubu Bistro pod lipou bolo veľkým prekvapením, že mal zimovať na ôsmej priečke.

Klub s množstvom víťazstiev, titulov a jagavých spomienok však dostihla generačná výmena, ktorá si vypýtala svoju daň. Veľmi zaujímavý zápas odohrali v 7. kole celky Thc a Raková. O víťazstve museli rozhodnúť až samostatné nájazdy v ktorých mali navrch domáci a vyhrali 6:5. Góly: M. Časnocaha 2, Brisuda 2, Kocúrek 2 – Krčmárik 2, Zajac, Revay, Duník.

Hokejbalistom roka Milan Kubiatko

Na v poradí druhom hokejbalovom plese sa bavilo aj oceňovalo. Okrem výbornej zábavy, profesionálnych tanečných kúskov a bohatej tomboly boli ocenení aj najlepší hokejbalisti. Cenu najlepšieho hokejbalistu si odniesol bodovo najúspešnejší hráč prvej dekády KHL Milan Kubiatko zo Suchých dresov. Cenu mu odovzdával generálny manažér Slovenskej hokejbalovej únie Róbert Košťál.

Výsledková bomba na začiatku jari

Jarná časť dlhodobej kysuckej súťaže začala veľkou senzáciou v ktorej bol obhajca titulu a priebežne prvý tím tabuľky Caribic Okružná s pohyblivými hokejbalistami z Thc. Výsledok 1:4 bola prvá prehra majstra v sezóne. Proti čestnému úspechu Tomáša Šurika sa presadil dva krát Juraj Časnocha st. a po jednom góle strelili František Brisuda a Juraj Časnocha ml. Jarná časť bola v znamení postupu Bistra pod lipou a Podzávozu.

Kým niekoľkonásobný víťaz základnej časti na jeseň len dva krát zvíťazil, na jar sa mu to podarilo až sedem krát a do play-off šiel z nezvyklého, no zaslúženého piateho miesta. Podzávoz mal aj po poslednom kole, ktoré hokejbalisti odohrali v Turzovke, identické ukazovatele ako víťaz základnej časti a obhajca titulu Caribic no pre slabšie skóre končil na druhej priečke pred Krásnom nad Kysucou.

Individuálne štatistiky základnej časti: Najproduktívnejší hráč a najlepší strelec: Róbert Drábik (Suché dresy) 39 gólov a 16 asistencií. Najlepšie prihrávajúci hráč: Milan Kubiatko (Suché dresy) 28 asistencií. Najlepší brankár: Marek Bodor (Caribic Okružná). Najlepší obranca: Jozef Blahuta (Krásno Sparrows).

Historické play-off

Z dvojíc prvého kola postupovali prvé štyri tímy tabuľky. Caribic sa prebil cez Panthers, Podzávoz šiel cez THC, Krásno nad Kysucou si poradilo so Svrčinovcom a Suché dresy odprevadili Bistro pod lipou. Zaujímavosťou semifinále bol ich stav po víkende. Suché dresy a Krásno Sparrows viedli nad oponentami 1:0 na zápasy, no Okružná aj Podzávoz vyhrali v ďalších dvoch dueloch a tak otočili stav. Caribic svoju sériu so Suchými dresmi dotiahol do víťazného konca, hoci sa muselo rozhodnúť až v piatom zápase. Podzávoz nedokázal pridať ešte jeden víťazný duel a do finále pustil Krásno taktiež po piatich stretnutiach. Pre Sparrows šlo o prvé finále v jeho krátkej hokejbalovej histórií. Okružná stála pred druhou obhajobou titulu.

V súboji o tretie miesto si lepšie viedli Suché dresy. Prvý duel skončil kontumačne v ich prospech pre nedostatočný počet hráčov Podzávozu a v druhom zápase svojho súpera gólovo prevalcovali výsledkom 12:5. Na ďalšej medaile z KHL mali svoj veľký podiel strelci ako Michal Šmelka, Robo Drábik, Lukáš Bajan či Peter Hluši.

Vo finále sa druhý krát po sebe stalo, že obhajca a staronový víťaz ligy vyhral 3:0 na zápasy. Krásno Sparrows však nedal kožu lacno a po výsledkoch 2:4, 6:7 a 4:5 bolo druhé miesto menším sklamaním. Sparrows gólovo ťahali najmä bratia Blahutovci, Tony Štrba aj Dušan Kanis. Na druhej strane vytvoril Caribic Okružná historickú udalosť, keď si ako prvý tím ligy zopakoval tretí majstrovský triumf v rade, čo sa pred tým nikomu nepodarilo.

O tento triumf sa mierou vrchovatou zaslúžili hráči ako Peter Masnica, Kamil Kubiatko, Tomáš Kubica, Tomáš Šurik, Tomáš Rucek, Stano Chromčák, Jaro Pagáč, Juraj Rucek, Marek Bodor, Alexander Stančík a ďalší.

Individuálne štatistiky play-off: Najproduktívnejší hráč a najlepšie prihrávajúci hráč: Peter Hluši (Suché dresy) za 10 gólov a 14 asistencií. Najlepší strelec: Róbert Drábik (Suché dresy) 12 gólov. Najlepší brankár: Alexander Stančík (Caribic Okružná).