Koronakríza: Na Kysuciach vzdelávala deti, odišla pomáhať tureckému zdravotníctvu

ČADCA. Deťom s postihnutím vymyslia mikulášsky program, seniorom v domovoch dôchodcov dávajú tanečné lekcie. Obohacujú spoločenský život regiónu, prinášajú povedomie o svetovej kultúre a v neposlednom rade: učia naše deti cudzie jazyky. Siedmich dobrovoľníkov pandémia uväznila ďaleko od rodín, na Kysuciach.

Suna Uzun pochádza z Turecka a v Čadci mala od septembra stráviť rok vyučovaním angličtiny. Posledné dni však so svojimi kolegami prežili v izolácii. Nejasnú budúcnosť majú ich lekcie, i návrat domov, ktorí je v týchto dňoch komplikovaný.