V kabíne šošonov sedel s Ježom či Ceesayom. Kysučan strieľa góly v českej lige

Urastený futbalista René Dedič pôsobí v drese Opavy od leta 2019.

11. máj 2020 o 14:53 Radoslav Blažek

Prvé futbalové kroky strávil v rodnom Klokočove či v Korni na Kysuciach, odkiaľ smeroval do AS Trenčín a neskôr do MŠK Žilina, FK Fotbal Třinec či SFC Opava.

Veľmi rád spomína na Jozefa Antošíka, váži si časy pod vedením Adriána Guľu, hoci v A-tíme Šošonov veľa príležitostí nedostal.

Dnes 26-ročný futbalista strieľa góly za český prvoligový klub SFC Opava a verí, že jeho najlepšie roky ešte len prídu. Rozprávali sme sa s urasteným, 193-centimetrovým útočníkom Reném Dedičom...

Ako ste strávili nútenú futbalovú prestávku?

– Bol som doma v Klokočove. Od kondičného trénera z klubu sme dostali tréningový plán, pripravoval som sa individuálne. Či už bežecky, alebo aj čo sa týka posilňovania nebol vôbec problém, pretože doma mám vždy vytvorené len tie najlepšie podmienky. Samozrejme, trošku som si aj oddýchol.

Do tréningového procesu ste opäť naskočili 21. apríla. Ako vyzeral v súvislosti s prísnymi opatreniami?

– Boli sme rozdelení do skupín. Trénovali sme v rozdielnych časoch na rozdielnych ihriskách. Žiadne súboje či hry, tréningový proces nebol založený na osobnom kontakte. Vôbec sme nemohli využívať štadión, sociálne zariadenia... Na tréningy sme chodili individuálne autami už prezlečení. Samozrejme, že aj regeneráciu po záťaži si musel každý riešiť individuálne.

V Opave ste sa po letnom prestupe rýchlo presadili. Kto vám pomáhal s adaptáciou?

– Stretol som sa tu s bývalým spoluhráčom Karolom Mondekom, s ktorým sme hrávali v AS Trenčín a neskôr sme proti sebe bojovali v druhej českej lige. Celkovo som sa adaptoval veľmi rýchlo. V Opave je výborný kolektív chalanov, ktorí spolu hrajú už celkom dlho. Navyše, za FK Fotbal Třinec som proti SFC Opava odohral veľa zápasov, a tak som sa poznal s viacerými futbalistami z opavskej kabíny. Teší ma, že som odohral takmer všetky ligové aj pohárové zápasy a dal prednosť SFC Opava pred klubmi ako sú FC Spartak Trnava, MFK Ružomberok či dokonca MFK Karviná, ktoré sa o mňa takisto usilovali.

Prečo ste uprednostnili Opavu pred slovenskými klubmi?