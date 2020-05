Nové družstvo aj pozvánka do reprezentácie. Kysuckí hádzanári mali úspešnú sezónu

Darilo sa im, až kým neprišla koronakríza.

12. máj 2020 o 8:45 Mário Janík

Hádzanári MŠK Kysucké Nové Mesto mali sezónu 2019/20 dobre rozohranú, ale potom prišla pandémia, ktorá ju predčasne ukončila. Ako sa darilo jednotlivým družstvám a ako sa klub vysporiada s koronakrízou, povedal viac šéftréner mládeže Branislav Podolák.

Ako hodnotíte uplynulú sezónu ?

„So sezónou sme spokojní. Mali sme v nej zastúpenie v kategóriách minihádzaná, mladší žiaci, starší žiaci a dorastenci v druhej lige. Hlavným cieľom bolo zväčšiť základňu minihádzanej, čo sa nám úspešne podarilo. Pre mladších a starších žiakov bol cieľom postup na Majstrovstvá Slovenska, na ktorých sme za posledné štyri roky nechýbali. Starší žiaci už mali postup istý a mladší žiaci k nemu smerovali. Dorast sme chceli vidieť do tretieho miesta, čo sa tiež darilo. Žiaľ, ako v každom športe, prišla pandémia ochorenia Covid-19 a tá najskôr prerušila a nakoniec aj ukončila sezónu 2019/2020.“

Poďme sa teda pozrieť na účinkovanie jednotlivých tímov. Začneme tými najmenšími – minihádzanármi. Ako si počínali?

„Naši najmladší hráči pod vedením trénerov Michala Pijáka, Michala Tomastu a Branislava Podoláka hrajú sezónu turnajovým spôsobom. Chlapci sa poctivým tréningom v hre postupne zlepšovali. V tejto kategórii pre nás nie sú výsledky dôležité, ide nám najmä o rozvoj herných činností každého hráča. Okrem odohraných boli v pláne ďalšie štyri turnaje – Veľkonočný turnaj v Kysuckom Novom Meste a koniec sezóny na najväčšom minihádzanárskom turnaji v Európe v Stupave.“

Ako sa darilo mladším žiakom?

„Mladší žiaci pod vedením trénera Pavla Kubalu hrali krajskú ligu. Pred sezónou z družstva odišli viacerí hráči o kategóriu vyššie, ale napriek tomu sme boli spokojní s hrou aj výsledkami. V zimnej prestávke odohrali turnaj troch miest s HCB Karviná a HC Zlín. V týždni, keď nám vláda uzatvorila športoviská, sa mali zúčastniť na medzinárodnom turnaji v Považskej Bystrici, ktorý už nestihli.“

Tabuľka krajskej ligy 2019/2020 v čase ukončenia súťaže:

1. THA Martin "A" 13 13 0 0 381 101 26

2. HK Kúpele Bojnice 14 13 0 1 322 150 26

3. MŠK Považská Bystrica "A" 13 8 1 4 225 188 17

4. MŠK Kysucké Nové Mesto 12 8 0 4 204 180 16

5. MŠK Považská Bystrica "B" 13 6 1 6 220 212 13

6. Martin "B" 13 5 0 8 177 182 10

7. MHáK Martin 13 3 0 10 129 217 6

8. MŠK Čadca 12 2 0 10 119 223 4

9. SMF Žilina 15 0 0 15 63 387 0

Starší žiaci mali pred sezónou vysoké ambície. Podarilo sa ich naplniť?

„Starší žiaci vedení trénerským tandemom Branislav Podolák a Miloš Hartel mali toho v sezóne asi najviac. Hlavným predsezónnym cieľom bol postup na Majstrovstvá Slovenska – najhoršie z druhého miesta. Štart do sezóny bol vynikajúci z čoho pramenilo po jesennej časti prvé miesto a postup do česko-slovenskej ligy. Potom odohrali turnaj troch miest s HCB Karviná a HC Zlín, Zorno cup v Stupave (8. miesto), COPOS Cup v Považskej Bystrici (5. miesto). Po poslednom kole pred prerušením súťaže bol postup z prvého miesta viac ako reálny.“

Tabuľka krajskej ligy 2019/2020 v čase ukončenia súťaže:

1. MŠK Kysucké Nové Mesto 12 10 0 2 299 227 20

2. MHáK Martin 14 7 1 6 295 321 15

3. Kúpele Bojnice 12 7 0 5 298 266 14

4. THA Martin 14 5 1 8 288 309 11

5. MŠK Považská Bystrica "A" 12 5 0 7 283 289 10

6. MŠK Považská Bystrica "B" 12 3 0 9 248 299 6

Ako darilo novovybudovanému celku dorastu?

„Našou dlhoročnou systematickou prácou sme v tejto sezóne konečne dokázali otvoriť dorastenecké družstvo. Tento celok mali na starosti Michal Tomasta a Mário Janík. Tajne sme dúfali, že by sa mohol pohybovať okolo tretieho miesta. Dnes vieme, že sme sa nemýlili a chlapci nás nesklamali. Okrem ligy sa zúčastnili medzinárodného turnaja Zorno Cup, kde obsadili piate miesto. Vidíme, že naša práca ide správnym smerom, čoho dôkazom je hosťovanie našich hráčov v Považskej Bystrici, kde sú členmi základnej zostavy: Lukáš Janík, Filip Lisko, Andrej Beleš, Martin Piňák, a Adam Ďurana. Posledne menovanému hráčovi sa dokonca podarilo preniknúť do predkadetského reprezentačného výberu SR. V širšej nominácií bol i Piňák, ktorého však vyradilo nepríjemné zranenie na konci jesennej časti.“

Tabuľka 2. ligy zmiešaného dorastu 2019/2020 v čase ukončenia súťaže:

1. HK Kúpele Bojnice 8 7 1 0 281 196 15

2. Strojár Malacky 7 5 2 0 253 169 12

3. MŠK Kysucké Nové Mesto 8 5 1 2 279 158 11

4. TJ Sokol Cífer 8 5 0 3 252 201 10

5. HŠK-74 Kolárovo 8 3 0 5 203 256 6

6. ŠHK Agrokarpaty Pezinok 8 3 0 5 185 254 6

7. ŠK DAC Dunajská Streda 7 1 0 6 147 270 2

8. HBC Trnava 8 0 0 8 157 253 0

Čo sa zmenilo v príprave hráčov? Dá sa trénovať plnohodnotne v týchto podmienkach?

„Zmenilo sa úplne všetko, trénovať sa sa dá len doma a aj to iba v rámci možností. Nejaké individuálne behy, kondičné a koordinačné cvičenia sa trénovať dajú, ale keďže náš šport je kontaktný a kolektívny, kontakt so súperom a loptou chýba. Tréner nemá možnosť dohľadu nad výkonom aktivít zverencov, nemôže poradiť ani poukázať na nedostatky. Takto postavený tréningový proces stojí a padá iba na ochote a chuti každého jednotlivca.“

Ako koronakríza ovplyvní chod klubu do budúcna?

„Situácia s koronavírusom skomplikovala život nielen nám v športovej oblasti, ale všetkým ľuďom. Aj keď nevieme, kedy sa budeme môcť k tréningovému procesu vrátiť, vedenie klubu už plánuje sezónu 2020/2021. Pevne veríme, že ju začneme v tradičnom čase a chlapci sa budú môcť do haly vrátiť. Všetko bude záležať od opatrení vlády a vývoja pandémie v SR. Všetkým hráčom, trénerom, dobrovoľníkom, fanúšikom, rodičom a celej športovej verejnosti prajem, aby v zdraví vydržali toto obdobie a aby sme sa čím skôr stretli všetci v hale. Zároveň by som chcel touto cestou poďakovať mestu Kysucké Nové Mesto a všetkým sponzorom za to, že sa finančne podieľajú na fungovaní klubu a verím, že aj po odznení pandémie nám zachovajú svoju priazeň.“