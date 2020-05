Nádhera: Pavlovky či „punčáky“, Romana pečie aj počas prednášok do školy

Pečenie a zdobenie je pre študentku psychológie najlepšou psychohygienou.

13. máj 2020 o 12:27 Simona Škulavíková

(zdroj: )

Autorka je študentkou žurnalistiky

Už ako malé dieťa sa rada motala mame pomedzi nohy v kuchyni a sledovala, ako to chodí. Časom ju však tradičné domáce recepty prestali baviť a chcela skúsiť niečo nevšedné.

Rada sledovala televíznu reláciu, kde profesionálni cukrári tvorili obrovské torty z fondánu a to ju natoľko ohúrilo, že sa rozhodla obliecť si zásteru a pustiť sa do pečenia.

O poctivé chute sa stará „dvorný záhradník“

Dvadsaťročná Romana začínala s pečením na vlastnú päsť pred piatimi rokmi. Odvtedy jej súkromnú zbierku tvoria dve desiatky kuchárskych kníh: „Primárne však používam jednu jedinú, z ktorej dolujem zlato a, samozrejme, môj zošit, v ktorom mám zapísané recepty. Ak sa ako kniha ráta aj starý zošit po mojej mamine, tak to je tiež zlatá baňa. Hŕba zožltnutých papierov dokopy polepených krémom a s hnedými kruhmi od kávy,“ vysvetľuje mladučká pekárka, aký poklad zdedila po mame.

Mohlo by vás zaujímať Koronakríza: Na Kysuciach vzdelávala deti, odišla pomáhať tureckému zdravotníctvu Čítajte

Hoci by niekto mohol tvrdiť, že Romana je nováčikom vo svete pekárov, študentka veľmi dobre chápe, že len poctivé ingrediencie sú úspechom. Keď je sezóna a záhrada kvitne, používa domáce plody ako maliny, jahody či čučoriedky.

Odoberá tiež domáce vajíčka od lokálneho chovateľa: „V záhrade máme nasadené jahody ale aj čučoriedky a maliny. Aktuálne pestujem jedlé kvety a veľa rôznych druhov byliniek. Taká medovka alebo mäta so saturejkou vedia krásne dozdobiť koláče. Rastú ako divé takže o ne nie je núdza. Tiež experimentujeme s figami, višňami a čerešňami ale to má na starosti môj dvorný záhradník – ocko,“ Romana objasňuje, že okrem mamy má prínos pre jej pečenie i ďalší člen rodiny.

Ovocie na koláče mladá Staškovanka používa len sezónne, zima je preto špecifickým obdobím: „Rada sa pohrám s ozdobami ako sú perníky či sušené ovocie, jednoducho to, čo k zime patrí. Pred pár dňami som nabehla aj na domáce perníkové korenie, v mažiariku si pomeliem všetko, čo treba a celý byt zrazu rozvoniava perníkom,“ hovorí.

(zdroj: )

Počas koronakrízy pečie aj cez prednášky

Práve v zime strávi Romana „pri rúre“ najviac času: „Pred Vianocami sú to extrémy, kedy pečiem perníky aj dvadsaťštyri hodín v kuse,“ dodáva s úsmevom. Zvyšok roka je pokojný, pečenie si vyžadujú najmä sviatky, výročia, príležitosti ako Veľká noc.

Romana hovorí, že menšie koláčiky či perníčky sú u ľudí obľúbenejšie. Príležitostí je stále dosť, no študentka musí stíhať i školu a brigádu. Počas koronakrízy sa jej však čas na pečenie o čosi rozšíril: „Je to relax. Niekto po práci príde domov, zapne telku a oddychuje na gauči. Ja takmer vždy, keď mám čas, beriem zásteru a hybaj do kuchyne. Počas koronakrízy si pustím prednášku na notebooku, postavím ho do kuchyne a pečiem. Alebo si pustím podcast, videá a popri pečení sa vzdelávam,“ vysvetľuje.

“ Začala som preto dávať na každú tortičku perníkové srdiečko s oslávencovým menom, prípade želaním. Je to niečo ako môj „podpis“. Navyše je jedlý „ Romana

Receptov vyskúšala už dosť, no ani zďaleka nie toľko, koľko by chcela. Väčšinou pečie to, čo má chuťovo sama najradšej, a to sú tortičky plné nadýchaných jemných krémov a kopou ovocia. Aktuálne ale prišla na chuť „pohárikovým“ dezertom ako je panna cotta či crème brûlée.

(zdroj: )

Sú to v podstate nadýchané krémy zvyčajne dozdobené ovocím alebo karamelom. Občas sa stane, že ju prepadne chuť a upečie niečo diabolsky čokoládové. Čo však naozaj miluje, je pečenie cheesecakeov s lemon curd, pavlovky, a tiež si ulietava na našich klasických punčákoch.

Prečítajte si tiež DomiNika uspela v českom éteri: Hitom zatienila Haricha či Kryštofa Čítajte

Pri zdobení je najťažšie byť originálny, podstatné je odlíšiť sa a v detailoch robiť veci inak, ako ostatní: „Začala som preto dávať na každú tortičku perníkové srdiečko s oslávencovým menom, prípade želaním. Je to niečo ako môj „podpis“. Navyše je jedlý,“ dodáva s úsmevom Romana.

Na otázku či rada improvizuje, alebo sa drží striktne postupu odpovedala jednoznačne: „Vôbec. Poznám ľudí, ktorí vážia každý gram, ale ja taká vôbec nie som. Existuje pár receptov, pri ktorých sa musíte držať presných inštrukcií, a to sa snažím dodržiavať ale 90% času venujem improvizácii a experimentovaniu. Čo sa mi aj sem-tam vyplatí. Ale kto ma pozná, vie, že rada zaimprovizujem a je jedno, či sa to týka pečenia alebo môjho života.“