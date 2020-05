V úvode trénerskej kariéry nová výzva. Róbert Padych ide do vyššej súťaže

Začínajúci tréner vymenil siedmu ligu za šiestu.

12. máj 2020 o 14:54 Marián Masaryk

Róbert Padych má za sebou prvé mesiace trénerskej kariéry. V jesennej časti zrušenej sezóny futbalovej siedmej mužskej ligy viedol OŠK Rudina, ktorá sa po dvoch rokoch vrátila do súťaže.

Štyridsaťtriročný rodák z Kysuckého Nového Mesta však ešte pred začiatkom koronakrízy prijal novú výzvu viesť šiestoligovú Radoľu.

Ako hodnotíte prvú polovicu sezóny po návrate Rudiny do súťaže?

„Návrat bol veľmi ťažký, lebo nikto netrénoval a poriadne sa nehralo. So všetkým sa muselo začať od piky, či už s tréningami alebo s hráčmi. Tí to mali o ťažšie, že aj pracovali. Bolo to viac-menej o tom, kto ako stíhal a koľko nás bolo na tréningu. Ale snažili sa, koľko sa dalo. Ak mám byť úprimný, nebolo to jednoduché.“

Ako sa vám pozdávali výkony Rudiny na jeseň?

„Chalani sa každým zápasom zlepšovali, aj keď ich neodohrali veľa. Keď sa trénuje, tak sa dá zlepšovať. S niečím som bol spokojný a s niečím nie, ale na to, že sa dva roky netrénovalo a nehralo, si myslím, že to bolo vcelku dobré. Bol tam priestor na zlepšenie, ale chlapci chodili do práce, takže to bolo veľmi ťažké. S tým však musia bojovať asi všetky mužstvá.“

Trénerskú kariéru ste začali v Rudine. Kto vás tam priviedol?

„Mám tam kamarátov a povedali sme si, že to skúsime. Chvíľu som za Rudinu hral, takže ma ani nemuseli presviedčať. Chcel som skúsiť, ako to bude vyzerať.“

Prečo ste prvý angažmán ukončili tak rýchlo? Nevideli ste perspektívu do budúcna?