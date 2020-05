MINÚTA PO MINÚTE: Preventívne testovanie proti COVID-19

Diskutuje obchodná riaditeľka spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA Jarmila Melegová a generálny riaditeľ Alpha Medical Peter Lednický.

14. máj 2020 o 10:01 Marián Masaryk

Aj v čase ústupu pandémie koronavírusu na Slovensku je nevyhnutné, aby zdravotníci testovali čo najviac ľudí na pôvodcu ochorenia COVID-19. Aké sú možnosti preventívneho testovania, pre koho je odber vzoriek určený a za akých podmienok?

- Obchodná riaditeľka spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA Jarmila Melegová - Generálny riaditeľ Alpha Medical Peter Lednický

11:10: „Veľmi skoro a promptne sme zareagovali na výskyt koronavírusu v zahraničí. Zaviedli sme nosenie rúšok, zrušili sme verejné podujatia. Vďaka týmto preventívnym opatreniam sa u nás nákaza nerozšírila v takom rozsahu. Aj preto máme len 14-dňovú karanténu a nie niekoľkomesačnú ako Taliani. Som hrdá na tím, ktorý zabezpečil tieto opatrenia," povedala na záver diskusie Jarmila Melegová.

„Aj bez drastických policajných opatrení sme sa naučili nosiť rúška. Prekvapilo ma, ako rýchlo rastie naša hmotnosť počas krízy," dodal s úsmevom Peter Lednický.

11:05: Lednický: „Školám by som odporučil testovanie učiteľov. Stále je potrebné a rozumné vzdelávať deti o hygiene, ako sa šíri COVID-19, ako nosiť rúška. Deti môžu pozitívne vplývať aj na okolie. Jedným opatrením nevyriešime koronavírus, ale súborom opatrení áno."

„Mnohí sme sa cez krízu naučili pracovať z domu. Bola tu revolúcia rodiny. Prišla aj reforma školstva, lebo deti sa naučili väčšej samostatnosti. Svet bude opatrnejší. Koronavírus sa nezrodil na Slovensku, ale prišiel sem. Nechceme blokovať cestovanie, ale musíme sa naučiť, ako zabrániť tomu, aby sme si sem nepriniesli ďalší vírus."

Melegová: „Treba vytvoriť hygienické návyky u detí aj ostatných ľudí ako umývanie si rúk a nosenie rúšok. Východná Európa má trochu iný štandard ako západ alebo Balkán. Uvidíme, ako budú krajiny schopné zvládnuť nápor turistov po otvorení hraníc."

11:00: Lednický o fungovaní Alpha Medical: „Podarilo sa nám spojiť klinickú časť, čiže lekárov diagnostikov a moderné laboratóriá, v ktorých konkrétne určíme poškodené gény."

„Máme výjazdové tímy, je to komfortnejšie pre zamestnávateľov. Prídeme a odoberieme vzorky. "

Melegová, KLINICKÁ BIOCHÉMIA: „Aj my máme mobilné jednotky, ale firmy musia dodržať určité podmienky, aby sme k nim prišli."

10:55: Lednický o vzdelávaní verejnosti v oblasti medicíny: „Snažíme sa stále vzdelávať seba, ale poskytnúť vzdelanie aj iným. Máme klinické dni, keď pozývame odborníkov a diskutujeme s nimi. Medicína je kolektívna záležitosť, sami veľa nezmôžete. Snažíme sa edukovať nielen odbornú verejnosť, ale napr. cez blogy aj bežných ľudí, ako čo funguje."

Melegová: „Pacienti si často vyhľadajú na Google príznaky a idú s tým k lekárovi. Podliehajú tiež zaužívaným informáciám a trendom. Keď im však vysvetlíte situáciu, nechajú si poradiť a pochopia to."

10:53: Peter Lednický odľahčene: „Ak odídete od lekára ako zdravý, boli ste nedbalo testovaní."

10:52: „Niektoré očkovania sú na celý život, iné treba podstupovať pravidelne. Očkovanie proti koronavírusu by mohlo zabezpečiť, že dostanete oveľa ľahšiu formu ochorenia," povedal Peter Lednický o možnej vakcíne na COVID-19.

10:50: Melegová o možnostiach testovania plodnosti v spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA: „Ženám ponúkame prenatálne neinvazívne vyšetrenie krvi, pri ktorom zistíme, či plod nie je poškodený. Netreba ísť na odber plodovej vody, čo je podobne nepríjemný test ako vyšetrenie prostaty u mužov."

„Snažíme sa vyhnúť biopsii, lebo je to invazívny a bolestivý zákrok a sú tam isté riziká," doplnil Lednický z Alpha Medical.

10:45: Melegová, KLINICKÁ BIOCHÉMIA: „Poskytujeme samoplatcovské testovacie balíčky pre mužov, ženy alebo športovcov. Sú určené jasné parametre, ktoré sa testujú pri určitých príznakoch. Odoberie sa krv a vieme človeku odporučiť návštevu konkrétneho lekára, ak niečo nájdeme."

Lednický, Alpha Medical: „Vytvorili sme webovú platformu, na ktorej si človek objedná testovací balík. Potom príde k nám na odberné miesto a my mu neskôr pošleme výsledky. Môže prísť potom na konzultácie ku konkrétnemu lekárovi."

10:40: „Dnes už vám vieme presne povedať na základe merania DNA, či ste napríklad intolerantní na laktózu alebo ako metabolizujete kofeín. Všetko je skryté v génoch. Vieme dať odpovede, na čo sú ľudia alergickí a čo im škodí," povedal Lednický.

10:37: Krvné testy sú vo všeobecnosti dôležité pri diagnostike ochorení. Dnes je možné vyšetriť skoro všetko vďaka molekulárnej genetike, ktorá ide do popredia. Medicína ide stále dopredu a vyvíjajú sa aj laboratórne metódy testovania.

„Na krvné testy potrebujeme väčší objem krvi, a preto sa berie priamo zo žily. Nevýhodou suchých rýchlotestov je práve to, že sa berie krv iba z prsta," vysvetlil Peter Lednický, prečo nie sú rýchlotesty veľmi spoľahlivé.

10:29: Lednický: „PCR metóda je často príliš citlivá na rozpoznanie vírusu, preto by mali byť k dispozícii obe metódy. PCR je spoľahlivá do 14. dňa od nakazenia, potom už by sa malo testovať ELISA testami."

10:25: Melegová o darovaní krvi počas pandémie: „Dnes sa testy na koronavírus nerobia rutinne. Darcovia krvi nie sú povinní sa testovať, ale meria sa im teplota a sú monitorovaní, aby bolo darovanie bezpečné. Ak je pacient v karanténe, tak aj jeho odobraná krv je v karanténe."

„Na výsledky PCR testov sa čaká 24 až 48 hodín, pri protilátkových testoch sú už do 24 hodín."

Lednický: „Nevieme ešte, aká je hladina protilátok, a tak nevieme, či to ochorenie znova dostanete. Stretávame sa s týmto koronavírusom prvýkrát a nemáme v tele protilátky, takže náš imunitný systém ho nevidí. Preto treba testovať protilátky, lebo čím viac ľudí ich má vybudované, tým ľahší bude priebeh ochorenia. Niektorí ľudia nemajú problém si vybudovať protilátky, u iných si imunitný systém nedokáže vybudovať protilátky."

10:20: Melegová: „Protilátky majú určité podtriedy. Každá hovorí o určitom štádiu ochorenia. Je veľa prípadov, v ktorých si organizmus nevytvorí protilátky."

Lednický: „Imunitný systém bojuje s vírusom cez protilátky. Napríklad pri osýpkach si vytvoríte IGG (dlhodobé) protilátky, ktoré zaistia, že ochorenie už nedostanete do konca života. Pri niektorých ochoreniach je to len na niekoľko rokov."

10:16: Sú dve metódy testovania na COVID-19: PCR a ELISA testovanie protilátok. Pri PCR majú súkromné laboratóriá väčšie kapacity ako štátne, lebo je zložitejšie. Pri ELISA testovaní by sa dalo v súkromných laboratóriách otestovať 10 až 15 000 ľudí denne. Je to rutinný test a nie je potrebné také zabezpečenie.

10:12: Jarmila Melegová sa vyjadrila k tomu, aké by boli náklady na testovanie na COVID-19 pri preventívnych prehliadkach: „PCR metóda je, samozrejme, drahšia, lebo je veľmi špecifická. Bežné metódy vyšetrujeme v laboratóriu rutinne, takže náklady by nemali byť veľké."

10:10: Na Slovensku podstupuje preventívnu prehliadku, ktorá vyplýva zo zákona, 400 000 až 500 000 ľudí ročne.

10:05: „Vírus je zákerný, lebo mutuje. Preto je diagnostika ochorenia náročná. Chceme, aby sa dostalo do povedomia ľudí, že pri preventívnej prehliadke sa dajú otestovať," nadviazala na Petra Lednického Jarmila Melegová.

10:00: „Je dôležité, aby sme nestratili náskok, ktorý sme si vypracovali. Je možné, že na jeseň sa vráti druhá vlna koronavírusu tak ako sa každoročne vracia chrípka. Bola by to katastrofa pre ekonomiku, ktorá je už teraz na tom veľmi zle. Keď dokážeme ochorenie odhaliť včas, môže byť priebeh pandémie ľahší. Chceme, aby sa stalo testovanie na COVID-19 súčasťou bežnej preventívnej prehliadky," povedal na úvod diskusie Peter Lednický.