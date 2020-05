Peter Padych o kríze: Treba vyhrať zápas so súperom, s akým sme ešte nehrali

Víťazstvo v našej ankete ho potešilo.

15. máj 2020 o 8:40 Marián Masaryk

Spartak Vysoká nad Kysucou prišiel až v záverečnom kole jesennej časti piatej ligy mužov o post lídra tabuľky. Šancu bojovať o titul mu však prekazila koronakríza, pre ktorú si ani jeho hráči nezahrali už mnoho týždňov.

Až 1. mája začali opäť trénovať podľa najnovších opatrení. Ako sa vysporiadali s pandémiou a ako vyzerá budúcnosť klubu, nám povedal viac hlavný tréner Peter Padych, ktorého v našej nedávnej ankete zvolili za najlepšieho trénera v jesennej časti sezóny 2019/20 v V. lige Skupina A.

Aké plány vám narušila kríza? Bolo vaším jarným cieľom získať titul?

„Pre všetkých hráčov malo byť cieľom pobiť sa o postup do štvrtej ligy, no vyššia moc rozhodla, že sa tak nestane."

Trénovali vaši hráči pred uvoľnením opatrení? Dostávali nejaký tréningový plán a komunikovali ste s nimi?

„Chalani trénovali individuálne, podľa svojich možností, tak ako v ostatných kluboch. Nerobil som pre nich žiaden špeciálny program. Poslal som im cez mobil do ich skupiny na sociálnej sieti nejaké pokyny známe pre nich už z prechodného obdobia a core cvičenia. Napokon, už vedia, čo treba robiť. Nehrajú futbal dva týždne. Je len na nich, aký bude ich osobný prístup. Oklamať môžu iba sami seba. Skúsenosti, literatúra, video, počítač, to všetko môžu využiť v tréningu, ale musia chcieť. Komunikujem s nimi telefonicky a mám od nich informácie, ktoré potrebujem."

Využívajú vaši hráči prestávku na doliečenie zranení? Mali niektorí maturovať alebo robiť prijímacie skúšky?

„Všetci sú momentálne zdravotne v poriadku, čo je teraz najdôležitejšie. Mladším pripomeniem, čomu sa majú venovať v tréningu viac, starší už vedia, čo robiť. Máme len dvoch školákov, maturovať ešte nebudú, no učiť sa zakázané nemajú. Traja pracujú v zahraničí, ostatní v okolí či po Slovensku. Nútenú prestávku využijú hráči aj na doliečenie drobných či väčších zranení. Najviac prospeje Rastislavovi Planetovi, ktorý sa zranil v poslednom prípravnom zápase v Krásne proti Korni z 8. marca."

Neohrozí kríza vaše pokračovanie v súťaži?

„Verím, že sa do súťaže prihlásime. Neviem o tom, že by sa tak nemalo stať. Otázne je , či a kedy sa vlastne začne hrať, ak vôbec. Som zvedavý aj na to, či niektoré kluby pre finančné problémy s futbalom neskončia. Sú už také šumy o kluboch z tretej ligy. Môžu nastať rošády pri presunoch mužstiev v jednotlivých súťažiach. Uvidíme."

Zvládne váš klub súčasnú situáciu po ekonomickej stránke?