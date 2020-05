Treba stále veľa testovať, aby neprišla druhá vlna koronavírusu, zhodujú sa vedúci neštátnych laboratórií

Testovať na COVID-19 by sa mohlo pri preventívnej prehliadke.

15. máj 2020 o 9:55 Marián Masaryk

S postupným uvoľňovaním opatrení proti šíreniu koronavírusu sa na Slovensku začalo viac testovať. Kým v prvých týždňoch od vyhlásenia výnimočného stavu sa testovali len stovky ľudí denne, neskôr to boli už tisíce.

Pozitívnych prípadov ubudlo a vláda Slovenskej republiky spolu s krízovým štábom plánuje čoskoro spustiť poslednú štvrtú fázu uvoľňovania pandemických opatrení. Prináša so sebou riziko opätovného nárastu počtu infikovaných ľudí. Odborníci upozorňujú na možnú druhú vlnu koronavírusu, ktorá by mohla prísť na jeseň.

Okrem štátnych laboratórií sú na Slovensku aj súkromné, ktoré testujú ľudí neobmedzene za poplatok. Majú aj takzvané výjazdové tímy alebo mobilné jednotky, ktoré na objednávku prídu na určené miesto a odoberú vzorky. Treba však dodržať prísne opatrenia. Poskytujú tiež samoplatcovské balíčky pre rôzne skupiny ľudí a na základe výsledkov krvných testov odborné konzultácie so špecializovanými lekármi.

Hrozí druhá vlna. Pre ekonomiku by bola katastrofou

„Je dôležité, aby sme nestratili náskok, ktorý sme si vytvorili. Je tu možné riziko druhej vlny, lebo sa zdá, že COVID-19 je sezónna záležitosť, podobne ako chrípkové epidémie,“ povedal generálny riaditeľ Alpha Medical Peter Lednický v najnovšej časti diskusnej relácie MY to zvládneme pod hlavičkou regionálnych týždenníkov. Jeho spoločnosť poskytuje všetky služby laboratórnej medicíny.

„Teraz ide leto, ale na jeseň by mohli vzniknúť obavy, či nepríde druhá vlna koronavírusu. Ak by prišla v takej sile ako prvá v marci a boli by rovnaké opatrenia, bola by to katastrofa najmä pre ekonomiku, ktorá je už teraz na kolenách. Preto treba ďalej testovať v takej miere, aby sme videli, či sa nám nezvyšuje počet nakazených a či nie sú potrebné cielené opatrenia. Keď dokážeme ochorenie odhaliť včas, môže byť priebeh pandémie ľahší. Sme za to, aby sa stalo testovanie na COVID-19 súčasťou bežnej preventívnej prehliadky."

Pri preventívnej prehliadke aj test na koronavírus

Druhým hosťom diskusie na tému Preventívne testovanie proti COVID-19 bola obchodná riaditeľka spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA Jarmila Melegová. Súhlasí s tým, aby sa testovanie na COVID-19 stalo súčasťou bežnej preventívnej prehliadky u lekára.

„Pri testovaní sa musí zachovať určitá kontinuita. Koronavírus je zákerný, lebo mutuje a preto je diagnostika ochorenia náročná. Chceme, aby sa dostalo do povedomia ľudí, že pri preventívnej prehliadke sa sami dajú otestovať. Dá sa to urobiť z bežnej vzorky krvi, takže to nikoho výrazne neobmedzuje. Veľa ľudí je totiž bez príznakov, sú nosičmi a pohybujú sa medzi zdravými. Takto by sa mohli odhaliť.“

Na Slovensku podstupuje preventívnu prehliadku, ktorá vyplýva zo zákona, 400 až 500 tisíc ľudí ročne. Niektorí ľudia sa jej vyhýbajú, ale podľa Lednického by mohlo byť otestovanie na koronavírus dobrou motiváciou ju absolvovať. Dozvedeli by sa, či náhodou ochorenie COVID-19 neprekonali a ani o tom nemuseli vedieť.

Testovať treba viac a nie len jednou metódou

Koronavírus sa testuje buď zložitejšou PCR metódou, alebo ELISA testami protilátok. Podľa Melegovej by sa druhou spomenutou metódou dalo denne otestovať 10 až 15 tisíc ľudí, keďže ide o rutinný test. Navyše, výsledky z neho sú známe už do 24 hodín, kým pri PCR testoch to môže trvať aj dva dni.

Lednický však upozornil, že PCR metóda je často príliš citlivá na rozpoznanie vírusu, a preto by mali byť k dispozícii obe metódy. Školám odporúča testovať učiteľov. „PCR je spoľahlivá do štrnásteho dňa od potenciálneho nakazenia vírusom. Potom už by sa malo testovať ELISA testami."

Zdôraznil aj potrebu vyvinutia vakcíny ako prevencie pred ďalšími vlnami koronavírusu v budúcnosti. „Očkovanie proti koronavírusu by mohlo zabezpečiť, že dostanete oveľa ľahšiu formu ochorenia."

Je dôležité naučiť ľudí dodržiavať hygienu

Obaja hostia sa zhodli aj v tom, že je dôležité naďalej vzdelávať verejnosť v oblasti hygieny, najmä deti.

Melegová na záver diskusie vyslovila uznanie ľuďom, ktorí zabezpečili skoré zavedenie opatrení, vďaka ktorým sa u nás nákaza nerozšírila v takom rozsahu ako v iných krajinách. Lednický zase pochválil ľudí za to, že sa naučili nosiť rúška aj bez drastických opatrení zo strany bezpečnostných zložiek štátu. Vyzdvihol ich disciplinovanosť pri nosení rúšok a dodržiavaní karantény.