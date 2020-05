Počas pauzy sa pustili do revitalizácie futbalových trávnikov

Podobne ako iné samosprávy, aj mesto Krásno nad Kysucou muselo prehodnotiť celý rozpočet, zrealizovať viaceré šetriace opatrenia ako zníženie platov zamestnancov v samospráve či zastavenie niektorých projektov. Aj napriek tomu nezabudli na šport a čas, kedy krízový štáb Slovenskej republiky nariadil uzavretie športovísk, využili na regeneráciu prírodného i umelého trávnika.

„Ihrisko s umelým trávnikom slúži našim futbalistom už vyše dvoch rokov. Do údržby sme sa pustili nie preto, že by sme počas pandémie nemali čo robiť, ale jednoducho si to ten trávnik v takomto časovom intervale vyžaduje. Keď urobíte pravidelnú údržbu, zabránite väčším škodám a v samej podstate šetríte finančné prostriedky,“ vraví pre týždenník Kysuce Jozef Grapa.

Umelý trávnik dosypali gumovým granulátom, ktorý je potrebný, aby sa nelámala tráva. Trávnik následne upravili, vyčesali. Aj dodávatelia, ktorí realizovali práce na trávniku, vysoko hodnotili jeho kvalitu.

„Sme radi za tieto slová. V porovnaní s inými je podľa nich vo výbornom stave. Staráme sa oň, predlžujeme jeho životnosť,“ pokračuje primátor.

Neplánovaná futbalová pauza padla vhod aj prírodnému trávniku. Regeneráciu hlavného ihriska robili v Krásne nad Kysucou naposledy pred asi desiatimi rokmi.

Ošetrili sme ho, prerezali, odstránili mach či náletové buriny, na niektorých miestach sme dosypali hlinu. Verím, že keď sa začne sezóna, bude pripravený na výbornú a vydrží ďalších päť či šesť rokov,“ vysvetľuje Jozef Grapa.

Pár slovami sme v rozhovore odbehli aj k športovej časti. Primátor pripomenul, že stále nie je jasné, kedy a či odštartuje treťoligová jeseň.

„Stále to je vo hviezdach. Jeseň pravidelne začína koncom júla, no teraz je špecifická situácia. No verím, že chalani sú už hladní po futbale a aj počas tejto pauzy si uvedomili, že je to naozaj fenomén. My robíme všetko pre to, aby sme pre nich vytvorili ideálne podmienky.“

Na otázku, v akom stave bude po pauze káder, zatiaľ nevie presne odpovedať. „Samozrejme, viem, že chlapci robia vo firmách, automobilkách a ťažko dnes povedať, ako sa situácia na pracovnom trhu vyvinie. Každopádne, plusom nášho mesta je, že tu v posledných rokoch prišlo viacero investorov, a tak nám nehrozí tak vysoká nezamestnanosť ako pred desiatimi rokmi. Je to aj možnosť, ako ľuďom, ktorí niečo robia pre mesto, pomôcť so zamestnaním a pod. Verím, že to všetko dobre dopadne a na jeseň sa pustíme do našich súperov,“ dodáva Jozef Grapa.