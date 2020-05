Počas koronapauzy zrealizovali na Mestskej plavárni v Čadci vynútené opravy

Objekt, ktorí navštevujú stovky ľudí, potrebuje zásadné investície.

16. máj 2020 o 9:29 Radoslav Blažek

Mestská plaváreň patrí medzi najvyťažovanejšie objekty v Čadci. Deti, mladí ľudia, stredná generácia, ale aj tí skôr narodení si na toto miesto pravidelne chodia zaplávať, zacvičiť, alebo mieria za relaxom do sauny. Jar, leto, jeseň, zima, denne ju roky rokúce navštívia stovky zákazníkov.

Na objekte plavárne sa za tie roky podpísal zub času, potrebovala by zásadné investície. Verme, že prídu aj tie, no počas koronapuzy sa podarili zrealizovať aspoň čiastkové, takzvané vynútené opravy.

Vymenili odvodové potrubie v bazéne

Mestská plaváreň v Čadci bola pre verejnosť uzatvorená na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Čadca od 10. marca 2020. Za dverami objektu sa nezastavil čas. Naopak, práce bolo viac než dosť.

„Na apríl sme mali naplánovanú pravidelnú dvojtýždňovú odstávku, ktorú by sme museli zrealizovať aj za bežných okolností. Keďže sa situácia vyvinula tak, ako sa vyvinula, bazén sme vypustili už v marci. Jednak tým šetríme náklady, na druhej strane sme sa pustili aj do opráv havarijných stavov,“ prezrádza pre týždenník Kysuce František Ujházi, vedúci správy plavárne a kúpaliska.

„Najskôr sme sa pustili do prác pod strechou, kde sme vymenili jedno potrubie na odvod kondenzu. Išlo o rínu, ktorá nám medzi strechami už neslúžila tak, ako mala. Všetko tieklo pod balkón. Je to oprava, ktorú síce nie je vidieť na prvý pohľad, ale potrebovali sme ju urobiť, aby nám nevlhli steny,“ vysvetľuje Ujházi.

Nasledovali práce na bazéne, kde sa podarilo zrealizovať jednu zásadnú vec.

Plánovali ju už od minulého leta. „Vymenili sme odvodové potrubie, ktoré bolo vo veľmi zlom technickom stave. Ak by prasklo, hrozili by veľké škody. Chlapi sa naozaj namakali. Museli aj sekať do bazénu, betónovať, celkovo to robili asi tri týždne. Mali sme trošku problém aj s náhradnými dielami,“ hovorí.

Problém s vodou odstránený

Vďaka ďalším opravám sa môžu ženy, ktoré majú sprchy na poschodí, tešiť na teplejšiu vodu. „Zistili sme, že máme haváriu aj v stúpačkách medzi mužskými a ženskými sprchami. Verím, že sa tým naozaj vyrieši problém teploty vody v koncových sprchách v ženskej časti,“ vraví vedúci správy plavárne a kúpaliska.

Počas koronapauzy zrealizovali aj drobné úpravy podlahy, kde menili dlažbu. Odstránili aj staré dvere v ženských šatniach. Menili sa aj dvere na toaletách vo fitness centre, opravila sa popraskaná dlažba, maľovalo sa v oboch sprchách. Počas odstávky zrealizovali aj jarný servis vzduchotechniky.

Františka Ujháziho sme sa opýtali, či im vynútená uzávera plavárne neprišla tak trošku vhod. „Hm, možno na chvíľu. Teraz by sme už mali radšej otvorené. Vedeli sme, že máme čas, tak sme tie opravy trošku časovo rozložili. Chcel by som podotknúť, že išlo len o opravy havarijných stavov.“

„Samozrejme, uvedomujeme si, že objekt plavárne má tie najlepšie roky za sebou. Nutne si vyžaduje investíciu, ktorá bola pôvodne aj naplánovaná. Žiaľ, koronakríza nás pribrzdila. Verím ale, že v ďalších rokoch sa nám podarí vybojovať peniaze, lebo napríklad sprchy či odpady sú naozaj v zlom stave. Ale sme radi, že môžeme fungovať, poskytovať služby ľuďom. Plaváreň nikdy nebola zisková, mesto ju vždy muselo dotovať.“

Permanentkári o peniaze neprídu

Presný termín otvorenia plavárne v Čadci zatiaľ nie je známy. Okolo 18. mája by však mohli vedieť viac. „Od tohto dátumu sa pustíme do čistenia bazéna, začneme ho napúšťať a zohrievať, aby bol pripravení pre ľudí. Uvidíme, kedy naozaj budeme môcť otvoriť a za akých pravidiel. Každopádne, fitness centrum a solárium sprístupníme už čoskoro, možno už od 20. mája,“ hovorí Ujházi.

Podľa jeho slov sa permanentkári nemusia báť, že prídu o svoje peniaze. „Určite nie. O ten čas, o ktorý boli ukrátení kvôli zatvorenej plavárni alebo fitness centrum, im permanentku predĺžime. Riešiť budeme aj školské kurzy, či Jarnú školu plávania. Tú sme na jar už stihli rozbehnúť, no, samozrejme, nemohli sme pokračovať. Hneď, keď otvoríme, budeme rodičov kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe,“ hovorí.

Na záver vyjadril František Ujházi rozhorčenie ohľadom náhrady škôd zo strany vlády. „Je to taký paradox. Patríme pod Mestský podnik služieb Čadca, ktorý v podstate prevádzkuje plaváreň a poskytuje služby. Bufet máme zas ako podnikanie. Kebyže sme súkromná firma, môžeme požiadať o refundáciu platov, či náhradu škôd. Takto, keď patríme pod mestský podnik a ten pod mesto, nedostaneme nič. Na samom konci na to dopláca mesto Čadca,“ dodáva na záver.