Študenti pendlovanie vlakom oželeli, už nie je zadarmo

Nie všetci vedeli, že na staniciach kontrolujú policajti, niektorých dôchodcov neminuli pokuty.

17. máj 2020 o 7:02 Iveta Hažíková

Vlakvedúca Lenka z Kysúc, ktorú môžete stretnúť na trase Bratislava- Žilina - Košice, ale aj Žilina – Čadca, nám v marci povedala o skúsenostiach s cestujúcimi, ktorí sa im spočiatku pre rúška dokonca vysmievali. Hovorila o študentoch i dôchodcoch ktorí napriek pandémii pendlovali vo vlakoch po republike, aby „zabili“ nudu.

Dozvedeli sme sa, že keď začali študentom zatvárať školy, poňali to ako super prázdniny a začali vo veľkej miere cestovať len tak po celom Slovensku. Vyrazili na rôzne výlety. Vlaky chodili oveľa plnšie ako predtým, doslova ako keby sa blížili Vianoce. Rovnako to bolo s dôchodcami, ktorí vyrážali na výlety do Tatier, či iných kútov Slovenska.

„Zabíjali nudu“ cestovaním