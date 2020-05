Keď Hbc Podzávoz dobyl Kysuckú hokejbalovú ligu

Po deviatich rokoch v súťaži sa dočkal.

17. máj 2020 o 8:43 Tomáš Urbaník

Po deviatich rokoch účinkovania v KHL si mohli zakričať: Sme majstri! Niekedy sa hľadá vhodná konštalácia mužstva dlhšie a niekedy treba byť trpezlivejší. Keď však máte chuť, zápal pre hru a silnú túžbu uspieť, jedného dňa sa vám podarí vystúpiť na samotný vrchol.

Kysucké Nové Mesto získalo pohár primátora Čadce

V roku 2008 sme zaznamenali rekordnú účasť tímov, ktoré si chceli zahrať o stále vzácnejšiu kysuckú hokejbalovú trofej. Až dvanásť účastníkov malo záujem vystúpiť do finále pavúka, ktoré prinieslo veľmi atraktívny hokejbal plný gólov. Štvorlístok semifinalistov určil dvojice Suché dresy proti KNM či Hbc Podzávoz a Caribic Okružnú.

Semifinále bolo veľmi napínavé a medzi druhou dvojicou sa zrodila remíza, ktorú museli rozlúsknuť až samostatné nájazdy. V nich uspel Podzávoz a vo finále nastúpil na nového vyzývateľa z KNM. Turnaj mal bronzový odlesk pre obhajcu z Okružnej, ktorá porazila Suché dresy 4:1.

Vo finále plnom gólov sa zo svojho prvého víťazstva na turnaji napokon tešili hráči okolo Pavla Slováka nad celkom z Podzávozu keď vyhrali 7:5 (4:2, 3:3) Ladiver 2, Beniač 2, Dubovec, Sobol, Slovák – Konderla 2, Urbaník, Heczko, Jaroš. Najproduktívnejším hráčom turnaja sa stal Milan Beniač z KNM a Najlepším strelcom Pavol Slovák (KNM). Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Alexander Stančík z Okružnej a Najlepším obrancom sa stal Radim Mišák z Hbc Podzávoz.

Kysucká hokejbalová liga

Do kolotoča KHL sa v roku 2008 zapojili mužstvá Caribic Okružná, KHK Suché dresy, Hbc Podzávoz, Krásno sparrows, Hbk Raková, Hbc Panthers, Zborov Dragons či Thc. Od úvodných zápasov sa formovala silná štvorica tímov. Priebežné vedenie či top 3 v tabuľke KHL mali do zimnej prestávky Caribic, Krásno, Podzávoz a Suché dresy. Zborov, Thc, Panhters a Raková sa snažili víťaziť v druhej časti tabuľky.

Najlepšie sa darilo Panthers a Rakovej no veľmi dobrý zápas odohral Zborov proti Suchým dresom. Niekoľko násobný finalista a majster KHL taktiež dvojnásobný víťaz „primátorského“ turnaja zdolal nový, formujúci sa tím „len“ 6:4 po tretinách 3:1, 2:2, 1:1 a troh góloch Maroša Fonša, dvoch Roba Drábika a Martina Fonša. Oproti nim ťahal ofenzívu Jaro Pagáč svojím hetrikom a vtedy mladučký Tomáš Podolák.

Tímy z prvej polovice tabuľky si vedeli brať body aj navzájom v atraktívnych dueloch ako naprklad v zápase Podzávozu s úradujúcim trojnásobným majstrom z Okružnej, kedy sa zrodil výsledok 7:2 (2:1, 1:1, 4:0) Kučák 3, Jaroš 2, Baculák, Jurga –Kubica, J. Rucek.

Hbk Čadca začal vyhrávať

Po extraligovej nováčikovskej dani začali prichádzať víťazstvá. Seniorský tím pod vedením Jiřího Chovančíka dokázal vo svojom treťo extraligovom roku zvíťaziť viac krát ako dva ročníky pred tým. Medzi najcennejšie skalpy patrilo víťazstvo s vicemajstrom SR a priebežným lídrom extraligovej tabuľky Izoglobalom Martin 5:3 (0:0, 1:0, 4:3) Konderla 3, Sobol 2.

Čadca získavala dôležité body najmä na domácom ihrisku a s poprednými tímami tabuľky, medzi ktoré patrila napríklad Kométa Vrútky (3:0). Cenné „skalpy“ sa podarili v zápasoch proti Profis Vrakuňa (doma 5:4 sn a vonku 2:5) u nováčika v Lozorne (5:1) alebo vo Zvolene (1:3). Pohľad do tabuľky po jesennej časti naznačoval malý progres a odlepenie sa od dna, no na stred a vyššie priečky sa Čadčania pozerali stále zdola.

Najčastejšími autormi gólov a prihrávok boli hráči Tomáš Konderla, Radim Smolka, Dušan Sobol či Róbert Drábik. V bráne často čaroval Lukáš Smolka. Za zmienku stojí fakt, že v drese Hbk Čadca hrávali hráči v troch vekových kategóriách! Seniori, U18 a U16. V kategórií U18 bola Čadca po jeseni na štvrtom mieste, presne v strede osemčlennej tabuľky.

KHL si takú vyrovnanú tabuľku nepamätala

Po zimnej prestávke pokračovali zápasy Kysuckej hokejbalovej ligy v nastavenom tempe. Na čele sa striedali spomínané tímy, no zaujímavým paradoxom sa stali umiestnenia po 11. kole, kedy všetky štyri tímy z TOP 4 dosiahli rovnaký počet bodov (24) a víťazstiev (8). Poradie nasledovné: 1. Krásno nad Kysucou, 2. Caribic, 3. Podzávoz, 4. Suché dresy.

Niečo podobné bolo na opačnom konci tabuľky, keď s výnimkou piateho miesta Panthers bola šiesta Raková, siedmy Zborov a ôsmy Thc s dvomi víťazstvami a šiestimi bodmi. Žiaľ, po 14. kole sa s kolotočom KHL rozlúčil tím z Rakovej a Schôdza KHÚ zmenila systém play-off do ktorého postúpili prvé štyri tímy a zahrali si semifinále aj finále na štyri víťazné zápasy. Mužstvá na druhom konci tabuľky si zahrali vzájomné duely systémom každý s každým.

Fenoménom ročníka ostali rovnaké počty víťazstiev a bodov. Po posledných dohrávaných stretnutiach medzi prvými štyrmi tímami sa rozhodlo, že sa víťazom základnej časti stali hokejbalisti z Krásna nad Kysucou pred Caribicom, Podzávozom a Suchými dresmi. Všetky štyri tímy mali zhodne po jedenásť víťazstiev a tridsaťtri bodov! Tento jav predznamenal kvalitné a vyrovnané play-off.

Štatistiky základnej časti KHL 2008/2009

Najproduktívnejší hráč a Najlepšie prihrávajúci hráč: Anton Štrba (Krásno Sparrows), Najlepší strelec: Rudolf Kučák (Hbc Podzávoz), Najlepší brankár: Marek Bodor (Caribic Okružná).

Play-off bola jazda ako sa patrí

Štyri vyrovnané celky v dvoch semifinálových dvojiciach. Tieto série sa mohli hrať až štyri týždne, čo bolo dovtedy v KHL novinkou. Napokon sa hrali tri víkendy a najmä v sérií medzi obhajcom titulu z Caribicu a Podzávozom došlo k veľkému obratu.

Trojnásobný majster viedol už 2:0 na zápasy a dobre rozohraný tretí duel. Tam však oponent s veľkou chuťou uspieť dokázal zlomiť víťazné ťaženie Okružnej a od prvého zápasu, ktorý skončil 3:5 (2:2, 1:2, 0:1) Staškovan, Pakanec, S. Chromčák – Jaroš 2, Kučák, Jurga, Šmiček to bola jeho séria, ktorú dotiahol do víťazstva 2:4 (5:3, 5:2, 3:5, 1:3, 0:2, 3:4pp).

V tej druhej síce začali skúsenejší „Sucháči“ víťazstvom, Krásno Sparrows cítilo šancu a postupne prebralo opraty celej série, ktorú dokázalo vyhrať taktiež 2:4 (4:1, 2:3pp, 2:8, 3:1, 2:5, 3:4) a v rozhodujúcom zápase po strhujúcej tretej tretine 3:4 (0:0, 2:0, 1:4) Bajan, Hluší, Stehura – Štrba, Kanis, M. Jakubec, Koňuch.

Kto bude nový majster KHL?

Vo finále roku 2009 bolo jasné, že KHL spozná nového majstra. Obaja finalisti síce už boli v poslednej sérií sezóny, no v predošlých dvoch rokoch proti Caribicu neuspel ani jeden. Súboj O bronzové medaily KHL si podobne ako na „primátorskom“ turnaji zahrali Caribic a Suché dresy.

Vyrovnanú sériu musel rozlúsknuť rozhodujúci zápas, ktorý zvládol lepšie trojnásobný majster, keď vyhral 9:5 R Staškovan 5, Kubica 2, T. Rucek, Plaštiak - Drábik 2, Bajan 2, Jopek. Do finále lepšie nastúpil Podzávoz prvým víťazstvom, no Krásno si držalo dosah na jediný zápas. Séria sa vyvíjala do stavu 3:2 (3:2 pp, 5:7, 4:3, 1:2 pp, 5:3).

Posledný finálový zápas mal poradové číslo šesť. Krásno muselo a Podzávoz mohol. Práve Podzávoz viedol sériu, no prehrával 1:2 v druhej tretine. Kľúčové momenty, zdá sa, zariadila útočná trojica Sobol-Urbaník-Chovančík, ktorá sa podieľala na otočení výsledku na 3:2 alebo gól z čepele inak brankára Mariána Mravca čo znamenalo silný impulz pre spoluhráčov a dotiahnutie zápasu do víťazného konca.

Hráčom nového majstra navyše kryl chrbát výborný Lukáš Smolka v bráne. Podzávoz – Krásno 6:4 (0:0, 4:3, 2:1) Čech 2, Marián Mravec, Urbaník, Sobol, Jurga – Zátek 3, Špalek. Bodovo sa počas play-off v tíme nového majstra najviac darilo Ivanovi Jarošovi, Martinovi Jurgovi, Lukášovi Čechovi, Martinovi Mravcovi či Dušanovi Sobolovi.

Štatistiky Play-off 2009

Najproduktívnejší hráč a Najlepší strelec: Daniel Staškovan (Caribic Okružná). Najlepšie prihrávajúci hráč: Róbert Drábik (Khk Suché dresy). Najlepší brankár: Lukáš Smolka (Hbc Podzávoz)

Zostava majstra KHL Hbc Podzávoz: Lukáš Smolka, Marián Mravec - Ivan Jaroš, Martin Jurga, Lukáš Čech, Martin Mravec, Jozef Baculák, Rudolf Kučák, Róbert Homola, Marián Poláček, Tomáš Urbaník, Igor Šmiček, Dušan Sobol, Jiří Chovančík, Juraj Kováč, Anton Buška.