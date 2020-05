Slovan Podvysoká mal postupové ambície. Teraz sa však obáva o budúcnosť

Patril medzi najlepšie tímy šiestej ligy.

18. máj 2020 o 14:40 Marián Masaryk

Slovan Podvysoká patril medzi tri najlepšie tímy v jesennej časti zrušenej sezóny v šiestej lige Oblastného futbalového zväzu. Poctivá zimná príprava však napokon nebude zužitkovaná pre pandémiu COVID-19. Ako sa s ňou klub a jeho hráči vysporiadali, vysvetlil predseda Ľubomír Hranec.

Ako vás ovplyvnila kríza? Mali ste pred jarnou časťou postupové ambície?

„Bohužiaľ, pandémia nám ako klubu zmenila toho veľa. A mužstvo malo ambíciu sa pobiť o predné priečky v šiestej lige a postúpiť o ligu vyššie. Tomu sme prispôsobili aj zimnú prípravu. Absolvovali sme náročné zimné sústredenie s ubytovaním, aby bola partia stále pokope, odohrali sme kvalitné prípravné zápasy s účastníkmi vyšších líg a trikrát týždenne sme robili posilňovacie cvičenia v telocvični."

„Taktiež starší žiaci boli ašpirantmi na postup do druhej ligy, po jesennej časti figurovali na druhom mieste len o skóre za Predmierom. O to viac je im teraz ľúto, že sa im to nepodarilo. Bol to dobrý ročník, o čom svedčí aj záujem o nich z iných klubov. Jeden z nich mal dokonca ísť do prvoligovej Karvinej, kde už aj trénoval a odohral prípravné zápasy. Od leta bol dohodnutý prestup."

Trénujú vaši hráči aj počas povinnej karantény? Ako?

„Trénujú individuálne. Týždenne minimálne 50 kilometrov na bicykli a k tomu štyri hodiny cvičení napríklad strečing, drepy, kľuky, a tak ďalej."

Zvládne klub náročnú ekonomickú situáciu?