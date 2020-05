Dekan Marian Vojtek: Chýbal nám živý kontakt s veriacimi

Svätá omša cez televíziu alebo internet nebude nikdy adekvátnou náhradou, vysvetľuje v rozhovore Marian Vojtek.

18. máj 2020 o 14:43 Radoslav Blažek

Sväté omše z kostolov online na internete. Kto by to bol povedal pred pár mesiacmi? Náročná doba so sebou priniesla netradičné riešenia, ale aj zmenu správania sa ľudí.

Aspoň tak to vidí dekan farnosti Krásno nad Kysucou Marian Vojtek, ktorý pre týždenník Kysuce zhodnotil náročné obdobie...

Pandémia COVID-19 zasiahla všetky oblasti nášho života, vrátane tej cirkevnej. Istý čas sme sa museli zaobísť aj bez verejného slúženia svätých omší. Ako ste v tom čase prijali tento fakt?

Na začiatku to bolo pre nás veľké prekvapenie. Ani starší kňazi si nepamätali na takúto situáciu. Automaticky vznikali rôzne otázky, ako sa s tým popasujeme. Samozrejme, sväté omše sme slávili naďalej, ale len súkromným spôsobom. V skratke povedané, kňaz slúžil svätú omšu bez prítomnosti verejnosti. Modlili sme sa, prosili sme za seba a svoje farnosti, aby nás Boh ochraňoval aj v takejto výnimočnej situácii. Boli sme v očakávaní, čo bude ďalej, ako sa situácia vyvinie.

Čo sa ďalej dočítate? - museli sa farári pripravovať na online sväté omše nejako špeciálne? - nauvažuje dekan, že by v Krásne nad Kysucou ponechal vysielanie svätej omše aj do budúcna? - čo radí ľuďom v tomto psychicky náročnom období? - celý text nájdete aj v stredajšom vydaní týždenníka Kysuce

Aké boli reakcie veriacich?

Samozrejme, že ľudia boli taktiež prekvapení. Reakcia bola viac-menej podobná. Osobitou kapitolou boli pohreby, plánované svadby a pod. Každý prípad sme museli riešiť na základe pokynov, ktoré mám dali kompetentné autority.

Našťastie, pokročilá doba internetu v tomto prípade ukázala tú pozitívnejšiu tvár. Sväté omše z našich farností sa začali vysielať online. Ako sa vám pozdávala táto forma spojenia s veriacimi?

Svätá omša cez televíziu alebo internet nebude nikdy adekvátnou náhradou.