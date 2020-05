Len štrnásťročné dievča prišlo pri nehode o život

K obrovskej tragédii došlo dnes popoludní v Radôstke. Vyhasol tam život len 14-ročného dievčaťa.

18. máj 2020 o 18:50 Iveta Hažíková

Posádka leteckých záchranárov zo Žiliny prijala dnes popoludní požiadavku o urgentný let k dopravnej nehode, ktorá sa stala v obci Radôstka. „Osobné motorové vozidlo tam narazilo do zvodidiel a následne skončilo mimo vozovky. Záchranársky vrtuľník pristál v blízkosti nehody. Na mieste sa nachádzali dvaja ťažko zranení účastníci dopravnej nehody a ďalší ľahšie zranení. Mladé dievča (14) utrpelo po náraze zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom a ani záchranári, ktorí sa ju snažili resuscitovať, jej už nedokázali pomôcť,“ informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Zuzana Hopjaková.

Podľa jej slov posádka leteckých záchranárov si následne prevzala do svojej starostlivosti ťažko zraneného, 18-ročného muža, ktorého hasiči museli z auta najskôr vyslobodiť. Utrpel poranenie hlavy so stratou vedomia, úraz hornej končatiny a ďalšie vnútorné poranenia. Po primárnom ošetrení a napojení na umelú pľúcnu ventiláciu ho v stabilizovanom stave s vážnymi poraneniami letecky previezli na urgentný príjem Fakultnej nemocnice v Žiline.

"V obci Radôstka dnes havaroval mladý 18-ročný vodič. V aute sa s ním viezli dvaja rovesníci a 14-ročné dievča, ktoré pri nehode utrpelo zranenia, ktorým na mieste podľahlo. Jeden z chlapcov skončil s vážnymi zraneniami. Vodič a ďalší spolujazdec vyviazli predbežne s ľahkými zraneniami. Okolnosti nehody vyšetruje polícia v Čadci," informuje na svojej FB stránke polícia. Tá sa opätovne obracia na vodičov, najmä mladých, ktorým chýbajú vodičské skúsenosti a zručnosti: "Jazdite opatrne, nepreceňujte sa, prihliadajte na poveternostné podmienky!"