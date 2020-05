MY Kysucké noviny s mimoriadnou prílohou o pandémii

Nové číslo MY Kysuckých novín prináša okrem obsiahleho spravodajstva z regiónu aj prílohu MY to spolu zvládneme, súčasťou je magazín na voľný čas s kompletným TV programom. Neprehliadnite zaujímavé súťaže!

19. máj 2020 o 8:07 Iveta Hažíková

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Písmo: A - | A + 0 3 V najnovšom čísle sa okrem iného dočítate: Na rodinnom podniku rodiny Stráňavských sa koronakríza podpísala špecificky. Ako? Viac sa dočítate v najnovšom čísle MY Kysuckých novín. Na Veľkej Rači došlo k tragédii. Záchranári už nedokázali pomôcť podnikateľovi z Kysúc, ktorého spájajú s kauzou exšéfa Správy štátnych hmotných rezerv Kajetánom Kičurom podozrivým z korupcie. Barborka pri narodení vážila ani nie kilo. Nádej na prežitie bola jedno percento. Len vďaka veľkej láske dokáže rodina zvládnuť aj taký „obyčajný“ deň. Prečítajte si dojímavý ľudský príbeh! Skryť Vypnúť reklamu Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Zapnúť zvuk Video reklama

V Nesluši sa snažia bojovať s odpadmi, ktoré sa hromadia pri rieke Neslušanka. Nezriedka končia vo vode, ktorá ich odnesie k neďalekej vodnej nádrži. Už odmalička chcela byť záchranárkou. Keď pozerala seriál Medicopter 117 a videla červené uniformy, snívala o tom, že raz si takú oblečenie aj ona. Mirka Lušňáková pre to robila všetko. Viac sa dočítate v novom čísle MY Kysuckých novín! Modernizácia oddelení v Kysuckej nemocnici uľahčí život pacientom. Čo všetko tam stihli v poslednom čase zrekonštruovať? Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca v piatok 8. mája oslávili pracovníci Územného spolku v Čadci netradične. Vybrali sa do rómskej osady. Tomáš Michalík z Čadce absolvoval štátnu karanténu v kúpeľoch v Bardejove. Dostal sa tam po tom, ako sa vládnym špeciálom vrátil v rámci repatriácie z Nórska naspäť na Slovensko. Skryť Vypnúť reklamu Kapela KOMA pracuje na novom CD. Kysucká kapela využíva koronakrízu produktívne. Mladý Čadčan Dominik Rucek hráva za AS Trenčín. Má zaujímavý predzápasový rituál. Roland Šmahajčík stíha cez krízu študovať aj sa starať o trávnik na futbalovom ihrisku. Kysucké florbalistky dodatočne vyhrali extraligu. Trofej aj medaily im poslali poštou. Malí atléti zo Starej Bystrice niesli ťažko, že im zrušili súťaže a nemohli spolu trénovať. (zdroj: ) MY Kysucké noviny naďalej prinášajú obľúbené rubriky, nechýba šport, kultúra, zaujímavosti, relax, ktoré inde nenájdete. Okrem toho si pohodu pri televízii môžete užiť s MY magazínom, ktorého súčasťou je televízny program. To všetko, a ešte oveľa viacej, nájdete v najnovšom čísle vašich obľúbených novín, ktoré vám spríjemňujú váš voľný čas už 20 rokov. Čakajú na vás v stánkoch už dnes. Skryť Vypnúť reklamu