MINÚTA PO MINÚTE: 4. fáza uvoľňovania prinesie otvorenie obchodných centier

O otvorení obchodných centier diskutujú riaditeľ OC Mirage Ivan Solenský a majiteľ siete Kinekus Štefan Súkeník.

19. máj 2020 o 15:03 Magdaléna Paluchová

Od stredy nastane 4. fáza uvoľňovania opatrení v čase koronakrízy. Otvoriť budú môcť nielen kiná, či divadlá, ale aj obchodné centrá. Ako sú na spustenie prevádzky pripravené, aké obmedzenia zostávajú a v čom sa zmení ich doterajšie nastavenie?

Regionálne týždenníky MY prinášajú ďalší diel diskusnej relácie Pod rúškom informácií.

15:20 Otázka ohľadne kín zahŕňa podotázku, ako budú ľudia v kine sedieť. Ivan Solenský hovorí, že v tejto otázke čakajú na usmernenia hlavného hygienika. Majú štyri kinosály, no detaily premietania v tejto chvíli nevedia.

15:15 Solanský: ,,Budeme sa snažiť vyjsť nájomcom v ústrety. Zároveň musíme plniť naše záväzky, musí byť zabezpečená bezpečnosť, musí sa upratovať a podobne."

Súkeník: ,,Keď klesne kúpyschopnosť, ľudia chcú prežiť a kupujú najmä potraviny, takže nepotravinový sortiment môže zaznamenať pokles. Je to však aj o šikovnosti zareagovať na to, aké produkty ľudia potrebujú."

Súkeník hovorí, že v Kinekuse sa potvrdilo, že obrat je priamoúmerný návštevnosti.

15:10 Súkeník: ,,Pripravili sme jarnú kampaň, v okamihu, keď sa mala rozbehnúť, zavreli nás. Máme náklady 700 tisíc mesačne, stratu sme mali okolo milióna Eur. Pomoc štátu je veľmi komplikovaná a pre drobných podnikateľov prichádza neskoro."

OC Mirage je závislá na nájomcoch, ktorí najímajú priestory. ,,Sme závislí od nich a oni od nás," hovorí Solenský.

,,Eshop do krízy tvoril 4%, teraz je to okolo 7%," informoval majiteľ siete Kinekus. V čase, keď boli prevádzky zatvorené, Kinekus dokázal do 24 hodín rozbehnúť narýchlo osobné odbery z eshopu v predajniach, čo by normálne trvalo aj 3 mesiace.

Riaditeľ OC Mirage povedal, že ani neuvažovali o tom, že by s niekým rozviazali pracovný pomer.

15:05 Od zajtra otvoriť môžu aj kiná. Súčasťou OC Mirage je aj kino, problémom však je, že kino nemá dodané filmy, ktoré by sa mohli od zajtra premietať.

15:00 Obchodné centrá Mirage aj Kinekus museli zatvoriť 13. marca kvôli pandémii koronavírusu. Kinekus mohol otvoriť už v prvej fáze uvoľňovania. OC Mirage môže otvoriť až od zajtra, v súvislosti so 4. fázou.