Od zajtra sa cez Svrčinovec a Makov dostaneme do Česka, treba formulár

Hranica s Poľskou republikou Skalité - Zwardoň ostáva uzavretá.

20. máj 2020 o 14:06 Magdaléna Paluchová

KYSUCE. Takzvaná štvrtá fáza uvoľňovania bola avizovaná na dnes, stredu 20. mája. Hranice s Českou republikou môžu občania na 24 hodín prekročiť až od zajtra, štvrtka 21. mája.

,,Povinnosť karantény (štátnej, domácej) alebo predloženia negatívneho testu sa po novom nebudú týkať ani osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí vycestujú do Maďarska, Poľska, ČR, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka s tým, že je potrebné sa na územie SR vrátiť do 24 hodín," uviedla polícia SR.

Pred vycestovaním si overte podmienky vstupu do krajiny Pre vstup do Českej republiky naďalej platí, že okrem zvláštnych prípadov je potrebné predložiť test na SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom a nie starší ako niekoľko dní. Podmienky nájdete na tomto odkaze. Aj na internetovej stránke českej vlády.

Je to však možné len na otvorených hraničných priechodoch. Na Kysuciach sú to hraničné priechody Svrčinovec - Mosty u Jablunkova a Makov - Bíla Bumbálka. Prechod je bez obmedzenia. Občania však musia mať tlačivo, kde príslušník polície zaznačí čas odchodu a príchodu do štátu. ,,Formuláre budú k dispozícii aj na hraničných priechodoch u príslušníkov PZ," informoval Radko Moravčík z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že ak osoba prekročí vnútornú hranicu Slovenskej republiky na iných miestach, dopúšťa sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 300 € a v blokovom konaní do 165 €.

Na prekročenie hraníc je potrebný tento formulár (zdroj: )

Formulár, ako aj podrobné informácie, nájdete na tomto odkaze.

Polícia upozorňuje občanov, aby si pred vycestovaním zistili podmienky vstupu do krajín, kam cestujú.

Hraničný priechod Skalité - Zwardoň ostáva uzatvorený. Príslušníci polície a armády nemajú informácie o tom, že by s tento stav menil.