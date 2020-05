Experiment zachránil ovocné stromy

Mrazy zničili sľubnú úrodu.

20. máj 2020 o 12:42 Radoslav Blažek

Úroda na Kysuciach sa javila tento rok veľmi dobre. Všetko zmenil uplynulý týždeň. Traja zamrznutí opäť ukázali svoju silu a všetko bude úplne inak.

Veď v noci, z 12. na 13. mája, boli až – 4 stupne Celzia. „Navyše to trvalo až cca šesť hodín, čo je veľmi dlhá doba. Kebyže je taký mráz len chvíľu, bolo by to úplne niečo iné,“ hovorí pre týždenník Kysuce František Chabreček, predseda záhradkárov v Rakovej.

Podľa jeho slov je 95 percent sliviek úplne čiernych, sú spálené mrazom. Sčasti pomrzli aj určité odrody egrešov. Hrušky, ktoré skôr kvitli, by mali byť v poriadku.

Jablone po väčšine niektorých odrôd by mala prežiť na 50 až 60 percent.