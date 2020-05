Navštívili rómsku osadu

Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca v piatok 8. mája oslávili pracovníci Územného spolku v Čadci netradične. Vybrali sa do rómskej osady.

21. máj 2020 o 8:18 Iveta Hažíková

Určite viac ako kedykoľvek v novodobej histórii Slovenského Červeného kríža (SČK) treba vyzdvihnúť prácu ľudí, ktorí v ňom pracujú, prípadne fungujú ako dobrovoľníci.

Podobne ako milióny ich kolegov a priateľov z národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca vo viac ako 190 krajinách sveta robia všetko pre to, aby spolu so zdravotníckymi pracovníkmi, orgánmi verejnej správy, samosprávy a ďalšími organizáciami pomáhali zmierňovať dopad pandémie COVID-19 na tých najzraniteľnejších. Výnimkou nie sú ani pracovníci Územného spolku SČK v Čadci.

Ako pripomína riaditeľka Helena Tomašiková každý rok 8. mája si pripomíname Svetový deň Červeného kríža. Deň, keď sa narodil Henry Dunant, humanista, filantrop, zakladateľ ČK. Jeho myšlienka solidárnej, dobrovoľnej pomoci bez rozdielu farby pleti, pohlavia či náboženstva, je aj v tomto období vysoko aktuálna.

Nechcú sa len prizerať, do terénu chodia permanentne

Na margo súčasných aktivít riaditeľka hovorí, že dobrovoľníci a zamestnanci SČK sú permanentne v teréne, aby mohli tí, ktorým pomáhajú, zostať v bezpečí svojich domovov. Naďalej zabezpečujú nákupy potravín a liekov, šitie a distribúciu ochranných rúšok, podávajú pomocnú ruku ľuďom bez domova. „Súčasná situácia sa dotkla už pravdepodobne každého z nás.

Niekoho v menšej, iného vo väčšej miere. Zápasíme proti veľkému nepriateľovi, ktorý za sebou necháva obrovskú spúšť. SČK nechce len nečinne sedieť a prizerať sa. Chceme byť silní, odvážni a pomôcť tým, čo to skutočnej potrebujú, prispieť našou troškou k radosti,“ vraví riaditeľka.

Dobrovoľníci prispeli rúškami

V súvislosti s piatkom 8.mája informuje, že ich územný spolok oslávil sviatok ČK netradične. „Navštívili sme rómsku osadu, kde sme poučili jej obyvateľov o tom, aké je dôležité dbať v dnešnej dobe na zvýšenú hygienu, nosenie ochranných rúšok. Zároveň sme im odovzdali aj tie, ktoré ušili naši dobrovoľníci. Okrem toho sme robili čistenie interiérových priestorov ozónovým generátorom. Práve vďaka ozónovej dezinfekcii možno odstrániť z priestoru všetky baktérie a vírusy, ktoré sú životu nebezpečné a môžu ohroziť zdravie,“ vysvetľuje. No nezostalo len pri tom. Venovali sa aj rómskym deťom.

„Vysvetlili sme im, ako si správne umývať zúbky, prečo je také dôležité starať sa o svoje ústa. Aj to, prečo je potrebné vymieňať zubnú kefku každé tri mesiace. Zároveň sme im rozdali darčeky v podobe zubnej kefky a pasty,“ dozvedáme sa. Ako konštatuje, každý jeden z nás vie konať dobro, len musí sám chcieť. „Práve súčasná situácia by mala viac ľudí spájať, než rozdeľovať. Pokiaľ máme možnosť pomôcť, čo i len svojmu susedovi, urobme tak, prosím! Sami nevieme, kedy budeme pomoc potrebovať my sami,“ dodáva.