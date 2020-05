Otvorenie hraníc: Sledujte nariadenia štátu, do ktorého cestujete

Nie všetky hraničné priechody sú otvorené. Pre výstup z krajiny je potrebný formulár, sledovať treba nariadenia krajín, do ktorých cestujeme.

21. máj 2020 o 16:09 Magdaléna Paluchová

KYSUCE. Od dnes, štvrtka 21. mája Slovensko otvorilo hranice pre vstup na 24 hodín bez obmedzenia do ČR, Rakúska, Maďarska, Poľska, Chorvátska, Slovinska, Nemecka, Švajčiarska.

Polícia však informuje, že je dôležité overiť si podmienky vstupu do krajiny, kam chceme cestovať. ,,Upozorňujeme občanov SR, ktorí plánujú od 21.5. ísť do zahraničia a vrátiť sa do 24 hodín v rámci novej všeobecnej výnimky, aby si preverili aktuálnu informáciu danej krajiny, či budú na jej územie zo strany ich hraničnej kontroly vpustení. Výnimka udelená zo slovenskej strany sa vzťahuje na štáty: Maďarsko, Poľsko, ČR, Rakúsko, Chorvátsko, Slovinsko, Švajčiarsko a Nemecko," vysvetľuje hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová.

V ČR stále platí, že v mnohých prípadoch treba na prekročenie hraníc test na COVID-19, nie starší ako štyri dni. Ak aj sa aj napriek tomu chystáte za hranice, prichystajte si formulár, v ktorom policajti pri prechode hraníc zaznačia čas odchodu mimo SR a skontrolujú čas príchodu na Slovensko.

Je dôležité prísť na hraničný priechod už s vytlačeným a vyplneným formulárom, aby sa predišlo zvýšeným čakacím dobám na hraniciach. Spomínaný formulár si občania môžu stiahnuť na facebooku polície, stránke ministerstva vnútra a aj stránke ministerstva zahraničných vecí.

Formulár nájdete na tomto odkaze.

Stále platí zásada, že štátnu hranicu je možné prekročiť len cez otvorený hraničný priechod. Zoznam je k dispozícii na už spomínaných stránkach polície a ministerstva vnútra.

Otvorené priechody:

Svrčinovec - Mosty u Jablunkova

Makov - Bíla Bumbálka

Zatvorené priechody:

Skalité - Zwardoň

Prechod mimo otvorených priechodov sa trestá pokutou.

Aktualizované informácie od polície:

Dôležité informácie ohľadne prekročenia hraníc, žiadosti o výnimku zo štátnej karantény nájdete na týchto odkazoch: