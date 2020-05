Obchodné centrá museli čakať na fázy uvoľňovania

Od stredy 20. mája nastala 4. fáza uvoľňovania opatrení v čase koronakrízy. Otvorili nielen kiná, či divadlá, ale aj obchodné centrá. Ako prežívali obdobie, keď museli mať zatvorené?

22. máj 2020 o 8:17 Magdaléna Paluchová

Regionálne týždenníky MY priniesli ďalší diel diskusnej relácie Pod rúškom informácií. Pozvanie prijali riaditeľ OC Mirage Ivan Solenský a majiteľ siete Kinekus Štefan Súkeník. Hovorili o tom, ako sa obchodné centrá zariadili v čase koronakrízy a najmä aké stratégie museli uplatniť, keď ich zatvorili zo dňa na deň.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/UEyzQW7sS1s

Minikrízový štáb pomohol

„Dňa 9. marca sme na základe rozhodnutia hlavného hygienika museli zatvoriť prevádzky kín a detský kútik. Následne 13. marca bolo uzatvorené celé obchodné centrum s výnimkou prevádzok potravín, drogérie a lekárne a bankových subjektov, či telekomunikačných operátorov,“ spomína na marec riaditeľ OC Mirage Ivan Solenský.

Aj keď v obchodnom centre otvorili postupne aspoň potraviny, lekáreň, drogériu, či optiku, centrum, kde gro tvoria módne butiky, veľký priestor na kreativitu v čase koronakrízy nemalo.

Trochu iný príbeh zažil majiteľ siete Kinekus Štefan Súkeník.

„V pondelok 16. marca prišli naši ľudia do práce, no dvere nášho centra museli byť zatvorené. Bol to zvláštny pocit. Prídete do práce, chcete pracovať, pomáhať, no nemôžete,“ opisuje začiatky pandémie Súkeník.

Súvisiaci článok MINÚTA PO MINÚTE: 4. fáza uvoľňovania prinesie otvorenie obchodných centier Čítajte

Sieť čaromarketov Kinekus preto zriadil minikrízový štáb, ktorý na situáciu reagoval. „Snažili sme sa preklasifikovať Kinekus na drogérie, čo nám nevyšlo. V predstihu sme zohnali všetky druhy dezinfekcie, ochranné rúška, no ani to nám nepomohlo,“ hovorí o počiatočných neúspechoch riaditeľ Kinekusu.

„V čase, keď boli prevádzky zatvorené, sme napokon dokázali to, čo by inak trvalo aj tri mesiace, a síce, že sme do 24 hodín narýchlo rozbehli osobné odbery z e-shopu v predajniach,“ vysvetľuje Súkeník, čo počas krízy zabralo.

Kinekus splnil hygienické kritériá a teda, že zákazníci nevstúpili do predajne, ale to, čo si objednali cez e-shop, im bolo vydané pred predajňou. Súkeník hovorí, že sa to podarilo vďaka nasadeniu ľudí, ktorí boli ochotní pracovať deň aj noc a Kinekus bol preto reálne zatvorený len jeden deň.

„Z pozície konateľa som plynulo prešiel do pozície krízového manažéra, nakoľko som denne musel riešiť desiatky krízových situácií. Jednou z hlavných, bolo upokojiť ľudí. Ubezpečiť ich, že je bezpečné ísť do práce a dať im motiváciu hľadať riešenia a nesústrediť sa na obavy, ktoré, prirodzene, každý riešil,“ hovorí o skúsenosti Súkeník.

Rozdielne prežívajú i fázy uvoľňovania

Kinekus bol zatvorený do 1. fázy uvoľňovania, kedy povolili otvorenie prevádzok s potrebami pre záhradkárov. OC Mirage svoje brány otvorilo až 20. mája, vo 4. fáze uvoľňovania opatrení. Riaditeľ OC Mirage dodáva, že zatvorený ostane detský kútik, problém je aj s otvorením kín: „Diskutoval som so zástupcom Ster Century Cinemas, no kiná zatiaľ neotvoria, pretože distribúroti nemajú filmy, ktoré by mohli poskytnúť prevádzkovateľom kín.“

Mohlo by vás zaujímať Aké problémy má v čase koronakrízy slovenské stavebníctvo? Čítajte

Otázka ohľadne kín zahŕňa podotázku, ako budú ľudia v kine sedieť. Ivan Solenský hovorí, že v tejto otázke čakajú na usmernenia hlavného hygienika. Majú štyri kinosály, no detaily premietania v tejto chvíli nevedia.

Solanský tvrdí, že počas koronakrízy neuvažovali o tom, že by znižovali stavy zamestnancov a do štvrtej fázy uvoľňovania opatrení vstupujú v stavoch, ako pred krízou.

V súvislosti s hygienickými opatreniami OC Mirage umiestnila vo svojich priestoroch „rúškomat“, kde si zákazníci môžu zabezpečiť jednorazové i bavlnené rúško, či dezinfekciu na ruky. Priestory centra pravidelne dezinfikujú, pri hlavných vstupoch majú umiestnenú dezinfekciu. Do štvrtej, pre nich čiastočne prvej voľnejšej fázy opatrení, vstupujú aj s úvahami o ionizácii vzduchu v obchodnom centre. „Snažíme sa pripraviť priestory čo najbezpečnejšie pre zákazníkov, aby sa nemuseli obávať, že v uzavretom priestore im niečo hrozí,“ hovorí Solenský.

Riaditeľ obchodného centra v srdci mesta Žilina potvrdil, že v súčasnosti prebiehajú rokovania s nájomcami o úľavách z nájmu. „Trpia, pretože nepredávajú nič, alebo malú časť cez internet. Diskutujeme, ako im vyjsť v ústrety, ako im pomôcť. Zároveň my musíme plniť naše záväzky, musíme platiť energie, stráženie celého objektu, musíme sa starať o dezinfekciu. Pevne verím, že to všetci spoločne zvládneme,“ dodáva Solenský.