Dobrovoľníčka Mirka: Červený kríž mi ukázal veľa možností, ako využiť svoj voľný čas

Túžila si obliecť záchranársku uniformu. Sen sa jej splnil.

23. máj 2020 o 5:42 Iveta Hažíková

Už odmalička chcela byť záchranárkou. Keď pozerala seriál Medicopter 117 a videla červené uniformy, snívala o tom, že raz si takú oblečenie aj ona. Mirka Lušňáková pre to robila všetko. A teraz má naozaj svoju vlastnú.

Mirka pracuje už šesť rokov ako dobrovoľníčka Slovenského Červeného kríža. „Navštevovala som Strednú zdravotnícku školu sv. Františka z Assisi v Čadci, ktorá mi do života dala veľmi veľa. V prvom ročníku som počula o Červenom kríži. Neváhala som ani chvíľu stať sa dobrovoľníčkou. Chcela by som podporiť aj ostatných, pokiaľ majú podobnú túžbu ako ja. Ak ju nevedia naplniť, môžu sa mi ozvať, určite s tým niečo spravíme,“ hovorí o svojich začiatkoch zanietená dobrovoľníčka. Ako prízvukuje, nechce sa obzerať v spätnom zrkadle či niekto zastavil pri človeku volajúcom o pomoc. „Veľakrát som bola vo svojom živote v situácii, kedy som potrebovala počuť pekné slovo, vedieť, že niekto za mnou stojí. Prešla som si všeličím, a viem, ako by to dopadlo, keby som nemala tých správnych ľudí pri sebe,“ konštatuje.

Zachrániť niekedy dokáže „len“ slovo