Kapela KOMA pripravuje nový album

Jedna z najvyťaženejších kapiel na Kysuciach aj v týchto dňoch pracuje na ďalšom CD. Po „minialbume“ Povedzme, že ty a ja, by sme sa už budúci rok mali dočkať CD s predbežným názvom „Ráno príde dážď“. Rovnomenný singel z pripravovaného albumu je už v obehu.

Zoskupenie kapely KOMA sa nedávno rozrástlo o nového člena. Ako si kapela počína počas koronakrízy a na čom momentálne pracuje, odpovedá zakladajúci člen Eduard Koprna a speváčka Michaela Martykanová.

Michaela, nie je to dávno, čo ste sa zúčastnili speváckych súťaží ČADCAPOP a Košický zlatý poklad. Aká to bola skúsenosť?

Michaela: Na konkrétne súťaže spomínam veľmi rada. Myslím, že účasť na oboch bola skvelá voľba. Boli to dni plné hudby, skvelých vystúpení, trochu trémy, ale hlavne radosti a nových skúseností. S kapelou sme si najmä na súťaži v Košiciach užili úžasnú atmosféru, ktorá panovala po celý víkend. Súťaž bola profesionálne pripravená a zorganizovaná.

Množstvo techniky, členov štábu, maskérov a významných osobností z kultúrnej oblasti malo veľké čaro. Navyše, priamy prenos vysielalo Rádio Slovensko a online stream sa vysielal na webe RTVS. So svojím vystúpením sme boli veľmi spokojní, a to bolo pre nás najhlavnejšie. Bol to veľký krok k vystúpeniu zo svojej komfortnej zóny.

Myslím, že práve aj to je potrebné, aby človek rástol a posúval sa vpred. Veľkou cťou bolo pre mňa aj účinkovanie v gala programe Športovec roka 2019, ktorý sa uskutočnil v januári tohto roka v Čadci.

Vo finále Košického zlatého pokladu zaznela skladba „Povedzme, že ty a ja“. Prečo ste vybrali práve túto? Apropo, ako vznikajú vaše texty? Kto je ich autorom?

Eduard: Pieseň „Povedzme, že ty a ja“, sme vybrali z viacerých skladieb, ktoré sme mali pre tento účel pripravené v spolupráci s naším textárom a producentom. Pieseň má zaujímavý text, chytľavý refrén a reálnu šancu osloviť širšie publikum.

Michaela: Autorom väčšiny súčasných textov je Štefan Svetský, ktorý nás pred niekoľko rokmi oslovil na spoluprácu.

Nelákalo vás prihlásiť sa aj do Superstar?

Michaela: Prihlásiť sa do ďalšej súťaže ma už veľmi nelákalo, aj napriek tomu, že ma z produkčného tímu Superstar niekoľkokrát kontaktovali. Myslím, že dve spevácke súťaže v roku boli tak akurát.

Vo vašej zostave sa nedávno objavil nový člen kapely Milan Hanečák.

Eduard: Milan je gitarista a spevák, ktorý pochádza z obce Vyšné Ružbachy. Ku kapele sa pridal na začiatku roka 2019. Zaujímavosťou je, že Milan je tiež úradujúcim Majstrom Európy v OFFROAD TRIALE a vďaka offroadtrialu sme sa aj zoznámili.

Michaela: S Milanom sme sa stretli náhodou, presne tak, ako spievam v piesni „Povedzme, že ty a ja“. S kapelou sme hrali na ukončení sezóny offroadtrialu a Milan sa k nám pridal. Je pozitívny človek, vždy v dobrej nálade. Má skvelé myslenie a hlavne, veľmi rada spievam duetá, ktoré tým pádom môžeme spoločne realizovať. Na vystúpeniach sa často stane, že si ho pomýlia s hercom Danom Heribanom (smiech).

Nedávno ste vydali CD. Aký hudobný štýl môže poslucháč očakávať?

Eduard: Nové CD EP (mini album) s názvom „Povedzme, že ty a ja“ sme vydali v polovici decembra 2019. Jeho obsahom je sedem piesní, z toho päť autorských v rodnom slovenskom jazyku. Väčšina piesní sa nesie v pop rockovom duchu a sú výsledkom spolupráce členov skupiny KOMA s textárom Štefanom Svetským a producentom Pavlom Kusým. Časť materiálu sme zaznamenali v nahrávacom štúdiu v Košiciach a časť v mojom domácom štúdiu.

Michaela: Väčšina nového materiálu vznikala v časovom horizonte zhruba 15 mesiacov. Popri nahrávaní sme totiž absolvovali aj množstvo vystúpení a koncertov.

Ako ste sa dostali k spolupráci s touto autorskou dvojicou?

Eduard: K spolupráci s Palom Kusým sme sa dostali prostredníctvom textára Štefana Svetského z Novej Dubnice. Pavol je skvelý hudobník, ktorý vlastní nahrávacie štúdio v Košiciach. Na svojom konte má prácu s viacerými známymi slovenskými umelcami ako Marián Čekovský alebo Peter Bič. Na Štefanovi si cením predovšetkým jeho talent pre písanie kvalitných a zmysluplných textov. Viaceré sú inšpirované skutočnými udalosťami.

Plánuje kapela v blízkej budúcnosti ďalšie nahrávanie?

Eduard: V súčasnosti si užívame pocity a odozvy z aktuálneho CD, ale zároveň sa naplno venujeme tvorbe a nahrávaniu nového hudobného materiálu, z ktorého postupne zverejňujeme prvé výstupy. Našou najnovšou piesňou je skladba „Ráno príde dážď“, ktorá je zároveň predbežný názov pripravovaného nového CD albumu, ktorý s kapelou KOMA vydáme v priebehu roka 2021.

S Michaelou sme pre jej sólo umelecké aktivity pripravili a nahrali pieseň „Tell me now“, ktorú oficiálne aj s video grafikou zverejníme v blízkej dobe. V „Tell me now“ sme sa pustili do istého štýlového dobrodružstva. V priebehu tohto roka bude k dispozícii digitálne, ale aj v podobe maxi singla na CD s rôznymi bonusmi v podobe niektorých starších, na doteraz žiadnom fyzickom nosiči nikdy nezverejnených piesní od KOMA.

Nedávno ste sa s vašou piesňou opäť objavili v hitparáde Demovnica Rádia_FM.

Eduard: Vo vybranom slovenskom rádiovom éteri momentálne rotuje pieseň „Povedzme, že ty a ja“, ktorá si získala aj sympatie tvorcov a poslucháčov hitparády Demovnica v Rádiu_FM. Skladba v hitparáde rotovala deväť týždňov a vďaka hlasovaniu našich priaznivcov získala niekoľkokrát po sebe popredné umiestnenia. V minulosti sme v tejto hitparáde dosiahli úspech aj so skladbou „Silent Storm“. Z aktuálneho materiálu dostali rádiový priestor tiež piesne „Ako motýľ “ a „Vianoce“.

Čo sa týka koncertov a rôznych iných vystúpení, patríte k najvyťaženejším kysuckým interpretom. Kde všade vás môžu fanúšikovia vidieť? Ako vaše vystúpenia ovplyvnila pandémia pre COVID-19?

Michaela: Kvôli súčasnej situácii ohľadom koronavírusu sme museli zrušiť viacero zaujímavých vystúpení, ktoré sme mali naplánované v rámci kapely alebo mojich sólových vystúpení. Dúfame, že čoskoro sa všetko vráti do zabehnutých koľají a aj počas tohto leta a jesene si koncertné aktivity užijeme. Bolo by to skvelé. Ak by to situácia predsa len nedovolila, prispôsobíme sa. Bude aspoň viac času na tvorenie či dokončenie ďalších nových piesní. Koncertná pauza nám pomohla aj k načerpaniu novej energie.