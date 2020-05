Tomáš Vrškový: Dirigovanie je môj život a krásne poslanie

V zbore Kysuca uvítajú spevákov, dvere otvorené majú však aj dámy.

24. máj 2020 o 7:17 Iveta Hažíková

Od vlaňajšieho septembra má Miešaný spevácky zbor Kysuca pod „dirigentskou taktovkou“ Tomáš Vrškový, ktorý je zároveň jeho umeleckým vedúcim.

Ako vraví pandémia mu urobila „škrt cez rozpočet“. Dom kultúry v Čadci zostal zatvorený, skúšky zboru sa prerušili. Verí však, že speváci cvičili svoje party doma a spievali, čo im hrdlo ráčilo.

V súčasnosti ste dirigentom Miešaného speváckeho zboru Kysuca, ako funguje v tomto období pandémie?

Tá zasiahla všetky umelecké telesá, tiež celkový kultúrny život aj na Slovensku. Divadlá zostali zatvorené, abonentné koncerty sa zrušili, alebo presunuli na iný termín. Táto kríza zasiahne nielen ekonomiku, ale aj kultúru a zborový život. Dirigentom Kysuce som sa stal vlani v septembri. Za krátke obdobie, približne tri mesiace, sme naštudovali viacero nových skladieb, ktoré sme uviedli v rámci Vianočného koncertu v decembri 2019. Keď príde do zboru nový dirigent, má svoju predstavu o dramaturgii, koncertoch, zborových festivaloch a súťažiach. Vždy si vytýči cieľ, čo chce dosiahnuť so svojim novým telesom. U mňa je to rovnako. Ale všetko nejde hneď. Pandémia mi spravila, ako sa hovorí, „škrt cez rozpočet“. Dom kultúry v Čadci zatvorili, takisto aj školy, zhromažďovanie ľudí zakázali, takže skúšky zboru sa prerušili. Verím však, že speváci cvičia svoje party doma a spievajú, čo im hrdlo ráči.

Po minulé roky vystupovala Kysuca nielen na domácej scéne, tiež na rôznych podujatiach na Slovensku, dokonca v zahraničí. Ktoré podujatia sa museli zrušiť. Sú také, ktoré ešte stihnete do konca roka uskutočniť?