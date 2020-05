Do tretice všetko dobré! Titul majstra bol v správnych rukách

Krásno Sparrows sa stali novými šampiónmi.

24. máj 2020 o 14:23 Tomáš Urbaník

Hokejbalistov z Krásna nad Kysucou zdobila buldočia chuť zvíťaziť, výborný prístup k tréningu a vzorná dochádzka na majstrovské zápasy. Aj preto uspeli.

Primátorský putoval za hranice do Třinca

Jubilejný desiaty ročník obľúbenej športovej „hodovej“ udalosti O pohár primátora mesta Čadca navštívili hokejbalisti z Třinca ako jeden tím. Individuálne sa jeho hráči predviedli na turnaji aj v ligovom kolotoči už dávno pred tým, veď Hbc Třinec patril k platným klubom na českej extraligovej scéne z čoho čerpal aj Hbk Čadca.

Cesta za triumfom tak nebola vôbec ľahká. Okrem toho, že sa chcel každý „vytiahnuť“ na lepšieho súpera, tomu sa ešte „míňali“ na ceste do finále hráči. Napriek tomu dokázal tím okolo najlepšieho strelca turnaja obrancu Martina Konvičku vyhrať nad obhajcom z Kysuckého Nového Mesta (3:2 sn) aj silným finálovým súperom zo Suchých dresov (1:0 sn) keď sa o víťaznú strelu postaral ďalší obranca Martin Turoň.

Najlepšie prihrávajúcim hráčom bol vyhlásený Milan Beniač (Hbk KNM) a z brankárov najviac zaujal Stanislav Jurga (Suché dresy). V súboji o bronz ťahal čerstvý majster KHL Hbc Podzávoz za kratší koniec s Kysuckým Novým Mestom (1:3), ktoré skončilo na treťom mieste.

KHL

Kysucká hokejbalová liga sa v sezóne 2009/2010 začala so siedmymi účastníkmi. O titul mal záujem Podzávoz, Krásno Sparrows, Caribic Okružná, Suché dresy, ale aj Bistro pod lipou, Thc a Young boys. V priebehu súťaže však prišlo k zmenám v názvoch či novému prírastku a tak sme si mohli pozrieť v zápasovom rytme aj Okružnú Trashers alebo Puzzle team.

O popredné miesta v tabuľke mali už tradičný záujem finalisti či majstri KHL. Caribic Okružná, Suché dresy, Podzávoz aj Krásno nad Kysucou utvorili silnú štvorku, ktorú v prvej fáze ligy tesne prenasledoval Puzzle team. Jeho ambície sa ukázali napríklad v zápase s obhajcom titulu z Podzávozu, keď mu v 6. kole podľahol o jediný gól 5:4 (3:1, 1:3, 1:0) Kučák, Mravec, Kováč, Buška, Čech – Pagáč 3, Révay.

V drese „nováčika“ nastupovali hráči z Rakovej, Čadce aj zo Zborova a strelci ako Gončár, Heglas, Eliáš. Na jeseň 2009 sa zrodil aj výsledok s najvyšším skóre v jednom ligovom zápase. Suché dresy si s nováčikom z Okružnej Trashers poradili 23:0(!), o tento výsledkový „úkaz“ sa postarali R. Drábik 9, S. Stehura 4, Fonš 3, Papík 3, Šmelka 2, Petrák 2.

V extralige len juniori, seniorom nevyhovovalo ihrisko

Slovenská hokejbalová extraliga seniorov prišla o účastníka z Kysúc, ktorý už nemohol hrávať na hokejbalovom starom hokejbalovom ihrisku a iné, vyhovujúce ihrisko na Kysuciach nebolo. Hbk Čadca tak prihlásil „len“ juniorské tímy, ktorých výsledky boli ako na vážkach. V kategórií U19 mali Čadčania dobré zápasy aj také, ktoré im dali potrebné skúsenosti a zimovali na piatej priečke.

V strede výberu Jiřího Chovančíka sa ukazovali individuality ako Marián Fonš či Marek Mudrík. Prvý menovaný bol navyše najproduktívnejší Čadčan v U19, ktorého herný prejav a talent zaujal reprezentačných trénerov. Kategória U16 sa hrávala turnajovým spôsobom.

Z mladých ambicióznych hokejbalistov dokázal pravidelne bodovať Peter Fírek, ktorý občas vypomohol aj starším kolegom. Čadčanom sa v oboch kategóriách nepodarilo víťaziť tak často, ako by si želali, ale v sezóne 2009/2010 položili dobré základy pre neskoršie úspechy kysuckého hokejbalu.

Prvý kysucký majster sveta v hokejbale

Hbk Čadca mal v roku 2010 prvý veľký úspech, keď sa jeho hráč stal majstrom sveta v hokejbale kategórie U18. Najproduktívnejší Čadčan v slovenskej extralige U19 Maroš Fonš si na šampionáte v českom meste Most pripísal aj najväčší úspech svojej kariéry. Slovensko vo finále porazilo Kanadu 3:2 po predĺžení a zlatá medaila sa leskla aj na krku odchovanca Čadce! „Je to neopísateľné, nádherné. Chcel by som, aby každý raz zažil takéto niečo, je to pre mňa najväčší úspech v kariére,“ povedal po príchode domov čerstvý majster sveta v hokejbale.

Nový víťaz základnej časti

Jarné zápasy Kysuckej hokejbalovej ligy priniesli veľa gólov a momentov, ktoré sa zapísali do análov KHL. Suché dresy vytvorili nový strelecký rekord, keď mladý tím z Bistra pod lipou deklasovali 30:1 (8:1, 11:0, 11:0) Šmelka 11, Stehura 6, R. Drábik 5, Fonš 3, Izák 3, Janec 2 – Prívara. Majster KHL z roku 2004 mal impozantné skóre po základnej časti 142:43 no svoje ligové ťaženie skončil na 4. mieste.

O jediný bod a víťazstvo si tretiu priečku vyslúžil obhajca titulu z Podzávozu. Caribic Okružná sa tento rok vyšplhal na druhé miesto v základnej časti, keď sa lúčil vysokou výhrou nad THC 13:5 (4:0, 4:4, 5:1) Stančík 3, Staškovan 2, K. Kubiatko 2, Plaštiak 2, T. Rucek, Kubica, Hluši, Chromčák – Vojtek 2, Gašperák, Brisuda, Časnocha.

Po výdatnej jarnej nádielke zaujímavých duelov sa pohár pre víťaza základnej časti tento rok ocitol vo vitríne zatiaľ dvojnásobného finalistu KHL z Krásna nad Kysucou. Sparrows predvádzal počas celej súťaže stabilné výkony výborný prístup každého hráča na súpiske a do play-off vstupoval ako jeden z favoritov na titul.

Play-off stretnutia potvrdili Top 4

Vo vyraďovacích súbojoch, do ktorých nazrel každý tím, sa prekvapenie tento krát nekonalo. Krásno Sparrows zdolal Bistro pod lipou, Caribic Okružná si poradil s Okružnou Trashers, Podzávoz prestrieľal THC a Suché dresy Puzzle team. Už prvé zápasy semifinále naznačili, kto sa tento rok pozrie do finále.

Prečítajte si tiež: Tatran Krásno začal s trénovaním. Účasť bola hojná + FOTO, VIDEO Čítajte

Podzávoz vyhral nad Okružnou 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Toman, Smolka – J. Rucek a Suché dresy prehrali s Krásnom 1:5 (1:2, 0:1, 0:2) Drábik – Magát 2, Pa. Blahuta, Ujházi, Štrba. Kým sa v prvej sérií podarilo obhajcovi majstrovského titulu zdolať trojnásobného majstra KHL z Okružnej 3:0 na zápasy, v tej druhej sérií sa črtala dráma. „Sucháči“ si v druhom zápase pripísal víťazstvo 7:3 no v treťom dueli opäť ťahali za kratší koniec povrazu a prehrali takmer rovnakým skóre 4:7.

Zo Suchých dresov to najviac strieľalo R. Drábikovi a M. Fonšovi. Z Krásna sa prezentovalo hneď niekoľko strelcov Balák, Štrba, Kanis, Čarada a ďalší. Rozhodujúci zápas druhej semifinálovej série pripadol víťazovi základnej časti a vo finále sa opäť stretol Podzávoz a Krásno Sparrows!

Finálové repete a športový revanš

Bitku o majstrovský titul začal lepšie Podzávoz, keď sa ujal vedenia v sérií 0:1 po víťazstve 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) Blahuta – Kučák, Jurga, Smolka. Keby sme mohli pomenovať kľúčové zápasy tohto finále, určite by ním bol druhý duel a ten, ktorý rozhodol o majstrovi.

Prečítajte si tiež: Trofej dostali poštou. Kysucké florbalistky napriek nedohranému play-off vyhrali extraligu Čítajte

V tom druhom dueli to bola menšia gólová prestrelka ukončená v riadnom čase nerozhodne 5:5 (0:1, 2:3, 3:1) Jaroš 3, Šmiček 2 – J. Blahuta 3, Štrba, Kanis, keď Podzávoz doťahoval manko z 3:5. Nechýbalo veľa, aby si obhajca titulu ukrojil aj druhú víťaznú porciu no o osude jediného predĺženia celej série rozhodol výborne hrajúci Magát a na zápasy bolo 1:1.

V tretej bitke o titul zvíťazili Sparrows presvedčivo 6:2 a čakalo sa, či svoj mečbal aj využijú. Štvrtý zápas bol predovšetkým o kvalitných brankároch. Kým Tomáš Nevedel hájil farby Krásna, Lukáš Smolka bol osvedčená jednotka Podzávozu. O novom majstrovi KHL rozhodol jediný gól vo štvrtom finále. Ten padol v riadnom hracom čase z čepele Čaradu. Podzávoz už nedokázal vyrovnať ani z presilovej hry 5:3 a tak sa na pohár pre Majstra Kysuckej hokejbalovej ligy gravíroval názov nového klubu – Krásno Sparrows.

Zostava Sparrows: Tomáš Nevedel, Dušan Jarabica - Ľubomír Jakubec, František Ujházi, Peter Blahuta, Daniel Vaňovec, Martin Kasaj, Anton Kuffa - Erik Magát, Anton Štrba, Dušan Kanis, Marián Chlebek, Martin Snoha, Michal Krkoška, Tomáš Čimbora, Tomáš Podolák, Anton Balák, Filip Kuric, Michal Jakubec, Jozef Čarada, Tomáš Zátek, Tomáš Gomola.

Konečné poradie: 1. Krásno Sparrows, 2. Hbc Podzávoz, 3. Caribic Okružná, 4. Suché dresy.