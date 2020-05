Kysučan o štátnej karanténe: Prvú večeru som jedol rukami

Prekvapilo ho aj porušovanie hygienických nariadení na hraniciach.

29. máj 2020 o 11:39 Radoslav Blažek

Domov na Kysuce sa vracal z práce vo Švajčiarsku. Počítal s tým, že bude umiestnený do štátnej karantény, no že ho pošlú zo Svrčinovca až do Starej Ľubovne, ho nepríjemne prekvapilo.

Prístup policajtov či ubytovanie bolo podľa neho v rámci možností v norme, vytýka naopak dlhé hodiny čakania či fakt, že sa u nás šetrí aj na umelom príbore.

O ceste a pobyte v štátnej karanténe sme sa rozprávali s Jozefom Jakubcom z Ochodnice...

Na hraničný priechod vo Svrčinovci ste pricestovali 21. mája 2020 v ranných hodinách. Prečo ste nepočkali ešte jeden deň? Plánovala sa inteligentná karanténa cez mobilnú aplikáciu.

Presne to mi povedal aj colník. Vraj som mal počkať ešte jeden deň a že teraz musím ísť do štátnej karantény. Neveril som, že to bude fungovať. Aj sa tak stalo.

Bolo medializovaných viacero prípadov, kedy sa repatrianti sťažovali na problémy v súvislosti s následným procesom umiestnenia do karantény. Akú skúsenosť máte vy?

Zaparkoval som auto, prišiel ku mne policajt, vypýtal si občianku a povedal, že ide zistiť, kam ma umiestnia. Aj on sa ma opýtal, prečo som nepočkal deň, že by som šiel domov.

Odvetil som mu, že je pekné, že tomu veria, ale ja som radšej vsadil na istotu, aby som nemusel nocovať niekde pred hranicou. Samozrejme, na otázku, čo keď mám negatívny test, mi odpovedal, že tu mi je na nič. Kývol plecami a išiel volať.

Počas čakania ma extrémne prekvapil amaterizmus, akým prebiehala kontrola vodičov na hraniciach.

Môžete byť konkrétnejší?

Neskutočne ma zarazilo a doslova sa mi rozum zastavoval, keď som sledoval dodržiavanie hygienických nariadení.