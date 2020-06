V extraligovom nasadení získali štvrtý titul

Caribic Okružná pridal k majstrovskému hetriku ďalší primát.

1. jún 2020 o 8:17 Tomáš Urbaník

Nabité zostavy tohtoročných finalistov KHL pripomínali hokejbal najvyššej úrovne.

Pohár primátora opäť do Kysuckého Nového Mesta

V roku 2010 mali hráči z Hbk KNM skutočný apetít a chuť vyhrávať. Po víťazstve na 7. ročníku Panthers cupu, kde si vo finále poradili s Bielymi škorpiónmi 2:1 bol Peter Altman vyhlásený za najlepšieho brankára a Pavol Slovák za najlepšieho hráča turnaja, si triumf zopakovali aj v Čadci. 11. ročník obľúbenej športovej atrakcie sa stal ich korisťou po druhý krát za ostatné tri roky.

Vo finále si poradili so Suchými dresmi. Najlepším strelcom turnaja sa stal Pavol Slovák (Hbk KNM), najlepšie prihrávajúcim hráčom bol Michal Šmelka (Khk Suché dresy), najlepším brankárom Marián Mravec (Hbc Podzávoz) a tento rok sa ušla aj soška pre najstaršieho hráča. Zrejme neprávom, veď bol a je vo forme tridsiatnika, ale tento honor si z Čadce odnášal Peter Altman, brankár víťazného mužstva z Kysuckého Nového Mesta.

Kysucká hokejbalová liga začína 12. ročník

Tak ako všetko vo svete aj Kysucká hokejbalová únia prežívala rôzne obdobia. Obdobie rastu, striedalo obdobie stagnácie alebo dokonca recesie. Kým sa pri vzniku organizovaného hokejbalového diania na Kysuciach dokázalo venovať hokejbalu štrnásť plne funkčných tímov, časom, ako sa začal hokejbal formovať na šport, ktorému treba venovať viac času než voľnú hodinku a pol počas nedeľného zápasu, sa počet tímov zmenšoval.

V sezóne 2010/2011 sa do Kysuckej hokejbalovej ligy zapojilo sedem tímov. Do partie majstrov KHL z rôznych rokov akými boli Khk Suché dresy, Caribic Okružná, Hbc Podzávoz, Bistro pod lipou či Krásno Sparrows si poslala prihlášku ambiciózna Raková a Thc. Po štvrtom kole sa medzi TOP 3 tímami ukázal Caribic Okružná na prvom mieste a bez straty bodu, druhý bol Podzávoz a tretí Hbk Raková.

Druhý a tretí tím si práve vo štvrtom kole dokázal vylepšiť pozíciu v tabuľke, keď si Podzávoz poradil s obhajcom titulu z Krásna 5:0 (2:0, 2:0,1:0)Mart. Mravca, Jaroša, Bušku, Dirgasa a Chovančíka. Mar. Mravec zaznamenal čisté konto. Raková si dokázala zdolať Suché dresy 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) Heglas 2, Zajac, Jašurek – Fonš, Drábik. Kráľom jesene sa stali hráči z Caribicu pred Podzávozom a Rakovou. V tabuľke pokračovali Suché dresy, Krásno nad Kysucou, Thc a Bistro pod lipou, ktoré prechádzalo absolútnou obmenou kádra.

Pohár KHÚ pre Old Stars

Po tretí krát sa v Mestskej športovej hale v Čadci uskutočnil zimný halový turnaj „O pohár KHÚ“. Do jeho diania zasiahlo šesť tímov. Medzi nimi aj trojnásobný finalista turnaja Caribic Okružná, obhajca triumfu spred roka Suché dresy či majster KHL z Podzávozu. Vavríny však zbieral tím zložený z mladých ambicióznych hráčov so skúsenejšími a legionármi z Čiech - Old Stars. Vo finále dokázal odskočiť od svojho súpera strelou do prázdnej brány na 3:1 čo sa neskôr ukázalo ako rozhodujúce. Za najužitočnejšieho hráča turnaja bol vyhlásený Tomáš Franek z tímu víťaza a najlepším brankárom sa stal Marián Mravec z Podzávozu.

Na extraligovom poli historický triumf U16

Hbk Čadca nastupoval v sezóne 2010/2011 v dvoch juniorských kategóriách. Hráči do 19 rokov živili nádej na medailu no hneď po zimnej prestávke sa prvé jarné výsledky podpísali pod to, že ani tento rok sa v najprestížnejšej juniorskej súťaži Čadca nedočká pódiového umiestnenia. Zápas v Žiline (3:0) a neskôr doma s Nitrou (3:7) zastavili výber Jiřího Chovančíka pred bránami Top 3 za čím bola podľa trénera slabá disciplína v tíme a tak sa menili pomery v kádri. Do hry sa neskôr dostávali viac hráči z U16, ktorým to zjavne prospelo.

Hoci neuspeli doma proti silnej Považskej Bystrici (4:10), ktorá patrila k favoritom ligy, tak neskôr získali historický triumf pre kysucký hokejbal a kategóriu U16 v HBK Čadca. Posledný turnaj extraligovej sezóny (hrávalo sa turnajovo) sa konal doma na ihrisku v Čadci. Prvý duel našim nevyšiel, keď podľahli Vrútkam (2:5), no počas sčítavania ďalších výsledkov bolo jasné, že sa mladíci z HBK umiestnia najhoršie na druhom mieste. S týmto vedomím šli do posledného zápasu turnaja dobre naladení čo sa ukázalo aj na výsledku a Martin porazili 5:0 (4:0, 1:0, 0:0) Peter Firek 2, Adrián Holešinský, Kulla, Miroslav Janík.

V bránke čaroval Jakub Grochal, ktorý patril k najlepším hráčom v lige. Za tento mimoriadny úspech sa tréner Chovančík verejne poďakoval vytrvalým fanúšikom, všetkým svojim zverencom a partnerom klubu, ktorí sa podpísali pod historické prvé extraligové striebro v juniorských súťažiach.

Základnú časť vyhrali Suché dresy

Od úvodných hracích dní sa aj v KHL bolo na čo pozerať. Už v prvom jarnom kole najviac pútal pozornosť duel veľkých rivalov zo Suchých dresov a Caribicu Okružná. Tento ligový zápas napokon skončil víťazstvom „Sucháčov“ 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) R. Drábik 2, Šmelka 2, Časnocha, S. Drábik – Z. Mravec, Rucek, Kubica. O dve kolá neskôr siahalo Bistro na prvé body, keď v dueli s Rakovou ukoristilo aspoň bod za prehru po samostatných nájazdoch 3:4 sn (2:2, 1:0, 0:1) Prívara 2, Ďuriš – Jašurek 2, Papík, Časnocha.

Tabuľku viedol po 14. kole Caribic pred Podzávozom a tretím Krásnom. Suché dresy však mali dva zápasy k dobru a tak sa očakával posun do Top 3 ligy. Raková sa na jar v celku trápila a výsledkovo to nebolo ono. Patrila jej piata priečka pred Bistrom pod lipou. Thc z ligy tento rok odstúpili. Počas ďalších kôl to bolo predstavenie v podaní neskoršieho víťaza základnej časti z KHK Suchých dresov.

Bez straty bodu sa šiestimi víťazstvami dostavil na čelo tabuľky, keď za sebou nechal Caribic a Podzávoz. Obhajcom titulu z Krásna patrila štvrtá priečka a Raková s Bistrom pod lipou ostali na nepostupových miestach. Tento rok šlo play-off hneď do semifinále ligy.

Individuálne ocenenia po základnej časti:

Najlepší strelec, najlepšie prihrávajúci hráč a najproduktívnejší hráč: Róbert Drábik (Khk Suché dresy), Najlepší brankár: Stanislav Jurga (Khk Suché dresy)

Napínavé finále a staronový majster

Nadstavbová časť opäť patrila k top zážitkom. Napriek nízkej účasti klubov v dlhodobej časti ligy sa v semifinálovom štvorlístku predstavili tie, ktoré mali minimálne po jednom majstrovskom titule. Situácia, akú liga nezažila. Karty boli rozdané a začalo sa hrať. Víťaz základnej časti dostal do semifinále hneď obhajcu z Krásna a trojnásobný majster KHL Caribic Okružná s vyzývateľom z Podzávozu. Každý mal čo oplácať svojmu súperovi z predošlých ligových play-off zápasov, takže sa dôvody na víťazstvo hľadali ľahko.

Najlepšie sa zariadili „Sucháči“ a Okružná. Svojim súperom nedali šancu ani na malé zdramatizovanie semifinálovej série a postúpili do finále. Súboj o bronz sa dohrával za zeleným stolom. Hoci najprv Podzávoz zvíťazil 8:1, druhý duel získalo Krásno Sparrows pomerom 0:7. Na rade bol rozhodujúci zápas, no pre zlé poveternostné podmienky sa Podzávoz nedostavil v správnom počte a tak si Krásno odviezlo bronzové medaily.

Finále sa už ale hralo naplno a odvekí rivali sa do seba pustili bez rešpektu s chuťou získať titul pre seba. Vhodne doplnené súpisky na oboch stranách predpovedali tuhý boj a vysokú úroveň. Prvý a druhý zápas ukončilo až predĺženie! V obidvoch prípadoch uspel Caribic, keď dokázal zvíťazil zhodne 4:3! Najprv sa pod výsledok podpísali V. Chromčák 2, Plaštiak, Kubca – R. Drábik 2, Smolka.

Prvé finále rozhodol 41 sekúnd pred koncom predĺženia po peknom úniku a zakončení rýchly Tomáš Kubica. V druhom finále bodovali Staškovan 2, Ujházi, J. Rucek – Franek 2, R. Drábik. Druhý finálový duel tentokrát končil len 29 sekúnd pred koncom predĺženia, keď triafal Daniel Staškovan. Tretie finále ovládli Suché dresy výsledkom 4:5 a to do tretej tretiny šli s jednogólovým mankom 4:3! O dva presné zásahy v tretej tretine sa postarali Adrián Holešinský a Róbert Drábik. Keď obrana SD odolala záverečnému power-play Caribicu, séria sa posunula do štvrtého hracieho dňa.

Štvrtý finálový zápas mohol rozhodnúť o majstrovi ale aj o poslednom rozhodujúcom zápase série. O tom nechceli nič počuť hráči Caribicu a ujali sa vedenia 1:0, aj 2:0 z čepele Staškovana a Kubicu. Prvá tretina však končila 3:2 keď za Suché dresy strieľali Franek a R. Drábik. Tretí gól Okružej pridall J. Rucek. Tento obraz hry pokračoval. Najprv Mundier zvyšoval a vzápätí Petrák znižoval, keď. T. Rucek triafal presne, tak sa do konca druhej tretiny opäť presadil Petrák a upravil na rozdiel jedného gólu – 5:4. V tretej tetine sa Caribic stiahol do obrany a už nedovolil súperovi skórovať. Naopak.

V záverečnej hre bez brankára Sucháčom unikol Kubiatko a bolo rozhodnuté. Caribic Okružná tak získal svoj štvrtý titul čím si vytvoril náskok pred ostatnými majstrami Kysuckej hokejbalovej ligy.

Individuálne ocenenia po play-off

Najlepší strelec: Róbert Drábik (Khk Suché dresy). Najlepšie prihrávajúci hráč: Tomáš Šurik (Caribic Okružná). Najlepší brankár: Alexander Stančík (Caribic Okružná)

Zostava majstra KHL 2011 Caribic Okružná: Alexander Stančík – Tomáš Rucek, Tomáš Šurik, Jozef Rucek, Stanislav Chromčák, Daniel Staškovan, František Ujházi, Tomáš Kubica, Matej Čuboň, Marek Heglas, Kamil Kubiatko, Zdenko Mravec, Peter Hluši, Marián Mikula, Martin Plaštiak, Juraj Mundier.