Čadčianski hokejbalisti dohrajú nadregionálnu ligu. Oprava ihriska je v nedohľadne

V tomto týždni odohrajú hneď dva zápasy.

3. jún 2020 o 8:33 Marián Masaryk

Kysucké športové kluby sa postupnými krokmi opäť dostávajú do tréningového a niektoré aj do súťažného tempa.

Ako jedni z mála budú môcť pokračovať v súťaži hokejbalisti z HBK Čadca, ktorí mali výborne rozbehnutú sezónu v nadregionálnej Respect žirafa lige, kým prišla pandémia koronavírusu. Zdalo sa, že bude po sezóne.

Aktuálne piaty tím priebežného poradia mal šancu na umiestnenie v najlepšej trojke po základnej časti. Ako sa ho dotkla aktuálna situácia na Slovensku a vo svete kysuckého hokejbalu? Pýtali sme sa kapitána HBK Čadca Tomáša Urbaníka.

Ako bol kysucký hokejbal zasiahnutý pandémiou?

„HBK Čadca prestal hrať dlhodobú súťaž v nadregionálnej Respect lige hneď potom, ako sa v krajine vyhlásila mimoriadna situácia spôsobená vírusom. Kysucká hokejbalová únia nemohla zorganizovať svoje už tretie podujatie zimnej halovej sezóny tohto roka – „3+1 KHÚ“, na ktorom sa intenzívne pracovalo. Samozrejme nás to celé mrzí, no musíme si uvedomiť, že zdravie máme len jedno a to je podstatné. Jediné pozitíva vidím v tom, že sme „stihli“ dohrať Zimnú ligu KHÚ 2020 ešte pred opatreniami.“

Aký bude ďalší hokejbalový život na Kysuciach?

„Všetko sa malo začať ukončením opráv Mestského hokejbalového ihriska v Čadci, k čomu sa zaviazal dodávateľ diela, no zatiaľ sa tak nedeje. Ďalší krok bude pokračovanie HBK Čadca v Respect lige a následne má byť kysucké turnajové leto. Počas leta máme na Kysuciach štyri významné turnaje – Kocka cup, Panthers cup, O pohár primátora mesta Čadca a O pohár starostu obce Skalité. Verím, že sa uskutočnia všetky a budeme sa opäť mať na čo tešiť.“

Udiali sa nejaké zmeny v Respect lige ovplyvnené aktuálnou situáciou na Slovensku?

„Mužstvá hlasovali o rôznych variantoch toho, ako sa bude pokračovať v súťaži. Podľa všetkého zvíťazí ten, pri ktorom dohráme základnú časť, vypustí sa skupinová nadstavba a play-off sa bude hrať od prvého kola do finále na dva víťazné zápasy. Opätovný štart ligy má byť v piatok 5. júna 2020.“

Pripravujete na už opätovný štart v lige? Ako ste na tom s trénovaním?

„Väčšinou to boli individuálne tréningy. V klube sa stretneme pred spustením ligy a budeme trénovať tak, aby sme sa dostali aspoň trochu do tempa. Táto situácia je pre všetkých veľkou neznámou, a tak sa budeme postupne musieť s vecami vysporiadať a začať naplno žiť. Verím, že máme všetko zlé spojené s krízou za sebou, ale treba byť ostražitý. Pre prognózy druhej vlny by sme mali byť pozorní, no neprestať úplne žiť a športovať.“



Ako obmedzujú pandemické opatrenia napríklad hokejbalový tréning?

„Ešte nie sú úplne jasne popísané pravidlá a obmedzenia tréningov a zápasov športových klubov kontaktných športov. Veľa klubov na Slovensku začalo trénovať podľa pravidiel o rozostupoch a neskôr už aj spoločne. Avšak, keď sa opýtate na oficiálne podmienky a či môžeme trénovať aj kontaktne, odpovede kompetentných sa líšia.“

Dokážete nadviazať na výborné výsledky v Respect lige z jesene minulého roka?

„Na to vám neviem presne odpovedať. Hoci sme počas pandémie športovali individuálne, netrúfam si odhadnúť, v akom stave nastúpime na prvé zápasy. Prvý víkend sa má dohrať základná časť a na ten ďalší už bude play-off. Nakoľko si užijeme túto sezónu, ukáže naša momentálna forma. Zrejme na tom budú podobne aj ostatné tímy, takže by sme mohli byť na rovnakej štartovacej čiare.“

Mužstvo HBK Čadca s kapitánom Tomášom Urbaníkom (vpravo) hrajúce Respect ligu. (zdroj: Archív klubu)

Spomenuli ste hokejbalové ihrisko a jeho opravu. Ako je na tom tento projekt?

„Pokiaľ ide hokejbalové ihrisko v meste Čadca, tak Mestské zastupiteľstvo zobralo v marci na vedomie informatívnu správu o stave hokejbalového ihriska v Čadci. Jeho súčasťou bol aj dokument (Dohoda) „Výsledok rokovaní predstaviteľov mesta, príspevkovej organizácie Dombyt, niektorých poslancov a dodávateľom stavby z firmy IZOLSTAV s. r. o.“, v ktorom sa dodávateľ stavby zaviazal vzniknuté nedostatky zistené v reklamačnom konaní opraviť do konca mája 2020. Do dnešného dňa sa to nestalo. Nie som vo vedení mesta, ani na stavebnom úrade, no keď som sa o tejto veci informoval ako poslanec mesta, podľa slov vedúceho oddelenia mala prebehnúť e-mailová komunikácia medzi mestom a dodávateľom, na základe ktorej mala byť doba dodania opráv na diele predĺžená o jeden mesiac. Ako dôvod žiadosti o predĺženie lehoty opráv dodávateľ údajne uviedol pandémiu. Mne osobne sa nepodarilo dodávateľovi dovolať.“