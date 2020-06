Minister dopravy rokoval na Kysuciach: Výstavba D3 je prioritou vlády

Minister rokoval so zástupcami kysuckých samospráv o kritickej dopravnej situácii.

4. jún 2020 o 14:38 Marián Masaryk, Iveta Hažíková

Minister dopravy Andrej Doležal rokoval dnes v Kysuckom Novom Meste so zástupcami kysuckých samospráv o kritickej dopravnej situácii. Tí sa naň obrátili po nedávnom zasadnutí Združenia miest a obcí dolných Kysúc, kde sa hovorilo aj o plánovanom premostení križovatky v Radoli, s ktorým nie všetci súhlasia.

"D3 je jednoznačnou prioritou, ale hľadáme aj iné riešenia, ktoré pomôžu odľahčiť dopravnú situáciu už teraz. Zhodli sme sa na tom, že nechceme robiť riešenia od stola, alebo na základe nejakých nápadov či ideí. Takisto na tom, že dáme vypracovať dopravnú štúdiu Výskumným ústavom dopravy, ktorý posúdi aj predmetný most, ktorý by eventuálne mohol niečomu pomôcť," povedal na stretnutí minister.

S výstavbou dočasného mosta, ktorý by viedol ponad križovatku v Radoli, nesúhlasili viacerí starostovia z dolných Kysúc. Doprava by bola síce podľa nich plynulejšia, nie však bezpečnejšia pre obyvateľov. Obávajú sa aj toho, že takto sa termín dobudovania diaľnice D3 opäť posunie. Hlavným cestným ťahom I/11 v smere do Poľska a Českej republiky prejde denne okolo 30-tisíc vozidiel. Už aj tak kritickú situáciu komplikuje práve svetelná križovatka v Radoli.

Štúdii sa potešili

Podľa ministra spomínaná štúdia jasne ukáže, čo doprave v Kysuckom Novom Meste a okolí pomôže. A naopak, čo by ju mohlo potenciálne zhoršiť. "Budeme teda rozhodovať na základe dát, exaktných údajov a faktov od dopravných expertov," povedal. "Upokojil nás prísľub ministra, že sa pripravuje štúdia, ktorá ukáže dopad tohto premostenia aj na všetky dotknuté obce od Žiliny po Oščadnicu a Čadcu," konštatoval primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda.

Kysučanov zaujímal aj privádzač

Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Juraj Tlapa odpovedal aj na otázku týkajúcu sa výstavby privádzača do Kysuckého Nového Mesta. "Je vyňatý z D3, najneskôr v októbri vyhlásime súťaž a na jar budúceho roka chceme začať s výstavbou. " Jeho slová potvrdil aj minister dopravy, ktorý dodal, že práce potrvajú približne dva roky.