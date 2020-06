Ako najlepší strelec ligy stíhal aj trénovať. Záložník Polomu Raková futbal miluje

Pomohol svojmu mužstvu stať sa jesenným majstrom.

5. jún 2020 o 8:55 Marián Masaryk

Vladimír Lutera má za sebou prelomovú sezónu. Okrem toho, že bol najlepším strelcom Polomu Raková v siedmej mužskej lige so šiestimi gólmi v ôsmich zápasoch, viedol dorastencov klubu v šiestej lige.

Jeho tím skončil v jesennej časti zrušeného ročníka 2019/20 presne v strede deväťčlennej tabuľky. Dvadsaťjedenročný rodák z Rakovej sa v našej ankete stal najlepším záložníkom uplynulej sezóny siedmej mužskej ligy ObFZ Kysúc.

Raková vyhrala jesennú časť siedmej ligy v prvej sezóne po zostupe. Ako by ste zhodnotili výkony mužstva?

„Z herného hľadiska boli výkony dobré, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch. Zlé zápasy sme odohrali so Snežnicou, ale inak hralo naše mužstvo celú polovicu sezóny stabilne.“

Polom mal najlepšiu ofenzívu a druhú najlepšiu defenzívu na jeseň. Aké boli ciele alebo ambície tímu pred napokon zrušenou jarnou časťou? Dalo sa ešte niečo zlepšiť?

„Keďže sme boli jesenným majstrom, chceli sme si to aj udržať a postúpiť späť do šiestej ligy. Vždy je čo zlepšovať. Tréner chcel zapracovať najmä na štandardných situáciách, z ktorých sme dostávali veľa gólov. Do sietí súperov to padalo dobre, aj keď sme mohli pridať oveľa viac gólov.“

Ako sa vám pozdávala vaša zimná príprava, kým ju ukončila pandémia? Bol tréner s výkonmi tímu spokojný alebo chcel ešte na niečom popracovať?

„Bolo to na úrovni. Každý z nás to bral zodpovedne a snažil sa dať do toho všetko. Stihli sme pred epidémiou odohrať turnaj v Návsí. Myslím si, že tréner bol s ním spokojný, až na spomínané bránenie štandardných situácií.“

V jeseni ste boli najlepším strelcom súťaže, aj keď nie ste čistokrvný útočník. Ako si to vysvetľujete?

„Nezáleží na tom, kto strelí góly, ale dôležité je, aby sa zbierali body. Samozrejme, vždy keď som dal gól, potešilo ma to.“

Sústredili ste sa viac na strieľanie gólov ako na rozdávanie prihrávok?

„Ako žiak a dorastenec som mal za úlohu predovšetkým góly pripravovať. Až u mužov sa mi streľba zlepšila a podarilo sa mi dávať góly.“

Vždy ste boli záložníkom alebo sa vaše posty časom menili?

„Nepamätám sa na zápas, v ktorom by som hral na inom poste ako záložník.“

V Rakovej pôsobíte už niekoľko rokov. Nechceli by ste sa posunúť do kvalitnejšieho tímu z vyššej súťaže?