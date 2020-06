Ak prokuratúra podá žalobu, mestu Čadca hrozí súd pre VZN o daniach

Prípad v skratke

Dňa 14. novembra rokovalo mestské zastupiteľstvo o všeobecnom záväznom nariadení zvýšenia daní. Návrh prijatý nebol. Na zastupiteľstve 5. decembra sa opäť jednalo o tomto VZN, avšak pozmenenom. Podľa skupiny poslancov však nové VZN nebolo dostatočne dlho zverejnené na úradnej tabuli a teda 15 dní tak, aby to zodpovedalo legislatíve. Mesto argumentuje, že jednalo o pôvodnom VZN, a to viselo na úradnej tabuli 21. októbra do 14. novembra, teda dostatočne. Taktiež tvrdí, že zmena vo VZN sa týkala poslaneckého návrhu, ktorý nemôže byť obmedzovaný 15 dňovou lehotou.

Skupina poslancov okolo bývalého viceprimátora Šula nesúhlasila, prijatie VZN považovala za nezákonné a posunula prípad po petícii na okresnú prokuratúru. Podľa prokuratúry mesto Čadca na zastupiteľstve 5. decembra nerokovalo o pôvodnom, ale pozmenenom návrhu. Podľa prokuratúry mesto v legislatívnom procese pochybilo.