Osobné auto sa prevrátilo, zranených ratoval vrtuľník

Pri dnešnej dopravnej nehode pri obci Skalité zasahoval záchranársky vrtuľník.

10. jún 2020 o 16:56 Iveta Hažíková

Dnes krátko popoludní došlo pri obci Skalité smerom na Čierne k dopravnej nehode osobného motorového vozidla. Na pomoc priletel záchranársky vrtuľník zo Žiliny. Lekára priamo k miestu nehody vysadili z paluby pomocou lanovej techniky. „Osobné motorové vozidlo, v ktorom sa nachádzali dve osoby, skončilo prevrátené mimo vozovky.

Lekár leteckých záchranárov si do svojej starostlivosti prevzal ťažšie zranenú, 46-ročnú spolujazdkyňu, ktorá bola pri vedomí, so záchranármi komunikovala,“ informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Zuzana Hopjaková. Podľa nej žena utrpela poranenie hrudníka, predkolenia, bolo u nej podozrenie na zlomeninu hornej končatiny a ďalšie povrchové poranenia po tele. Pacientku po poskytnutí primárneho ošetrenia preložili do transportného saku a pripravili na evakuáciu z miesta pomocou palubného navijaka. „Počas medzipristátia na futbalovom ihrisku ju záchranári preložili na palubu, doplnili ďalšiu liečbu a letecky transportovali do úrazovej ambulancie Fakultnej nemocnice v Žiline. Vodič ostal v starostlivosti pozemných záchranárov,“ dodala Hopjaková.