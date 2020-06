Východniar je oporou Polomu Raková. Chce tam ukončiť kariéru ziskom titulu

Pomôže tímu vrátiť sa do vyšších súťaží?

11. jún 2020 o 11:18 Marián Masaryk

Jozef Guži pochádza z východu Slovenska, ale už päť rokov pôsobí v kysuckom klube FK Polom Raková. Skúsený obranca začínal ako brankár, čo dokázal v uplynulej sezóne siedmej mužskej ligy ObFZ Kysúc, keď v niektorých zápasoch zaskakoval v bráne.

Tridsaťšesťročný rodák z okresu Prešov sa stal najlepším stopérom v súťaži za minulú jeseň podľa našej futbalovej ankety. V bohatej kariére si zahral za treťoligový Veký Šariš, jeho materský klub OŠK Sokol Chminianska Nová Ves v piatej lige, za šiestoligový Družstevník Hermanovce či Tatran Žalobín v okrese Michalovce.

Ako by ste zhodnotili výkony Rakovej v prvej sezóne po zostupe do siedmej ligy?

„Jesenná časť bola super. Dosť dobre sa nám v nej darilo, len tá pandémia nám sezónu pokazila. Myslím si, že sme tu dobrá partia."

Čo podľa vás viedlo k zostupu Polomu za pár rokov z piatej ligy až do druhej triedy?

„Bohužiaľ, je to smutné, lebo je tu veľký areál a zázemie. Niektorí hráči to nezvládli, a preto sa stalo to, čo sa stalo. Nebrali to tak vážne ako by mali, moc na netrénovalo a z toho pramenili slabé výkony. V každom klube sú nejaké rozpory, ale tu to chalani nezvládli. Ďalším problémom sú chýbajúce financie. Na to, že Raková je pomerne veľká obec, veľmi nám finančne nepomáha. Viacero hráčov pracuje v zahraničí. Keď sú tu všetci a je kompletný káder, hráme dobre. Ale ak nie, tak máme k dispozícii len desať či jedenásť hráčov, najviac dvanásť hráčov, keď sa pozbierame."

Čakali ste, že ovládnete jesennú časť? Aké ste mali ambície pred ňou?

„Chceme sa vrátiť čo najskôr do vyššej súťaže. Prišiel staronový tréner, dala sa opäť dokopy stará partia a začalo sa trochu viac trénovať. Určite sme mali najvyššie ambície, veď v Rakovej sa hráva futbal dlhé roky a okolité kluby podľa mňa nemajú také skúsenosti ako my."

Aké sú šance na návrat do vyšších líg? Čo pre to treba urobiť?

„Základom je dobrá partia a stále ti istí hráči. Ak to tak bude, tak si myslím, že máme dosť kvalitný káder aj na piatu ligu. Na to však treba aj financie, ktoré sú problémom asi v každom klube."

Ako vyzerala zimná príprava, kým ju ukončila pandémia? Bol vaším jarným cieľom titul?

„Zimná príprava bola vynikajúca. V utorky a piatky sme mávali tréningy a v soboty zápasy. Hrali sme aj prípravné zápasy v Jablunkove a účasť hráčov v príprave bola vysoká. Škoda, že prišla pandémia, lebo naším cieľom do jari bol postup. Nič iné nepripadalo do úvahy. Keď už sme sa dali opäť dokopy, určite chceme postúpiť, aby sme nehrali tú najnižšiu triedu."

V jeseni ste občas zaskakovali aj v bráne. Máte s chytaním nejaké skúsenosti?