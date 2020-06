Zamestnáva hendikepovaných. Som jeden z nich, viem sa do nich vžiť, hovorí Kysučan

Ľudia so zdravotným obmedzením majú pre prácu väčší zápal.

11. jún 2020 o 12:04 Radoslav Blažek

Ladislav Bobek z Olešnej podniká už od roku 2003. Na Kysuciach vlastní autoservis a autolakovňu, je lektorom rekvalifikačných kurzov, spolu s manželkou Vlastou rozbieha aj ďalšie aktivity.

Jeho podnikanie je ale tak trošku špecifické. Zamestnáva ľudí s rôznym typom zdravotného hendikepu, ktorí sa inde nedokázali uplatniť. Podľa jeho slov boli často využívaní, ale aj ponižovaní. On sám má pritom od roku 2013 vážne zdravotné problémy.

V rozhovore priznáva, že je viacero dní, kedy má chuť všetko zabaliť, no keby jeho firma pomohla čo i len jednému hendikepovanému človeku, tak to bude mať pre neho vždy zmysel...

Akej oblasti sa venuje vaša firma?

V globále som túto firmu začal budovať už v roku 2003, ako eseročka fungujeme od roku 2013. Od septembra 2019 sme registrovaný sociálny podnik. V Podvysokej máme autoservis, autolakovňu, ponúkame rekvalifikačné kurzy. S týmto zameraním sme na Slovensku v rámci sociálnych podnikov jedinečný projekt.

Prečo ste sa rozhodli ísť týmto smerom?

V roku 2013 som ochorel a moje pracovné tempo som musel prispôsobiť tomu, čo mi zdravie dovolí. Moja fyzická výkonnosť nie je od toho momentu v takej kvalite, akú som potreboval. Ale potrebujem sa niečím živiť, a tak som hľadal spôsob, ako pokračovať ďalej. Toto nám prišlo do vienka na EXPO výstave v Nitre. Oslovila nás jedna pani z ministerstva, vďaka nej sme sa do tohto projektu pustili.

Spomenuli ste, že ste ochoreli. Ako?

Imunitný systém mi postihuje pohybový aparát.

Ako registrovaný sociálny podnik zamestnávate ľudí s rôznym typom hendikepu. Kto u vás nájde prácu?

Prácu ponúkame zdravým, ale aj hendikepovaným ľuďom. Či už ide o nejaké zdravotné komplikácie, alebo zníženú pracovnú schopnosť, prácu si u nás nájde každý. Podmienkou prijatia nie je percento postihnutia. „Stačí“, keď má človek nejaké obmedzenie, kvôli ktorému sa nevie uplatniť v bežnej práci. Napríklad veľké problémy s tlakom, vysoký cukor, jednoducho keď z rôznych dôvodov nezvláda vysokú záťaž. V podstate ide o dlhodobé diagnózy, ktoré ich obmedzujú v práci. Presne v tomto je rozdiel oproti povedzme klasickým firmám.

Vždy sa nájde nejaká práca? Nie sú tam nejaké výnimky?

Pokiaľ človek ako tak vládze, tak vždy. Možno si niekto povie, čo sa dá robiť v autoservise s nejakým hendikepom. No práce je viac než dosť. Od samotných opráv, prípravných prác, cez čistenie, umývanie a leštenie vozidiel, čo je doplnková služba pre zákazníka. Všetko sú to činnosti, ktoré dokáže robiť človek s nejakým zdravotným obmedzením. Momentálne naše služby rozširujeme o pomocné práce v záhradách. Potrebujeme ľudí na kosenie a pod. Takže, práca sa naozaj nájde, stačí len chcieť. Chuť pracovať títo ľudia majú. Tá iskra je v nich obrovská, takú nemajú ani zdraví ľudia. A to len preto, že majú šancu pracovať za normálnych podmienok. Ponúkame im štandardnú pracovnú zmluvu a najmä prácu, ktorú zvládnu a navyše sú v dobrom kolektíve.

Vašou firmou prešlo už viacero hendikepovaných zamestnancov. Stretávate sa s tým, že sa predtým nemohli niekde uplatniť?

Je to viac-menej pravidlo. Vždy, keď prijímame niekoho nového, príde k nám so skúsenosťou, že ho odniekiaľ prepustili alebo nechceli prijať kvôli zdravotnému hendikepu. Alebo bol tento človek využívaný, ako sa len dá.

Ako?

Napríklad nedostal prácu na plný úväzok, či zmluvu na neurčito. Vo viacerých prípadoch týmto ľuďom ponúkajú prácu na čierno, čiastočné úväzky a pod.