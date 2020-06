V auguste sa rozbehnú oblastné futbalové súťaže. V tej najnižšej by mohlo byť viac klubov

Predseda ObFZ Kysúc prezradil konkrétne dátumy.

12. jún 2020 o 8:06 Marián Masaryk

Pandemické opatrenia sa postupne uvoľňujú a aj regionálny futbal sa pomaly vracia do normálu. Viaceré kysucké kluby už začali s letnou prípravou na novú sezónu, vrátane tých z najnižších súťaží.

Kedy by sa mali začať a za akých podmienok, sme sa pýtali predsedu Oblastného futbalového zväzu Kysúc Stanislava Špilu.

Čo sa preberalo na zasadnutí Výkonného výboru ObFZ Kysúc z 10. júna 2020?

„Výkonný výbor zasadal po trojmesačnej odmlke v kompletnom zložení. Riešil aktuálne problémy. Z dôvodu prísnych hygienických opatrení zrušil konferenciu ObFZ, ako aj aktív oddielov, ktoré sa mali konať začiatkom júla. Schválil však štruktúru súťaží a termínovú listinu súťaží ObFZ pre súťažný ročník 2020/21.“

Ako to vyzerá so začiatkom novej sezóny? Poznáte už nejaké termíny?

„Začiatok VI. ligy sme nastavili na 2. augusta 2020 a VII. ligy na 16. augusta. Mládežnícke súťaže by sa mali rozbehnúť 23. augusta, respektíve 30. augusta, podľa počtu prihlásených.“

Zostanú všetky pravidlá rovnaké ako pred pandémiou? Aj čo sa týka bojov o postup a o záchranu?

Prečítajte si tiež: Východniar je oporou Polomu Raková. Chce tam ukončiť kariéru ziskom titulu Čítajte

„Ročník 2019/20 je uzatvorený. To znamená, že nikto zo súťaží nevypadáva ani nepostupuje, s výnimkou prípadov, keby sa do súťaží niekto neprihlásil. Tam by platilo pravidlo zaradenia družstva, ktoré bolo v priebežnej tabuľke uplynulého ročníka na prvom mieste. Toto pravidlo platí aj vo vzťahu k súťažiam Stredoslovenského futbalového zväzu. Hygienické pravidlá, ktoré schválil hlavný hygienik, aktuálne platia pre Fortuna ligu a II. ligu, ktoré od 16. júna 2020 dohrávajú aktuálny ročník v upravenom formáte. Čo sa týka ročníka 2020/21 zatiaľ nemám informácie o hygienických opatreniach pre organizáciu futbalových stretnutí. Kluby budeme priebežne informovať pred zahájením novej sezóny.“

Kedy budú známe počet účastníkov a rozpis zápasov?

„Termín zasielania prihlášok máme stanovený do 19. júna 2020. Odhadujem, že rozpis zápasov pre nový ročník v jednotlivých kategóriách by mohol byť spracovaný do 5. júla 2020.“

Bude pokračovať VII. mužská liga v takom zložení ako v predošlej sezóne? V minulej sezóne ju hralo len päť tímov a úroveň bola nízka...

„Výkonný výbor schválil štruktúru súťaží pre ročník 2020/21 nasledovne: VI. liga dospelých, VII. liga dospelých. Je pravda, že v uplynulom ročníku hralo v VII. lige len päť družstiev z dôvodu, že sa po vylosovaní odhlásilo družstvo Zákopčia, čo malo dosah aj na samotnú úroveň súťaže. Pre nový ročník máme indície, že by v VII. lige mohlo byť viac družstiev. Uvidíme podľa prihlášok.“

Budú normálne pokračovať všetky mládežnícke súťaže? Za akých podmienok?

„Tak ako u dospelých, máme nastavené aj súťaže mládeže – VI. liga dorastu, IV. liga starších žiakov, IV. liga mladších žiakov a súťaž prípraviek. Všetko je otvorené a rozhodujúci bude 19. jún, keď bude posledný termín zaslania prihlášok do súťaží. Po tomto termíne budeme múdrejší v tom, ako budú v nasledujúcom ročníku vyzerať mládežnícke súťaže ObFZ Kysúc.“

Neohrozí pandémia samotné fungovanie súťaží? Zvládnu kluby krízu po ekonomickej stránke?

„Je možné, že budú jednotlivé rozpočty futbalových klubov krátené. Pevne verím, že nezaznamenáme pokles družstiev v jednotlivých kategóriách.“

Prečítajte si tiež: Jeho snom bolo zahrať si so starou partiou. Napokon spoločne vybojovali postup Čítajte

Ako budete riešiť pandemické opatrenia, napríklad maximálny počet divákov na štadiónoch, odstupy alebo zvýšené hygienické opatrenia, po začiatku novej sezóny?

„Nateraz platia hygienické pravidla organizovania športových podujatí pre aktuálne obdobie. Čo bude platiť pred začiatkom nového súťažného ročníka, zatiaľ nevieme. Kluby budeme včas informovať o aktuálnom stave.“

Dostali ste od Slovenského futbalového zväzu nejaké pokyny, ako postupovať? Či už v prípade druhej vlny koronavírusu alebo aj teraz po uvoľnení opatrení?

„Zatiaľ platí usmernenie SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR vo veci prevádzky vonkajších športovísk, ktoré je zverejnené na stránke ObFZ Kysúc. V súčasnosti bol schválený manuál SFZ organizácie zápasov v nadväznosti na opatrenia súvisiace s COVID-19, ktorým sa majú riadiť aktéri dohrávaných stretnutí Fortuna ligy a II. ligy. Pre nový súťažný ročník jednotlivých súťaži na všetkých úrovniach zatiaľ pokyny neboli vydané.“