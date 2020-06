Čadčianski hokejbalisti po obnovení Respect ligy deklasovali Žilinčanov

Základnú časť ukončili ako piaty najlepší tím.

16. jún 2020 o 10:41 Viktória Kysucká

Uplynulý víkend sa opäť začali boje o víťaza v nadregionálnej Respect Žirafa lige. Po dlhej prestávke spôsobenej pandémiou sa predviedli aj Čadčania. Dva duely mali rozhodnúť o tom, či zvíťazia v základnej časti.

Na nováčika dobrý výkon. Tím s vekovým priemerom 25 rokov sa dlhodobo držal na čele priebežného poradia, kým prišli ťažšie zápasy a naši hráči sa mohli niečo priučiť. Tabuľka je už od siedmeho miesta maximálne vyrovnaná a o poradí rozhodovali posledné zápasy a len bodové rozdiely.

Prečítajte si tiež: Nad futbalom v Čadci opäť visí otáznik Čítajte

V piatok nastúpili Čadčania proti HBK Salora Žilina. Papierové predpoklady aj postavenie v tabuľke hovorili v prospech HBK Čadca, no úvodné strely šli na jeho bránu. Tie našťastie kryl pozorný Jakub Grochal.

Úvodná tretina vyzerala ako tretina po troch mesiacoch zápasového kľudu. Každý sa musel o niečo dlhšie zoznamovať s loptičkou aj prostredím športovej haly. Gólový účet otváral M. Miko po spolupráci so Samuelom Gabčom – 0:1. Druhýkrát rozvlnil sieť Roman Kadlečík utešenou strelou od modrej čiary, keď mu prihrávku poslal priamo z buly Tomáš Firek – 0:2. Salora sa však nevzdávala a z ojedinelej akcie dokázala vyťažiť gól na 1:2 keď triafal M. Bôtaš.

Čadčania sa nenechali vyviesť z rastúceho tempa a do konca prvej tretiny pridali ešte dva góly. Šťastnými strelcami boli Samuel Gabčo a Michal Stenchlák po prihrávke Tomáša Fireka. Čadca ovládla druhú časť hry absolútnym spôsobom, keď si z gólových príležitostí našlo až šesť z nich cestu do siete zdecimovaných Žilinčanov.

Prečítajte si tiež: V auguste sa rozbehnú oblastné futbalové súťaže. V tej najnižšej by mohlo byť viac klubov Čítajte

Medzitým sa po deviatom góle vystriedali brankári súpera, keď Šperňáka striedal Vrchovský. Úspešnými exekútormi svojich gólových príležitostí boli Michal Stenchlák, Tomáš Firek, Tomáš Bajánek, Adam Greguš, Samuel Gabčo a Tomáš Urbaník. Za spomenutie stoja všetky, ale obzvlášť sa vydaril gól Adamovi Gregušovi, ktorý sa triafal nikým nekrytý spomedzi kruhov a ten na 1:10, keď presilovú hru využil Samo Gabčo po milimetrovom pase Mika.

Do listiny strelcov v tretej tretine zapísali opäť Sama Gabča a Michala Stenchláka, čím si skompletizovali hetrik a tiež sa presadil skúsený obranca Martin Mravec a svoj druhý gól v zápase vsietil aj Tomáš Bajánek. Posledné gólové slovo však mal súper a to len dve sekundy pred koncom, keď si polo strela, polo prihrávka našla cestu za Grochalov chrbát. Šlo o kozmetickú úpravu výsledku.

Hbc Salora Žilina – HBK Čadca 2:15 (1:5, 0:6, 1:4)

Góly: 7:57 Miko (Gabčo), 8:40 Kadlečík (T. Firek), 11:57 Čech (Urbaník), 12:20 Gabčo, 13:50 Stenchlák (T. Firek), 17:10 Stenchlák (Bajánek, P. Grochal), 19:20 T. Firek (Gabčo), 21:08 Bajánek (Mravec, Urbaník), 21:43 Greguš (Urbaník), 26:06 Gabčo (Miko)(PP), 27: 50 Urbaník (Čech, Greguš), 32:08 Gabčo, 37:36 Mravec, 39:21 Bajánek (Mravec, T. Firek), 44:05 Stenchlák (T. Firek). Strely: 20/41, vylúčenia: 1/0. Presilové hry: 0/1. Brankári: Šperňák (50 %), F. Vrchovský (73,91 %) – J. Grochal (90 %). Hráč zápasu: Marek Čech

Posledný a rozhodujúci duel, ktorý mal rozhodnúť o víťazovi základnej časti, zohral výber z Kysúc proti výberu z Považskej Bystrice. Rona Rozkvet bol pre našich hráčov veľkou neznámou, keďže proti nemu nastupovali po prvý krát. Prvá tretina tak aj vyzerala. Oba tímy sa navzájom spoznávali a keď sa aj dostali do nejakej šance, každú loptičku si pokryli ich brankárske jednotky.

Gólový účet zápasu sa otvoril až v druhej tretine a to v presilovej hre Čadce. Dobre zohraný signál pretavil na otvárací gól pohotovou strelou spred brány kapitán Tomáš Urbaník – 1:0. Vedenie Čadce mohol zvýšiť Tomáš Bajánek, no jeho strela skončila v lapačke. O vyrovnanie sa v 26. minúte postaral Štábel strelou z ľavej strany ihriska triafal presne, čím odštartoval šťastnú trojminútovku súpera. Takéto prípady sa stávajú, keď vám na čepeli pristane loptička z uhlov a akcií z akých by ste to nečakali priamo do vyloženej šance. V 27. minúte zvyšoval Ligas a v 28. Kršík.

Prečítajte si tiež: Východniar je oporou Polomu Raková. Chce tam ukončiť kariéru ziskom titulu Čítajte

Čerešničkou na gólovom štvorminútovom predstavení Rony bola štvrtá rana, keď sa zo zadného mantinelu odrazila loptička priamo k dobre zorientovanému Rodinovovi a bolo 1:4. Takú sprchu Čadčania nedostali od zápasu s majstrom z Blackhawks a snáď už ani nedostanú. Náš klub sa však dokázal z tejto nádielky spamätať a ešte v druhej tretine len 17 sekúnd pred koncom sa peknou sťahovačkou na ľavú stranu prezentoval Miko.

V tretej tretine to bola lepšia Čadca a tak aj vyzeral priebeh hry Hostia hrozili častými prienikmi útočných tykadiel Mika a Adama Greguša. Prvý menovaný vypracoval gól na 3:4, keď našiel dobre postaveného Tomáša Urbaníka. Adam zase uzatváral skóre zápasu v poslednej minúte po opäť dobre zohranej presilovej hre. Keby sa v 41. minúte netrafil Tománek, Čadčania by ukoristili aspoň bod a možno dva z predĺženia. Žiaľ, tesnou prehrou sa pripravili o možnosť postupu do play-off z prvého miesta a tak budú čakať na vyzývateľa, ktorý sa objaví v prvom kole nadstavbovej časti.

Hbk Čadca – Hbk Rona Rozkvet 4:5 (0:0, 2:4, 2:1)

Góly: 19:50 Tomáš Urbaník (Adam Greguš, Tomáš Bajánek)(PP), 29:43 Miko (Tomáš Urbaník)(PP), 33:62 Tomáš Urbaník (Miko), 44:28 Adam Greguš (Miko(PP) – 25:22 Štábel (Kršík), 26:25 Ligas (Preis), 27:35 Kršík, 28:14 Rodionov (Potocký), 40:45 Tománek (Krčmárik). Strely: 35/37. Vylúčenia na 2 min: 1/5. vylúčenia na 10 min.: 1/0. Presilové hry: 3/1. Oslabenia: 0/0. Brankári: Jakub Grochal (83 %), Marek Miko (92,30 %) – Šimeček (88,57 %). Hráči zápasu: Miroslav Miko – Lukáš Kršík.

Tabuľka Respect ligy po základnej časti: