Minister školstva Gröhling: Kysucká škola má podľa neho top riadenie

Gröhling sa počas koronakrízy radil o opatreniach aj s riaditeľkou ZŠ v Korni.

22. jún 2020 o 11:15 Magdaléna Paluchová



KORŇA. Stredné i druhý stupeň základných škôl sa vracajú do normálu pár dní pred koncom školského roka. Riaditeľka základnej školy Jaroslava Srničková hovorí, že pobyt v škole v týchto dňoch už nebude ani tak o učení, no o stretnutiach, odovzdaní kníh a uzatvorení hodnotenia. „Zhodnotíme žiakov aj za obdobie online výučby, či sa zúčastňovali online hodín, akú mali snahu, samozrejme, u každého je hodnotenie veľmi individuálne.“

Mohlo by vás zaujímať Test potvrdil jeden prípad ochorenia na čadčianskej základnej škole Čítajte

Učiteľov tiež v týchto dňoch čaká neľahká úloha: zistiť štartovaciu čiaru, pretože deti sú na tom po koronakríze vo vedomostiach veľmi rozdielne. Výzvou bude ich vedomosti „dorovnať“.

Na domácu školu boli pripravení

1. júna sa do školy v Korni hlásilo až rekordných 87% žiakov prvého stupňa a piateho ročníka, no nebolo to preto, že by online výučbu v Korni nezvládli. Práve naopak, v nábehu na domácu školu Korňanov pochválil aj nový minister školstva Branislav Gröhling.

„Mali sme výhodu, že dlhodobo spolupracujeme s Microsoftom, tri mesiace pred tým, ako vypukla pandémia, sme mali školenie ohľadne služby Teams, čo je jedna z možností, ako sa deti môžu pripájať do skupinového chatu,“ vysvetľuje riaditeľka.

Prečítajte si tiež ANKETA: Deti, čo hovoríte na domácu školu? Čítajte

Dodáva, že ako matematičku ju tieto technológie vždy zaujímali a snažila sa ich zaviesť aj na pôde školy. Túto formu pripojenia mali žiaci druhého stupňa zvládnutú, preto na domácu školu nabehli takmer okamžite. Do dvoch týždňov sa pripojil aj prvý stupeň, kde deti potrebovali pomoc rodičov najmä s prihlasovaním sa do spoločných chatov.