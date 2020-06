Cez polčas mi zašili ranu cvakačkami. Zdeno Štrba spomína na zápas s Talianskom

Uplynulo desať rokov od nezabudnuteľného duelu slovenskej reprezentácie na MS 2010 v Juhoafrickej republike.

26. jún 2020 o 10:33 Dominika Mariňáková

Ak je pre slovenských hokejových fanúšikov evergreenom zlatý Gőteborg v roku 2002, pre futbalových veľa znamenajú Majstrovstvá sveta vo futbale 2010, ktoré sa uskutočnili v Juhoafrickej republike. Pred desiatimi rokmi slovenskí reprezentanti odohrali nezabudnuteľný zápas proti úradujúcim majstrom sveta z Talianska. Favorita zdolali 3:2 a pri svojej premiérovej účasti na svetovom fóre postúpili do osemfinále.

Po tesnej prehre 2:1 s Holandskom sa síce následne rozlúčili so svetovým šampionátom, ten však ostáva navždy zapísaný do histórie slovenského futbalu. Na jej tvorbe sa výrazne podieľal aj Zdeno Štrba (44), rodák z Krásna nad Kysucou. Poďte si spolu s ním zaspomínať na futbalové dobrodružstvo pod africkým slnkom, ktoré sa odohrávalo na pozadí nezameniteľného zvuku vuvuziel.

Práve v týchto dňoch je to desať rokov od premiérovej účasti slovenskej reprezentácie na futbalových majstrovstvách sveta. Zvyknete si spomenúť na šampionát, na zápasy v Afrike?

"Nedávno išli v telke zápasy z tých majstrovstiev, tak som si ich pozrel. Neviem, či som ich niekedy predtým vlastne videl. Zápas s Talianskom asi áno, ale s Novým Zélandom a Paraguajom až teraz. Mal som z toho zmiešané pocity.

Zápas s Paraguajom bol slabučký, hrali sme zle ako celé mužstvo. Keď som bol priamo v tej hre, neuvedomoval som si, že to bolo až také slabé."

Ako s odstupom času hodnotíte výkony mužstva v dueloch v skupine?

"V úvodnom zápase s Novým Zélandom sme nehrali zle. Mali sme však dať druhý gól a bol by pokoj. Namiesto toho sme pol minúty pred koncom inkasovali. To nám možno trošku nahlodalo sebavedomie.

Keď som sa teraz pozeral na ten druhý zápas, to bola ozaj slabota.

Pred zápasom s Talianskom nebola dobrá atmosféra, médiá nám všeličo vyčítali. No my sme si povedali, že je to posledný zápas v skupine, že si ideme zahrať. A vyšlo to. Možno aj preto, že sme sa príliš na ten zápas neviazali."

Prekvapilo vás, ako sa to stretnutie vyvíjalo?

"My sme si v prvom rade išli ten zápas užiť. Veď sme hrali proti Talianom, proti vyspelému mužstvu, ktoré tri góly na majstrovstvách sveta bežne nedostáva.

Veľmi nám pomohlo, že sme dali prvý gól. Taliani vtedy tiež nemali ktovieakú formu, to hráč vycíti za úvodných 15 – 20 minút. Cez prestávku sme si vraveli, že by bola škoda, keby sme to nevyužili. Napokon sa nám to, aj so šťastím, podarilo. Ale to k tomu patrí. Aspoň sme Slovákom urobili radosť.

Lepšie sa z majstrovstiev odchádza, keď postúpite a ľudia vám tlieskajú, ako keby sme s nimi prehrali a všetko by bolo opačne. Ľudia by nadávali, na čo sme tam vlastne išli."

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/9O-zifillJg

V 35. minúte ste z viac ako 30 metrov poslali strelu k žrdi, ktorú taliansky brankár Marchetti len tak-tak vyrazil.

"Keď som to teraz videl a premietol som si to... škoda. Každý futbalista by chcel dať gól na majstrovstvách. Keby to tam padlo, bolo by to super.

Pamätám si, že môj bývalý tréner Laco Jurkemik dal na majstrovstvách Európy takisto gól z diaľky a veľmi sa z neho radoval. Mohol som ho napodobniť. Žiaľ, nevyšlo to."

Niekoľko minút pred koncom prvého polčasu prišiel stret s Talianom Gattusom a nevyzeralo to dobre...

"Gennaro Gattuso bol veľmi tvrdý hráč, ale nemyslím si, že to bolo úmyselné. Ako odkopol loptu, tak nohu mal ešte v pohybe a s kolíkom na kopačke mi rozťal koleno.

Keď to chalani videli, ukazovali na striedačku, že pravdepodobne pôjdem dolu. Veď to bola otvorená rana. Kamil Kopúnek mal ísť už vtedy do hry.